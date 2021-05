Le Cinco de Mayo est plus célébré aux États-Unis qu’au Mexique

Contrairement à la croyance populaire, Cinco de Mayo ne commémore pas le jour de l’indépendance du Mexique.

Le 5 mai marque la victoire de l’armée mexicaine sur la France à la bataille de Puebla pendant la guerre franco-mexicaine en 1862. Le jour de l’indépendance du Mexique est célébré le 16 septembre.

Une enquête réalisée en 2018 par NationalToday.com a montré que seulement 10% des Américains connaissaient la vraie raison de ces vacances, mais cela s’est transformé en un jour où les gens peuvent obtenir des margaritas bon marché et porter des sombreros.

«La plupart des gens qui boivent dans les bars n’ont aucune idée que cela célèbre la force du pouvoir et la résilience du peuple mexicain pour vaincre les envahisseurs qui tentent de prendre leur terre», a déclaré Alexandro Gradilla, professeur agrégé de Chicana and Chicano Studies à California State Université, Fullerton.

L’histoire de Cinco de Mayo

L’empereur français Napoléon III a voulu revendiquer le territoire mexicain pour lui-même et a envoyé ses troupes pour forcer le président mexicain Benito Juárez et le gouvernement à quitter Veracruz.

Le 5 mai 1862, à Puebla de Los Angeles, une petite ville du centre-est du Mexique, 6 000 soldats français affrontèrent 2 000 soldats mexicains à l’aube. Dans la soirée, le Mexique avait remporté la victoire.

Quelques jours plus tard, Juárez a déclaré le 5 mai fête nationale.

Célébrer Cinco de Mayo

Célébrer Cinco de Mayo n’a pas toujours été comme ça, et c’était en fait quelque chose que les Américains mexicains célébraient au milieu des années 1800 comme un acte de résistance.

« Ils ont commencé à célébrer cette fête parce qu’ils voulaient aussi commémorer leurs actes de résistance pendant la guerre américano-mexicaine, mais aussi se défendre après l’incorporation », a déclaré Gradilla. « Après les Américains d’origine mexicaine qui ont décidé de rester après 1848 et de devenir citoyens américains. , ils ont réalisé que toutes les promesses que les États-Unis leur avaient faites n’allaient pas se réaliser. Ils n’allaient pas être traités comme des égaux.

«Le fait que vous ayez eu des communautés mexicaines dans le sud-ouest pour célébrer Cinco de Mayo était très puissant et très symbolique parce que le sujet de cette guerre était David contre Goliath», a-t-il déclaré.

Racquel Soto, 30 ans, est née à Veracruz, au Mexique, et a immigré aux États-Unis à l’âge de 15 ans. Soto est devenue plus tard une citoyenne américaine et a déclaré que la façon américaine de célébrer Cinco de Mayo la déroutait toujours.

«Je suis né près de la ville où s’est déroulée cette bataille historique. Mes ancêtres zapotèques y sont morts et je suis venu aux États-Unis pour trouver tous ces Américains blancs buvant des margaritas et frappant des piñatas », a déclaré Soto.

Partout au pays, les restaurants accueilleront des spécialités et des cocktails Cinco de Mayo pour les vacances. Chili’s fait la promotion de Margaritas à 5 $ toute la journée tandis que Barberitos offre une trempette au fromage gratuite aux clients. Chipotle a ramené son jeu-questionnaire populaire avec 250000 codes de réduction à acheter un pour un gratuit disponibles et offrira cinq cartes-cadeaux de 500 $ sur sa page Instagram.

« Cinco de Mayo n’est pas seulement une excuse pour faire la fête »

La célébration de vacances que la plupart des Américains ne comprennent pas, c’est ce que Soto a dit qu’elle trouvait offensant.

La publicité et les décorations sur les vacances se concentrent sur l’aspect «fête» plutôt que sur la signification culturelle et historique, a déclaré Soto. Sa plus grosse bête noire en ce qui concerne les vacances? Quand les gens l’appellent « Cinco de Drinko ».

Ayant grandi au Mexique, Soto a déclaré que sa famille a célébré la fête en cuisinant avec sa famille, en dansant le «Jarabe Tapatio» ou danse du chapeau mexicain et en priant pour leurs ancêtres. Quand elle le peut, Soto a dit qu’elle éduquait ses amis américains sur la bataille et la victoire mexicaine le 5 mai.

«Peu m’importe à quel point Corona fait la publicité de ses bières et de ses fêtes. Cinco de Mayo n’est pas seulement une excuse pour faire la fête. Des gens ont perdu la vie sur le sol mexicain », a déclaré Soto.

Il n’y a pas de moment exact où les offres sur Corona et carne asada étaient disponibles dans les épiceries, mais dans «Studies in Symbolic Interaction», José M. Alamillo souligne comment les sociétés de bière Anheuser-Busch, Coors et Miller ont dépensé près de 38 millions de dollars dans les années 1980 dans la publicité hispanique qui a contribué à la commercialisation de la fête.

Gradilla, dont l’expertise comprend la racialisation, la compétence culturelle et le racisme institutionnel, a déclaré que les publicités que ces entreprises avaient faites pour commercialiser les vacances avaient contribué à créer un faux sentiment de représentation pour les Mexicains et à transformer les vacances en un jour de la Saint-Patrick mexicain.

« Ce qui est triste, c’est que la plupart des Américains mexicains et la plupart des Latinx ne se rendent même pas compte que cela a été à l’origine un événement politique sur la résistance et la lutte contre toute attente », a-t-il déclaré. «C’est en quelque sorte l’un des inconvénients du multiculturalisme et de la diversité, c’est que lorsque vos vacances sont incluses, elles se réduisent aux ventes de tortillas, aux ventes de bière, aux ventes de tout ce que vous pouvez manger à El Torito. Il ne parle pas de la communauté qui a été ici et qui a survécu.

« Cinco de Mayo ne fait pas cela, le racisme américain fait cela », a-t-il ajouté.

C’est la commercialisation américaine qui fait craindre à Gradilla que Juneteenth aura le même sort que Cinco de Mayo, mais des vacances comme celle-là et le Martin Luther King Day doivent être rappelés pour leur intention politique, a-t-il déclaré.

Cependant, Gradilla a déclaré qu’il pensait que l’esprit de Cinco de Mayo était toujours vivant dans des endroits comme l’Arizona et la Géorgie, où les électeurs de Latinx ont joué un rôle important dans l’élection du président Joe Biden.

Pour Diana Garcia, américano-mexicaine, les vacances lui permettent de célébrer sa culture et son identité. Les parents de Garcia ont immigré de Jalisco, au Mexique, il y a 20 ans. Garcia est la première de sa famille à être née aux États-Unis

Elle et sa famille prennent la journée pour se remémorer le Mexique, accueillent un groupe de mariachis dans leur arrière-cour et dégustent des tacos Birria pour le dîner. Birria, généralement à base de viande de chèvre, est un repas de base à Jalisco.

« Ce n’est pas comme ça pour tout le monde, mais pour moi, c’est une journée supplémentaire pour célébrer le Mexique sans être là », a déclaré Garcia.

Suivez Jordan Mendoza sur Twitter: @jord_mendoza.