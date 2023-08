Le jour, Evan Kramer, SM ’22, travaille sur son doctorat au Aero-Astro Space Systems Lab, développant un algorithme de mission de satellite. (Son objectif est d’exploiter efficacement un réseau de satellites avec des capteurs radar à ouverture synthétique, qui peuvent voir à travers tous les temps et tous les éclairages. Cela permettrait aux gens d’imager rapidement un point spécifique sur Terre à la suite d’une catastrophe naturelle ou d’une autre urgence.)

L’ISS passe au-dessus du complexe aéro-astro (à gauche) et de l’usine centrale de services publics, capturés par plusieurs expositions d’une demi-seconde à des intervalles d’une demi-seconde.

Mais la nuit, il y a de fortes chances que tu puisses trouver Kramer sur un toit du MITcapturant le ciel nocturne de Cambridge comme vous ne l’avez jamais vu auparavant.

La Station spatiale internationale (ISS) passe au-dessus de l’Auditorium Kresge. Jupiter et Saturne sont visibles juste au-dessus du toit. Cette image composite comporte 75 images pour le ciel nocturne et deux images pour le premier plan. EVAN KRAMER

L’intérêt de Kramer pour l’astrophotographie a commencé au lycée, alors qu’il cherchait un moyen de convaincre ses amis qu’observer des objets comme Jupiter et les lunes de Saturne avec un télescope était cool. Puis il s’est diversifié dans l’astrophotographie de paysage et s’est plongé dans la capture d’ultraviolets et d’infrarouges ainsi que de lumière visible.

Un composite de six images montre l’étudiant diplômé en aéro-astro Charles Dawson, SM ’21, avec deux de ses drones sur le toit du bâtiment 3 contre l’horizon de Boston ; son paysage stellaire mettant en vedette Jupiter a été tourné avec un filtre antibrouillard. Cela fait partie du projet en cours de Kramer pour créer des portraits d’autres étudiants diplômés en aéro-astro et leur travail contre le ciel nocturne. EVAN KRAMER

Une image à spectre complet de la lumière ultraviolette, visible et infrarouge prise depuis le toit du bâtiment McNair montre les traînées d’étoiles et le trafic aérien au-dessus du Grand Dôme, et fait apparaître les feuilles des arbres en rose. Cela combine 1 600 images pour le ciel nocturne et cinq pour le premier plan. EVAN KRAMER

La pollution lumineuse rend l’astrophotographie en milieu urbain délicate, mais c’est possible avec des filtres et beaucoup de planification. Kramer compose des images avec des caractéristiques familières au premier plan pour attirer l’attention des gens et leur faire se demander comment elles ont été prises – et remettre en question leurs hypothèses sur ce qui peut et ne peut pas être vu dans le ciel nocturne urbain.