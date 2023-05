Le cimetière national d’Elwood attire des centaines de personnes pour la 24e cérémonie annuelle du Memorial Day – Shaw Local

Kathryn Meyer d’Orland Park est venue au cimetière national d’Abraham Lincoln le Memorial Day pour trois raisons.

Meyer a déclaré qu’elle voulait voir le cimetière, honorer les anciens combattants et soutenir Nick Thomas, directeur de la chorale de concert au Moraine Valley Community College, dont Meyer était membre.

Thomas a été maître de cérémonie lors de la 24e cérémonie annuelle du Memorial Day lundi.

Eileen Sullivan, la sœur de Meyer, visitait également le cimetière Abraham Lincoln pour la première fois.

« C’est bien d’honorer les anciens combattants », a déclaré Sullivan.

« Aujourd’hui, nous avons distribué plus de 500 drapeaux pour promouvoir le patriotisme et encourager le patriotisme et – plus que tout – leur donner l’occasion de ressentir le patriotisme. » — Cyndi Valencia, bénévole, Cimetière national Abraham Lincoln

Des centaines, voire des milliers de personnes se sont rendues au cimetière national d’Elwood par un lundi chaud et ensoleillé pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui sont morts au service de leur pays.

Thomas a ouvert la cérémonie en disant: « Les Américains ont mis leur vie en jeu avant même que notre nation ne soit fondée. »

Antonio Henderson, directeur adjoint du cimetière national d’Abraham Lincoln, a déclaré que les membres de l’équipe du cimetière s’efforcent chaque jour de donner aux hommes et aux femmes qui ont servi le respect et la dignité qu’ils méritent.

« Chaque jour est comme le Memorial Day ici », a déclaré Henderson.

Au cours de l’invocation, Dennis Mitzner a demandé à Dieu de se souvenir des êtres chers que les vétérans tombés ont laissés derrière eux.

« Nous prions pour que ta paix et ta force remplissent leur vie. » dit Mitzner.

Des centaines, voire des milliers de personnes se sont rendues au cimetière national d’Abraham Lincoln à Elwood le lundi 29 mai 2023 pour la 24e cérémonie annuelle du Memorial Day. (Denise Unland)

Carrie LeGarde, une représentante de la Defense POW/MIA Accounting Agency, a parlé du travail des agences pour rendre compte des militaires portés disparus, « une tâche à la fois décourageante et critique », a déclaré LeGarde.

LeGarde a déclaré que plus de 81 000 citoyens américains sont portés disparus depuis la Seconde Guerre mondiale et que « leurs proches attendent une réponse ». Fournir cette comptabilité ne donne pas nécessairement la fermeture aux familles, mais cela « fournit une fermeture dans leur histoire ou leur histoire familiale », a-t-elle déclaré.

« Je ne pourrais pas être plus fier de cette noble mission », a déclaré LeGarde.

Tom Banning, procureur général adjoint de l’Illinois et chef du Bureau des droits des militaires et des anciens combattants du procureur général, a déclaré que la participation à des événements tels que la cérémonie du Memorial Day de lundi aide à la guérison car «lorsque vous revenez, vous ne guérissez jamais complètement; vous ne récupérez jamais complètement.

Mais voir des anciens combattants et des civils dans le public le pousse vers cette guérison, et il en est reconnaissant, a déclaré Banning.

Le CPO Robert J. Welch USN à la retraite, actuellement historien d’État VFW pour le département de l’Illinois, a prononcé le discours du Memorial Day, selon le programme.

Le groupe primé Joliet American Legion Band a fourni la musique lors de la 24e cérémonie annuelle du Memorial Day le lundi 29 mai 2023, lors de la cérémonie nationale d’Abraham Lincoln à Elwood. (Denise Unland)

Le mémorial comprenait de la musique du groupe primé Joliet American Legion, des discours des reconstitueurs Max Daniels et Mary Daniels représentant Abraham Lincoln et Mary Todd Lincoln et la levée du drapeau américain.

Le pilote Tom Buck a piloté un avion de la Seconde Guerre mondiale au-dessus du public avec un vétéran de la Seconde Guerre mondiale de 102 ans servant de copilote.

Le pilote Tom Buck a piloté un avion de la Seconde Guerre mondiale au-dessus du public avec un vétéran de la Seconde Guerre mondiale de 102 ans servant de copilote lors de la 24e cérémonie annuelle du Memorial Day le lundi 29 mai 2023, à la cérémonie nationale d’Abraham Lincoln. à Elwood. (Denise Unland)

Le John Whiteside Ceremonial Color Guard a avancé et retiré les couleurs.

Cyndi Valencia, ainsi que le personnel et les bénévoles du cimetière, ont distribué aux participants des programmes et des brochures d’information sur l’inhumation et le mémorial dans les cimetières nationaux.

Valencia a déclaré qu’elle était bénévole au cimetière national d’Abraham Lincoln depuis 15 ans dans le cadre de « son devoir patriotique ». Son père, son beau-père et ses deux frères sont tous des anciens combattants, a-t-elle déclaré.

En outre, Valence est également bénévole pour Wreaths Across America, qui place des couronnes commémoratives sur les tombes, et elle fait partie du chapitre Louis Joliet des Filles de la Révolution américaine, a-t-elle déclaré.

Mais il ne s’agissait pas seulement d’informations fournies par le personnel et les bénévoles du cimetière.

« Aujourd’hui, nous avons distribué plus de 500 drapeaux pour promouvoir le patriotisme et encourager le patriotisme et – plus que tout – leur donner l’occasion de ressentir le patriotisme, a déclaré Valence.