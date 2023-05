Le cimetière de Montréal rouvrira pour les visites de la fête des mères mais les familles attendent toujours d’enterrer les morts

Jimmy Koliakoudakis passe presque tous les jours devant le cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal à moto.

« Je ne veux pas que ma mère pense que nous l’avons abandonnée », a-t-il dit, gardant l’espoir que la prochaine fois qu’il passera devant ce qui est censé être la dernière demeure de sa mère, les portes seront enfin ouvertes.

Lorsque le père de Koliakoudakis est décédé en 2007, la famille a acheté des parcelles pour ses deux parents afin qu’ils puissent être réunis. Jusqu’à présent, cette réunion a été suspendue.

La mère de Koliakoudakis est décédée en février et elle est depuis dans une chambre froide.

Alors que le cimetière rouvre aux visiteurs dimanche pour la fête des mères, Koliakoudakis et de nombreuses autres familles attendent toujours et appellent à la fin d’une grève qui a débuté en septembre dernier et qui les a empêchés d’enterrer leurs proches.

« Nous devons mettre nos vies en attente … Nous sommes en quelque sorte en attente où nous devons attendre leur appel », a-t-il déclaré.

Il n’est pas le seul. Selon le cimetière, des familles attendent pour enterrer 250 corps.

Les droits de grève des travailleurs doivent être respectés, mais pas au détriment du droit humain d’enterrer ses proches, a déclaré Koliakoudakis.

« Nous voulons avoir la paix et la résolution en tant que famille, une fermeture, mais nous sommes pris en otage. »

Il demande au gouvernement d’intervenir et de régler le différend.

La famille de Jimmy Koliakoudakis a acheté deux terrains funéraires afin que sa mère et son père puissent être réunis dans l’au-delà, mais maintenant l’enterrement est en attente alors que les conflits de travail s’éternisent. (Valeria Cori-Manocchio/CBC)

Le litige s’éternise

Patrick Chartrand est président du syndicat des préposés à l’entretien du cimetière, en grève depuis janvier.

Il dit que les travailleurs veulent retourner au travail et discutent actuellement avec un conciliateur, mais que la direction a adopté une approche à prendre ou à laisser dans les négociations.

« Depuis quatre ans, il n’y a pas eu de négociations », a-t-il déclaré.

Selon Chartrand, la direction veut geler les salaires et réduire le nombre d’employés à temps plein de 62 à 47.

Éric Dufault est président du syndicat des employés de bureau du cimetière, en grève depuis septembre et sans contrat depuis 2017.

Il dit que les services au cimetière se sont détériorés parce qu’il n’y a pas assez de travailleurs et que les propositions de trêve continues dans des situations d’urgence comme la tempête de verglas d’avril ne permettent pas de maintenir les terrains en bon état.

De son côté, le cimetière accuse les syndicats.

« Nous sommes profondément désolés de la situation, mais la grève est une décision prise par les syndicats », a déclaré le porte-parole du cimetière Daniel Granger à CBC dans un communiqué. « Nous avons invité notre syndicat à aider la direction à enterrer certains des défunts pour venir en aide aux familles endeuillées, mais les dirigeants syndicaux ont refusé. »

Le cimetière – le plus grand au Canada – a été impliqué dans de multiples conflits de travail entraînant des arriérés d’enterrement au cours des dernières décennies.

Lors de conflits de travail en 2007, pas moins de 500 corps ont été laissés en chambre froide lorsque des employés de maintenance ont été enfermé dehors .

Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges rouvrira ses portes aux visiteurs à l’occasion de la fête des Mères. Les employés du cimetière sont en grève. (Valeria Cori-Manocchio/CBC)

Portes ouvertes pour la fête des mères

Le cimetière sera ouvert aux visiteurs de 9h00 à 15h00 le dimanche.

Cependant, de nombreuses zones du cimetière resteront interdites en raison des dommages causés par la tempête de verglas d’avril.

« Les travaux de nettoyage et de sécurisation du site reprendront le lundi 15 mai et le site sera à nouveau fermé aux visiteurs dans les semaines suivantes », a déclaré Granger.

Le cimetière demande aux visiteurs de faire preuve de prudence lors de leur visite.

Au moins les trois quarts de ses arbres ont subi des dommages, des branches cassées constituant une menace pour la sécurité, tandis qu’une centaine d’arbres matures devront être abattus pour des raisons de sécurité, selon le cimetière.

Québec, Montréal, appel à résolution

Mardi, le ministre du Travail du Québec, Jean Boulet, a déclaré avoir nommé deux médiateurs expérimentés pour aider à trouver une solution avant la fête des mères dimanche.

« Il faut s’assurer que les familles endeuillées puissent se rassembler au cimetière et que l’employeur prenne les mesures pour que cela se produise », a déclaré Boulet.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est fait l’écho de l’appel du ministre du Travail pour que les parties trouvent un compromis avant la fête des Mères.

« Les gens veulent aller voir leurs proches décédés », a déclaré Plante mercredi avant l’annonce de la réouverture. « J’encourage vraiment les deux parties à parler et à trouver un accord. »