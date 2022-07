“Le ciel est la limite”, prévient Sydney McLaughlin

La détentrice du record du monde, Sydney McLaughlin, a averti que “le ciel est la limite” après avoir battu son record du 400 m haies vendredi, mais a ensuite laissé entendre qu’elle pourrait bien changer de discipline. L’Américaine a réussi un temps étonnant de 50,68 secondes pour remporter la médaille d’or à Hayward Field, effaçant son propre record du monde de plus d’une demi-seconde.

Mais des questions ont immédiatement été posées sur un changement potentiel, McLaughlin insistant sur le fait que tout se résumerait au plan que son entraîneur renommé Bobby Kersee pourrait éclore. “Bobby et moi avons parlé de la possibilité d’envisager d’autres événements”, a admis McLaughlin.

« Mais je ne sais pas si cela va arriver. Je pense que nous allons simplement le découvrir à la fin de la saison… si nous voulons changer d’épreuve ou rester avec le 400 m haies. possible… mais je laisse cela entre les mains de mon entraîneur, Bobby. « Mon entraîneur pense qu’il y a beaucoup plus à faire », a-t-elle déclaré. “Le ciel est la limite à coup sûr.”

La jeune femme de 22 ans avait l’air stupéfaite alors qu’elle traversait la ligne devant une foule de partisans qui aboyaient. “J’essayais juste de traiter l’acide lactique!” dit-elle à propos des quelques instants qu’elle a passés à réfléchir tranquillement dans le chaos qui l’entourait. «Je prenais juste un moment pour vraiment profiter de ce que je faisais. Tant de fois la course passe et vous oubliez ce qui se passe. Je voulais vraiment m’asseoir un instant et m’imprégner de tout avant d’entrer dans la folie de ce qui suit.

État de flux atteint

McLaughlin, qui a également remporté l’or olympique l’an dernier à Tokyo dans un record du monde de l’époque, a nié que cela avait été la course parfaite. Je n’ai pas pu le regarder. Je vais donc devoir revenir en arrière et faire ça et parler à mon entraîneur », a-t-elle déclaré. Mais elle a ajouté qu’elle avait atteint un type d ‘«état de flux».

“Il suffit de mettre tout ce que vous avez fait à l’entraînement dans la course au point de laisser votre corps faire ce qu’il fait”, a-t-elle déclaré. “Je veux dire, sans trop y penser, vous ne faites que libérer les cadeaux et les talents que Dieu vous a donnés. Et je pense que ce sont les meilleures courses que j’ai jamais courues, celles où je suis juste libre de libérer le cadeau que j’ai reçu.

« Mais je pense qu’il y a toujours moyen de s’améliorer. Je pense que nous repoussons les limites en tant que sport, en particulier dans notre événement de ce qui est possible dans cette course. Je pense donc définitivement qu’il y a toujours plus de temps à gagner, c’est sûr. Créditant sa foi chrétienne, son personnel de soutien et sa maîtrise de soi, notamment en ce qui concerne les médias sociaux, pour sa pondération et son succès continu, McLaughlin a déclaré qu’elle aimait concourir sur la «course à grande étape en sachant que la foule était pleine et j’avais des femmes vraiment formidables contre lesquelles je cours ».

“La chose la plus importante pour moi était juste d’avoir des amis et de la famille ici après que Tokyo l’année dernière n’ait personne”, a-t-elle déclaré à propos de la réglementation Covid-19 dans la capitale japonaise. “C’était vraiment énorme d’avoir une rencontre aux États-Unis où toute ma famille pourrait être là et cela l’a rendu beaucoup plus agréable pour moi, c’est certain.

McLaughlin a également profité des projecteurs que son succès avait apportés au 400 m haies. “Nous avions définitivement plus d’yeux sur nous cette année que jamais dans notre événement”, a-t-elle déclaré. “Mais je pense que c’est ce qui le rend si incroyable, c’est que nous avons pris un événement ce n’était vraiment pas très populaire et nous en avons fait un événement clé dans le sport. “Alors oui, il y a beaucoup plus d’yeux, mais je pense que c’est ce dont notre sport a besoin pour continuer à se développer, ce sont des événements vraiment compétitifs.”

