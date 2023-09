Le ciment est partout. L’industrie se tourne vers le captage du carbone pour réduire ses émissions, et elle n’est pas la seule

Pour le meilleur ou pour le pire, le béton est partout. En tant que deuxième consommé matériau au monde, il se trouve dans les routes sur lesquelles vous conduisez, dans les fondations de votre maison et, souvent, dans les murs de l’immeuble de bureaux qui vous entoure.

Le problème est que la fabrication du béton rejette également du dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Le ciment, un ingrédient clé du béton, est le deuxième plus grand émetteur industriel de CO2 et est responsable d’environ sept pour cent de émissions de carbone à l’échelle mondiale et 1,4 pour cent de celui du Canada.

Mais il est difficile de réduire ces émissions. La majeure partie du carbone généré par la fabrication du ciment provient du processus fondamental de chauffage du calcaire broyé (carbonate de calcium), de l’argile et du sable à des températures extrêmement élevées dans un four jusqu’à ce qu’il forme de petits nodules appelés clinker, qui sont ensuite broyés en ciment.

« Depuis l’époque romaine, c’est ainsi que l’on procède », a déclaré Corwyn Bruce, directeur de projet chez Heidelberg Materials, une multinationale allemande qui fabrique du ciment, des granulats et d’autres matériaux de construction.

« Le carbone est inhérent », a déclaré Bruce, qui dirige le projet de captage et de stockage du carbone à Heidelberg, à Edmonton. « Cela fait littéralement partie de la chimie. »

Corwyn Bruce est directrice de projet pour le projet Edmonton CCUS pour Heidelberg Materials. (Paula Duhatschek/CBC)

Entrez dans le captage et le stockage du carbone (CSC).

La technologie, qui a récemment généré beaucoup de buzz au sein du champ de pétrole est également de plus en plus considéré comme un remède à ce que l’on appelle « difficile à réduire « industries – comme ciment, fer et acier production – où une grande partie des émissions de dioxyde de carbone sont créées par des réactions de processus et ne peuvent pas être éliminées en passant à des carburants renouvelables.

Les centrales électriques et usines d’engrais sont parmi d’autres secteurs qui se tournent également vers la technologie.

Bien que la technologie CSC ait ses limites – en particulier en raison de la géologie de l’emplacement des projets – le nombre de projets de CSC est en augmentation alors que les entreprises recherchent des moyens de décarboniser là où aucune autre option simple n’est disponible.

Projets en cours

Chez Heidelberg et Lafarge – deux des principaux fabricants de ciment au monde – les travaux sont en bonne voie pour associer la production de ciment à la technologie de captage du carbone.

Heidelberg a neuf projets de captage et de stockage du carbone prévus en Amérique du Nord, en Europe et au Royaume-Uni. Les deux premiers qui devraient être mis en service se trouvent à Edmonton et à Brevik, en Norvège.

Cette photo montre un rendu de l’usine de captage du carbone à grande échelle d’Heidelberg à Edmonton. Le projet a une date de mise en service estimée fin 2026. (Soumis par David Perkins)

L’usine de Brevik devrait capter environ 400 000 tonnes de CO2 par an, soit environ 50 pourcent des émissions de l’usine, tandis que l’usine d’Edmonton de l’entreprise devrait capter 95 pour cent .

Cela est dû en grande partie à la géologie de chaque endroit. À Brevik, le carbone doit être réfrigéré, liquéfié, embarqué sur un bateau et navigué autour d’un fjord pour être stocké sous la mer du Nord.

En Alberta, en revanche, « tout ce que nous avons à faire est de le mettre dans un pipeline et de l’envoyer vers un champ de stockage », a déclaré Bruce.

Lafarge, pour sa part, a des projets de captage du carbone en cours dans ses deux cimenteries de l’Ouest canadien. Une étude de faisabilité détaillée est en cours à son usine d’Exshaw, en Alberta, et l’entreprise mène un projet de démonstration de captage du carbone à son usine de Richmond, en Colombie-Britannique.

La cimenterie Lafarge à Exshaw, en Alberta, où une étude de faisabilité détaillée sur la technologie de captage et de stockage du carbone est en cours. (Soumis par Stephanie Voysey)

Là encore, la géologie fait la différence.

L’usine d’Exshaw devrait capter un million de tonnes de CO2 par année et le séquestrer dans la vallée de la Bow, tandis que l’usine de Richmond prévoit réutiliser le carbone capturé à d’autres fins.

« La séquestration du CO2 dans le sud de la Colombie-Britannique est moins connue et davantage de travail doit être fait avant de pouvoir aller de l’avant », a déclaré Stephanie Voysey, responsable du développement durable et de l’environnement de Lafarge pour l’ouest du Canada.

En mai, l’entreprise annoncé une nouvelle phase de sa démonstration en Colombie-Britannique qui verra le carbone capturé utilisé pour fabriquer des hydrocarbures synthétiques, qui sont à leur tour utilisés pour les plastiques, les lubrifiants et les cosmétiques.

La cimenterie Lafarge de Richmond, en Colombie-Britannique, prévoit de réutiliser le carbone capturé pour fabriquer des hydrocarbures synthétiques, qui seront à leur tour utilisés dans la fabrication de plastiques, de lubrifiants et de cosmétiques. (Soumis par Stephanie Voysey)

Outre l’industrie du ciment, le secteur sidérurgique canadien est également regarder le captage du carbone comme une option pour aider à décarboner ses opérations.

Toutefois, cette industrie est largement concentrée dans Ontarioqui n’a ouvert que récemment la porte au captage et au stockage du carbone, et il existe encore une certaine incertitude quant à l’endroit où ce carbone serait stocké.

« Ce n’est pas seulement une question qui concerne le secteur de l’acier, mais aussi le secteur manufacturier dans son ensemble… « Où est la séquestration ? » a déclaré Chad Cathcart, directeur de la recherche pour Stelco, basée à Hamilton, lors d’un débat lors d’une conférence sur le captage du carbone à Edmonton ce mois-ci. semaine.

Carburants renouvelables, réduisant le clinker

Outre l’emplacement, il existe d’autres facteurs qui peuvent faire ou défaire un projet de captage du carbone.

Même dans l’Alberta, où la géologie est de premier ordre, les projets de CSC peuvent coûter cher. il a fallu beaucoup de temps pour construire et peut être entravé par des facteurs tels que la disponibilité de la main-d’œuvre, le financement et la politique gouvernementale.

L’industrie du béton et du ciment ne compte donc pas uniquement sur le captage du carbone pour atteindre ses objectifs de zéro émission nette.

Un technicien contrôle la qualité du clinker de ciment dans une usine de Spay, en France, en 2013. Le clinker est la substance obtenue lorsque le calcaire broyé, l’argile et le sable sont chauffés à des températures extrêmement élevées dans un four. Les nodules sont ensuite broyés en ciment. (Jean-François Monier/AFP/Getty Images)

Selon l’Association canadienne du ciment, les entreprises sont éliminant également l’utilisation du charbon et du coke comme sources de chaleur, en intensifiant le recours aux combustibles alternatifs et en réduisant l’utilisation du clinker.

L’association a néanmoins noté que malgré ses limites, le CSC reste la seule technologie capable d’éliminer les émissions de processus du secteur.

« Sans cela, nous n’arriverons pas à zéro », écrit l’association dans son communiqué. plan d’action carboneutre .

« Avec la bioénergie, les carburants propres et l’absorption du carbone, [carbon capture] pourrait aboutir à la livraison future de béton à bilan carbone négatif pour notre monde.

Stéphanie Voysey, responsable du développement durable et de l’environnement chez Lafarge pour l’Ouest canadien, est du même avis.

Stephanie Voysey, responsable du développement durable et de l’environnement pour l’Ouest canadien chez Lafarge, affirme que la décarbonisation du processus de fabrication du ciment est essentielle car il s’agit d’un matériau de construction très omniprésent. (Paula Duhatschek/CBC)

Compte tenu de l’omniprésence du ciment, a-t-elle souligné, il est crucial de trouver un moyen de le décarboner – et le meilleur moyen d’y parvenir, à ce stade, semble être le CSC.

« Nous n’allons pas arrêter d’utiliser le ciment, nous n’allons pas arrêter d’utiliser le béton », a-t-elle déclaré. « C’est la prochaine étape de notre innovation afin d’atteindre le zéro net. »