Le cimetière de Greenwood prend vie grâce à une nouvelle technologie

RUSTON, Louisiane. (KTVE/KARD) — Les plus anciens cimetières de la ville de Ruston passent au numérique. Les responsables du cimetière de Greenwood affirment que l’objectif est d’aider les membres de la famille à trouver des tombes sous la surface.

« Je pense que c’est génial parce que je remarque que beaucoup de gens se promènent ici, et parfois l’herbe peut être envahie par la végétation, et cela ne se voit pas », a déclaré Selah Keene, une résidente de Ruston.





Le cimetière de 38 acres remonte à 1886. La gardienne du cimetière et coordinatrice des réservations, Charlene Willis, affirme que de nombreuses tombes anonymes ont rendu difficile pour les proches de retrouver leurs proches.

«Je ne savais pas qu’ils faisaient ça. Je pars d’ici et je traverse beaucoup le cimetière. Parfois, j’aime découvrir les pierres tombales. C’est formidable qu’ils fassent cela pour que tout le monde puisse retrouver les membres de sa famille », a expliqué Keene.

« Je n’y ai jamais vraiment pensé de cette façon. Mais je pense que c’est une très bonne chose », a déclaré un autre résident de Ruston, Gregory Hendrix.

Plus de 4 000 noms, dates de naissance et dates de décès ont été enregistrés dans la base de données. Les responsables du cimetière affirment que les résidents peuvent désormais trouver le numéro exact de la parcelle, le numéro du bloc et l’emplacement du numéro de lot grâce à ce nouveau système.

Les résidents peuvent se rendre sur ruston.org et cliquer sur les listes de visiteurs, du cimetière de Greenwood et des occupants pour obtenir des informations complètes.