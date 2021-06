« Le ciel est la limite »: le boxeur farceur de YouTube Jake Paul veut un combat de championnat avec le grand Canelo livre pour livre

Se préparant actuellement à affronter l’ancien champion poids welter de l’UFC Tyron Woodley le 28 août, après avoir éliminé un concurrent du championnat MMA à Ben Askren plus tôt cette année, Paul pense qu’il est en passe d’être « le boxeur le plus perturbateur de l’histoire du sport « .

La recrue a précisé que cela signifie « prendre cela combat par combat et continuer à devenir encore plus gros et à affronter des adversaires de plus en plus sérieux » – et cela pourrait conduire à un affrontement avec Canelo.

« Si tu me disais où j’allais être il y a trois ans, je ne te croirais pas » Paul a déclaré à TMZ Sports.

en tant que père moi-même, aujourd’hui signifie beaucoup pour moi.même s’ils ont tous beaucoup perdu… mes fils m’ont tous rendu si fier🙏🏼 pic.twitter.com/LJPcX0LnTi – Paul-Paul (@jakepaul) 20 juin 2021

« Donc, je ne veux même pas penser à moi-même ou à moi-même avec les possibilités. Je suis ouvert d’esprit et je pense que tout est possible.

« Je pense que je pourrais me battre contre Canelo Alvarez pour la ceinture de championnat WBC ou WBO. Pourquoi pas, bébé?

« Beaucoup de gens ont peur d’essayer, ils ont peur de se lever de leur siège, ils ont peur de faire quelque chose de différent.

« Mais ce sont eux, ce n’est pas moi. Je sais que je peux accomplir tout ce que je veux, et c’est pourquoi il y a une différence entre les personnes qui réussissent et celles qui ne réussissent pas dans ce monde.

« Donc vraiment, le ciel est la limite. C’est à peu près à quel point je le prends au sérieux, et je le prends au sérieux. Plus au sérieux que 99% de ces boxeurs » professionnels « qui sont là-bas », il prétendait.

vous ne pouvez pas vendre de PPV, je vous mangerais vivant https://t.co/oo4qiufrZS – Paul-Paul (@jakepaul) 7 juin 2021

Ce n’est pas la première fois que le joueur de 24 ans appelle le bagarreur 56-1-2, dont la seule défaite est survenue contre Floyd Mayweather en 2013, lorsque Canelo avait le même âge que Paul.

Lorsque le Mexicain a publié un emoji facepalm sur Twitter à la suite de la bagarre de Logan Paul en huit rounds contre Mayweather, Jake a retweeté le message et a écrit : « Vous ne pouvez pas vendre de PPV [pay-per-views]. Je te mangerais vivant. »

Alors que Paul a montré son intérêt à mettre la légende du MMA Anderson Silva sur l’undercard de son combat contre Woodley pour affronter Roy Jones Jr, Canelo essaie toujours d’organiser sa prochaine sortie.

Respect à Anderson Silva @spideranderson sur la victoire….vc é uma lenda brasileira! Ce serait un honneur de l’avoir contre Roy Jones Jr sur la même carte que Tyron et moi – Paul-Paul (@jakepaul) 20 juin 2021

Après avoir battu le grand gueule le Britannique Billy Joe Saunders pour la sangle WBO au stade des Cowboys de Dallas le week-end de Cinco de Mayo, la WBA, WBC et The Ring King veulent unifier la division des 168 lb en affrontant Caleb Plant, qui a la seule pièce manquante du puzzle de la couronne IBF.

« Nous avons échangé quelques numéros de notre côté et je vois Canelo mercredi pour tout passer en revue avec lui », a expliqué Eddie Hearn – qui fait la promotion des combats de l’agent libre Canelo après sa séparation de Golden Boy – au DAZN Boxing Show.

« Mais rien n’a changé depuis le processus consistant à obtenir une offre de DAZN, une offre de Fox, puis de décider ce que tout le monde pense être le mieux pour les combattants.

« Il y aura des discussions des deux côtés, c’est le but de cette semaine, pour passer en revue les finances et ensuite faire bouger les choses.

« Mais après cette semaine, tu vas voir Canelo et [trainer] Eddie Reynoso se prépare pour le camp, retourne à San Diego et se prépare.

« Rien n’a changé : Caleb Plant est celui que tout le monde veut. »

Plant demande un salaire de 10 millions de dollars, soit 3 millions de plus que Saunders a reçu pour s’être cassé l’os orbital et s’être retiré sur son tabouret avant le huitième tour.

« J’ai une base de fans beaucoup plus importante aux États-Unis », il a dit à FightHype.com. « Je fais beaucoup plus de téléspectateurs que n’importe lequel de ses anciens adversaires.

« Mon dernier combat a fait deux millions de vues contre quelqu’un qui, si j’avais un vrai nom avec moi… les chiffres seraient scandaleux.

« J’ai eu l’émission FS1 la plus regardée de tous les temps avec près d’un million de vues.

« Mon audience est là-haut. J’ai une bonne équipe autour de moi, [headed by Premier Boxing Champions chief] Al Haymon, et ils vont s’asseoir très bientôt, et nous allons essayer de régler le problème.

« J’ai une grande équipe autour de moi. Vous ne voyez personne avec 21 combats dans la position dans laquelle je suis, avec ou sans le combat de Canelo.

« Le nombre de téléspectateurs, ce que je reçois, rien. Nous avons une excellente équipe autour de moi, et nous allons faire tout notre possible pour que cela se produise. »