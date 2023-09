Le cimetière historique du Caire risque d’être détruit par les nouvelles autoroutes alors que le gouvernement égyptien remodèle la ville

LE CAIRE (AP) – Les chaises en rotin et le parapluie sont toujours visibles dans la cour du mausolée familial de Hussein Omar, où sa grand-mère est venue chaque matin pendant 19 ans après la mort de sa fille – sa mère. Près de sa tombe, elle s’asseyait et priait sous les dattiers et parmi les plantes à fleurs, quelques heures de paix dans la Cité historique des morts du Caire.

Aujourd’hui, le mausolée, construit en 1924 dans un style néo-islamique et abritant les tombes de plusieurs éminents Égyptiens d’il y a un siècle, est menacé de démolition.

Les autorités ont déjà rasé des centaines de tombes et de mausolées alors qu’elles envisageaient de construire un réseau d’autoroutes à plusieurs voies à travers la Cité des Morts, un vaste cimetière utilisé depuis plus d’un millénaire. Les défenseurs de l’environnement, stupéfaits, affirment que la construction détruit une partie unique du patrimoine égyptien où sont enterrés d’importantes personnalités islamiques, d’éminents politiciens égyptiens, des artistes et des érudits ainsi que les proches de nombreux Égyptiens.

«Cela a toujours semblé être un espace très sacré. Nous avons toujours pensé que quoi qu’il arrive dans le reste du Caire, la Cité des Morts serait en sécurité », a déclaré Omar, un historien qui écrit une histoire de 500 ans du Caire racontée à travers la nécropole. « Comme nous le voyons maintenant, ce n’est pas le cas. »

Ces travaux font partie d’une vaste campagne de construction menée par le président Abdel Fattah el-Sissi qui remodèle la ville de quelque 20 millions d’habitants. Son gouvernement a construit d’énormes autoroutes et ponts à un rythme effréné, démoli plusieurs quartiers plus anciens qu’il considère comme des bidonvilles et construit des projets de logements. Il a encouragé la croissance de complexes suburbains fermés en dehors de la ville tout en construisant une nouvelle capitale géante dans le désert.

Bien que nombreux soient ceux qui soutiennent les travaux routiers visant à désengorger la ville surpeuplée, la construction a également suscité des plaintes concernant le déracinement d’espaces verts et d’arbres.

Mais la destruction du cimetière a suscité un tollé inhabituel dans une Égypte où la dissidence a été étouffée pendant des années sous Sissi.

Des dizaines de partis, militants, personnalités publiques et organisations non gouvernementales ont signé en août une pétition condamnant les destructions. Cinq membres d’un comité d’experts formé par le gouvernement pour étudier les cimetières ont démissionné en signe de protestation, affirmant que les autorités avaient ignoré ses recommandations visant à arrêter les démolitions et à trouver des alternatives aux tracés.

Le projet du gouvernement détruit un « tissu architectural et historique unique », a écrit Ayman Wanas, un responsable du département gouvernemental chargé de répertorier les bâtiments distinctifs, dans sa lettre de démission publiée en ligne. « C’est un gaspillage du précieux patrimoine historique égyptien qui est irremplaçable. »

Apparemment en réponse, les autorités ont temporairement interrompu la démolition des tombes dans la partie principale du cimetière la semaine dernière, a déclaré à l’Associated Press un responsable municipal qui supervise la zone est du Caire où se trouvent les cimetières.

Il a déclaré qu’aucune explication n’avait été donnée à la municipalité, mais il pense que le gouvernement veut soit examiner des alternatives, soit faire taire les critiques avant une réunion de l’agence culturelle des Nations Unies, l’UNESCO, qui a débuté dimanche à Riyad, en Arabie Saoudite. Il a parlé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à informer les médias.

Les agents de sécurité ont demandé aux gardiens des tombes de ne laisser personne entrer ou photographier les sites, ont déclaré plusieurs gardiens.

La zone est désignée par l’UNESCO comme zone du patrimoine mondial. Mais de nombreux défenseurs de la nature critiquent vivement l’agence pour son silence sur ces destructions. Dans une déclaration à l’AP, l’UNESCO a déclaré avoir exprimé ses inquiétudes au gouvernement égyptien et demandé plus d’informations sur les travaux.

Il n’y a eu aucune annonce officielle de l’arrêt temporaire et aucune information indiquant que les plans d’autoroute avaient été modifiés.

La Cité des Morts, qui s’étend sur près de 5 kilomètres carrés, est un espace unique au Caire depuis des siècles. À l’origine une plaine désertique à l’extérieur de la ville, elle a été utilisée pour la première fois peu après la conquête musulmane de l’Égypte dans les années 700. L’imam Shafii, l’un des plus grands érudits des débuts de l’Islam, y fut enterré après sa mort en 819, et aujourd’hui le dôme gris de son mausolée-sanctuaire domine le quartier.

Au fil des siècles, elle a été remplie de tombeaux de nobles mamelouks, ottomans et égyptiens ordinaires. Un grand espace ouvert rare au Caire, il a une beauté austère : des chemins de terre tranquilles traversent un paysage de pierres tombales, de dômes anciens et de zones de verdure inattendues. Les majestueux mausolées abritent à l’intérieur des cénotaphes richement sculptés et décorés.

Le quartier regorge également de vie. Les familles viennent chaque semaine visiter les tombes de leurs proches et passent la journée avec des pique-niques et de la nourriture. Des générations de familles de gardiens vivent dans les mausolées. Les enfants font voler des cerfs-volants sur ses routes désertes le soir. Des dizaines de milliers de personnes vivent dans les quartiers résidentiels du cimetière et le vendredi, son avenue principale accueille un marché en plein air.

Jusqu’à présent, les principales démolitions ont eu lieu dans une zone parsemée de mausolées de certaines des familles égyptiennes les plus remarquables de la fin des années 1800 et du début des années 1900. Le gouvernement a déclaré qu’il avait donné aux familles qui ont dû exhumer et déplacer leurs proches de nouveaux terrains de sépulture, généralement situés dans les banlieues du Caire.

La famille élargie d’Omar possède cinq mausolées dans le cimetière, dont deux devraient être détruits. Sa mère, décédée en 2001, est enterrée dans le mausolée de la famille Barakat. Parmi ses ancêtres figurent Fathallah et Atef Barakat, deux personnalités nationalistes qui ont participé à la révolution de 1919 contre la domination coloniale britannique.

Pour Omar et d’autres, la nécropole n’est pas seulement un site historique, mais un centre de souvenirs personnels et un lieu qui unit la vie, la mort et la paix.

Omar se souvient avoir visité le mausolée à l’âge de 6 ans et avoir demandé à sa grand-mère quel était le son qu’il entendait. Élevé dans le Caire densément urbanisé, il ne reconnaissait pas le chant des oiseaux.

« Il s’agit de la cohésion de l’espace, de la tranquillité de l’espace. C’est historiquement un lieu de sérénité », a-t-il déclaré. « Qu’est-ce que cela signifie d’avoir un mausolée solitaire survivant au milieu d’un énorme fouillis de routes et de circulation ? »

En 2020, un grand pont autoroutier a été construit à l’extrémité sud du cimetière, rasant des centaines de tombes. Les projets les plus ambitieux incluraient désormais la construction de deux nouvelles autoroutes, deux grands ronds-points, un trèfle géant et l’élargissement d’autres routes.

Les défenseurs de la nature craignent que cela ne signifie la fin de la Cité des Morts : découpées entre des autoroutes, ses morceaux restants seraient vulnérables à de nouvelles destructions.

Le gouvernement a longtemps soutenu que les tombes ne figuraient pas sur la liste des monuments historiques islamiques et chrétiens officiels protégés, une liste qui n’a pratiquement pas été mise à jour depuis des décennies.

Deux minarets vieux de 700 ans figurant sur la liste et qui se trouvent sur le chemin des travaux routiers sont en cours de démantèlement et déplacés vers un autre emplacement. Les autoroutes prévues sillonnent à quelques mètres de plusieurs autres monuments enregistrés.

Le Premier ministre Moustafa Madbouly a déclaré en juin que des sites de sépulture alternatifs étaient proposés aux familles déplaçant leurs morts avant les travaux. Il a déclaré que les pierres tombales des personnages historiques seraient rassemblées dans un « Cimetière des Immortels ».

Mostafa el-Sadek, un professeur d’université qui dirige une initiative bénévole visant à documenter les tombes et mausolées anciens, était frustré par l’insistance du gouvernement à raser les tombes.

« La démolition doit cesser », a-t-il déclaré. « Cette région a des couches et des couches d’histoire. Tous les problèmes, y compris ceux des eaux souterraines, pourraient être résolus. C’est une question de volonté. »

Lee Keath et Samy Magdy, Associated Press