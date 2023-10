Si vous aimez Halloween et battez des records du monde, dirigez-vous vers l’Ohio où les passionnés de la saison effrayante se rassembleront pour tenter de décrocher le titre du plus grand rassemblement de fantômes.

Ce soir, le terrain du cimetière Green Lawn à Columbus sera le site du marathon effrayant “Walk With The Dead 5K & 1 mile run or walk” et de la visite hantée.

“Vivez la course amusante d’Halloween la plus effrayante du centre de l’Ohio et promenez-vous dans les vastes terrains de 360 ​​acres datant de la guerre civile du deuxième plus grand cimetière de l’Ohio”, selon les détails de l’événement publiés sur racepenguin.com.

“Et puis il y a les célèbres habitants du centre de l’Ohio qui résident à Green Lawn”, poursuit le dépliant en ligne. “Parmi eux : plusieurs gouverneurs de l’Ohio, des maires de Columbus, des artistes et musiciens célèbres, l’as volant de la Première Guerre mondiale Eddie Rickenbacker et des dizaines de généraux et vétérans de la guerre civile ne sont que quelques-unes des âmes qui ont élu domicile à Green Lawn.”

“Le parcours panoramique vous fera passer devant de nombreux monuments reconnaissant le lieu de repos final de nombreux héros.”

L’inscription commence à 17h00 et est suivie par la tentative de record du monde pour la plupart des personnes déguisées en fantômes, la course de 5 km/1 mile de marche, puis deux visites fantômes.

Les gens peuvent s’inscrire sur racepenguin.com/events/walkingwiththedead pour 45 $.

Les bénéfices de ces événements horribles sont reversés au cimetière Green Lawn et au Columbus Rotary, et tout le monde peut participer gratuitement à la tentative de record du monde Guinness (GWR).

Le record actuel du « plus grand rassemblement de personnes déguisées en fantômes » est de 560 personnes et a été atteint en 2017 par la Mercy School de Tralee, en Irlande, selon GWR.

Si un groupe souhaite tenter d’enregistrer le record, GWR semble exiger un “costume de fantôme” qui “consiste en un drap blanc avec des trous pour les yeux”, déclare l’organisation qui tient les archives sur son site Internet.

Fox News Digital a contacté Green Lawn Cemetery, le Columbus Rotary et GWR pour commentaires.