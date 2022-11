Le ciblage des cellules clés de la moelle épinière a permis à des patients paralysés de remarcher

Azim a déclaré qu’à court terme, les découvertes sur ces neurones clés pourraient aider à affiner davantage l’EES.

En regardant vers l’avenir, a-t-il dit, une meilleure compréhension de la façon dont l’EES favorise la récupération des mouvements pourrait aider à développer des traitements encore plus sophistiqués. Les technologies progressent au point qu’en fin de compte, il peut être possible d’accéder en toute sécurité à la moelle épinière et de “reconstruire” les circuits endommagés, a noté Azim.

“Ce n’est pas une chimère”, a-t-il déclaré.

Les résultats ont été publiés en ligne le 9 novembre dans la revue La nature.

Plus d’information

SOURCES : Eiman Azim, PhD, professeur agrégé, Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, Californie ; Greg Nemunaitis, MD, directeur, réadaptation des lésions de la moelle épinière, Cleveland Clinic, et professeur, Case Western Reserve University School of Medicine, Cleveland, Ohio; La nature, 9 novembre 2022, en ligne