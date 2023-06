Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal restera fermé pour la fête des Pères

Malgré son ouverture le jour de la fête des mères, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, fermé depuis janvier en raison d’un conflit de travail, restera fermé le jour de la fête des pères.

Le cimetière a ouvert le mois dernier pour une seule journée afin de permettre aux proches de visiter les tombes de leurs proches, mais de grandes files d’attente se sont formées à la seule entrée ouverte. C’était la première fois que le cimetière était ouvert au public depuis des mois.

« C’est sûr que c’était très populaire mais c’était une catastrophe », a déclaré Éric Dufault, le président du syndicat représentant les employés de bureau au cimetière. « Nous y étions le jour de la fête des mères et vraiment ce fut une mauvaise expérience pour les familles. »

La fermeture du cimetière, qui en est maintenant à son sixième mois, continue de frustrer les familles qui ne peuvent pas visiter les tombes de leurs proches ou enterrer leurs proches. Plus de 300 corps sont actuellement entreposés en attendant d’être enterrés alors que le conflit de travail s’éternise.

« Il est temps que les deux parties arrivent à une conclusion », a déclaré Michael Musacchio, dont la fille, Vanessa Musacchio, est enterrée dans le cimetière. « Il faut remettre l’humanité dans l’équation. »

Musacchio, qui a fait pression pour l’ouverture du cimetière, a déclaré que le terrain était envahi par la végétation et jonché de branches tombées lors de la tempête de verglas qui a frappé Québec le 5 avril.

« Le cimetière est littéralement une zone sinistrée. Il faudra plusieurs mois pour nettoyer une fois la grève résolue », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, les négociations, avec les employés d’entretien et de bureau du cimetière d’un côté et la direction de l’autre, semblent piétinées.

Dufault a déclaré que le principal point d’achoppement des négociations était le refus de la direction de céder à deux des revendications des travailleurs : une augmentation de salaire comprenant des arriérés de salaire et le désir des travailleurs de maintenir ou d’augmenter les effectifs.

Daniel Granger, porte-parole du cimetière, a déclaré que l’association à but non lucratif qui gère le site dépend des revenus des familles des défunts. Il doit être plus efficace et pouvoir fonctionner à un prix abordable, a-t-il déclaré.

L’impasse signifie que le cimetière doit rester fermé, a déclaré Granger. Les branches des arbres et la végétation envahissante sont dangereuses pour les visiteurs, a-t-il déclaré. Une petite équipe de gestionnaires a pu dégager certaines succursales à temps pour la fête des mères, mais il reste encore trop de travail à faire.

Certaines pierres tombales de Notre-Dame-des-Neiges ont été endommagées par la tempête. Des branches abattues bloquent encore de nombreux chemins du cimetière. (Valeria Cori-Manocchio/CBC)

« Nous avons besoin que nos gens reviennent pour faire ce nettoyage », a-t-il déclaré.

La direction du cimetière a déclaré dans un communiqué qu’elle avait proposé une trêve temporaire à la grève pour aider au nettoyage et permettre au cimetière de rouvrir pendant quelques jours, mais les dirigeants syndicaux ont décliné l’offre.

Dufault a déclaré que les travailleurs voulaient revenir et s’occuper du site à temps plein – pas seulement pour quelques jours.

Musacchio presse le gouvernement du Québec d’intervenir pour mettre fin à la grève.

Le ministre du Travail du Québec, Jean Boulet, a déclaré dans un communiqué qu’il avait nommé deux médiateurs pour aider les parties à parvenir à un accord commun.

« Nous veillerons à ce que le processus de recherche de solutions se poursuive », a-t-il déclaré. « Nous serons prêts à prendre de nouvelles mesures si les parties ne parviennent pas à trouver une solution rapidement. Ce conflit dure depuis trop longtemps. »

Pendant ce temps, Musacchio et les autres familles ne peuvent qu’attendre.

« Nous ne sommes pas là pour choisir un camp », a-t-il déclaré. « Les travailleurs ont le droit de grève. L’employeur a le droit de négocier. Cependant, après six mois de travail et aucune résolution, les cadavres s’accumulent. »