Le cimetière Elmwood restaurera des clôtures en fer historiques vieilles de 125 ans – Shaw Local

DeKALB – Le conseil d’administration d’Elmwood Cemetery Co. s’est lancé dans la restauration complète de sa clôture en fer historique vieille de 125 ans bordant le cimetière d’origine au nord et à l’est.

Le cimetière travaille à la restauration de la clôture en fer vieille de 125 ans afin que les portes et la clôture reflètent l’importance historique du cimetière, selon un communiqué de presse.

Le « Fonds de restauration historique du cimetière d’Elmwood » a été créé à la Fondation communautaire du comté de DeKalb afin que ceux qui souhaitent participer à la restauration puissent contribuer. Une promesse de contrepartie de 25 000 $ a été reçue et les contributions jusqu’à ce montant seront doublées.

Si le coût de la restauration de la clôture est accepté, le fonds restera pour les futurs besoins de restauration à Elmwood.

En 1897, le conseil du cimetière a dépensé 2 000 $ pour installer les portes et la clôture en fer forgé. En raison de leur style et de leur savoir-faire uniques, les portes ont été inscrites au registre national des lieux historiques en 1978. Grâce aux contributions financières de nombreuses parties intéressées, les portes ont été entièrement restaurées en 2001.

L’Elmwood Cemetery Co. est une société à but non lucratif créée en 1865 par un groupe d’éminents résidents afin que la communauté dispose d’un cimetière plus adapté à ceux qui ont combattu pendant la guerre civile.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à jhboies@gmail.com.