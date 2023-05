« Le ciel est la limite » pour les femmes dans l’agriculture – Shaw Local

Note de l’éditeur: Cette histoire fait partie de la campagne Cultiver nos communautés, une collaboration du lieutenant-gouverneur Juliana Stratton, de l’Illinois Farm Bureau et de l’Illinois Specialty Growers Association pour présenter les divers agriculteurs de l’Illinois FarmWeek.

L’agriculture n’était pas le premier choix de carrière de Traci Barkley.

Après avoir obtenu un baccalauréat en éthologie, écologie et évolution et une maîtrise en ressources naturelles et sciences de l’environnement de l’Université de l’Illinois, elle a passé deux ans en tant que bénévole AmeriCorps. Elle a formé des citoyens scientifiques à la collecte de données sur les cours d’eau, les forêts, les zones humides et les prairies menacées de l’État pour une évaluation rapide de la santé environnementale par des scientifiques de l’État.

Barkley a construit sa carrière en tant qu’écologiste de l’eau douce, faisant le pont entre la science et la politique pour des organisations comme Prairie Rivers Network et l’Illinois Environmental Protection Agency. C’était un travail qui la passionnait. Mais après 20 ans, elle a commencé à « avoir un peu de démangeaisons ».

C’est à peu près au même moment que Barkley a entendu parler d’une ferme communautaire de 4 acres lancée par le ministère de l’église luthérienne St. Matthew à Urbana. Sola Gratia en était à sa deuxième année et avait pour mission de nourrir la communauté, ce qui correspondait aux valeurs de Barkley.

« Je crois fermement en la mission et je voulais en faire partie », a-t-elle déclaré à FarmWeek. Barkley a approché le conseil d’administration et a déclaré qu’elle « voyait une opportunité d’en faire plus ». Elle a été embauchée comme l’un des deux membres du personnel après cette rencontre.

« J’ai complètement changé de carrière et je n’ai jamais regardé en arrière », a-t-elle déclaré.

C’était il y a près de neuf ans pour Barkley, qui est le directeur de Sola Gratia. Et il s’est avéré que le passage de l’eau propre à la nourriture propre était facile pour elle.

La native de l’Iowa a grandi dans la ferme familiale où elle a vu ses arrière-grands-parents, ses grands-parents et ses parents vivre de la terre. « J’ai beaucoup appris de mes grands-parents et de mes parents sur ce que cela signifie de subvenir à ses besoins et de partager ensuite avec les autres », a-t-elle déclaré.

Barkley a également vu ses grands-mères jouer un rôle essentiel dans la ferme. C’est une vision qui l’a inspirée tout au long de sa carrière.

« Travaillant dans l’écologie et la pêche et maintenant l’agriculture, j’ai toujours travaillé dans un environnement à prédominance masculine. Et je pense que la représentation est vraiment, vraiment importante », a-t-elle déclaré. « Même si l’agriculteur s’est presque toujours identifié comme l’homme de la famille, je me souviens de mes grands-mères et elles étaient des agriculteurs. Je pense que souvent les femmes ne sont pas reconnues ou reconnues en tant qu’agricultrices.

Ce fut un moment de boucle pour voir le visage de l’agriculture changer et plus de femmes comme elle accèdent à des rôles de leadership. Pour les femmes qui poursuivent une carrière dans l’industrie agricole, Barkley dit que « le ciel est la limite ».

Venir travailler tous les jours et savoir qu’elle aide à faire une différence signifie « tout » pour Barkley. Et elle dit que se concentrer plus près de chez elle, « plus près de notre communauté », la garde ancrée. C’est ce qui lui rappelle que le changement de carrière en valait plus que la peine.

«Nous avons eu une orientation des bénévoles, et nous avions plus de 30 personnes dans la salle et l’une des personnes qui venait faire du bénévolat est venue parce qu’elle a été servie par nous», a-t-elle déclaré. « C’est émouvant de rencontrer quelqu’un qui a bénéficié de notre travail acharné et qui revient ensuite pour contribuer en même temps. »

• Ali Preston écrit pour FarmWeek. Cet article a été distribué dans le cadre d’un projet coopératif entre l’Illinois Farm Bureau et l’Illinois Press Association. Pour des nouvelles sur l’alimentation et l’agriculture, visitez FarmWeekNow.com.