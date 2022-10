Le chroniqueur Steve Lopez et le “côté spirituel” de la retraite

Steve Lopez sait qu’il manque de temps. Lopez, chroniqueur du Los Angeles Times et quatre fois finaliste du prix Pulitzer, ne s’effondre pas encore dans la tombe, mais il a 69 ans, avec deux genoux artificiels et un stimulateur cardiaque. “Bien que ce soit une pensée effrayante, quand vous arrivez là où je suis, statistiquement parlant, vous êtes dans le dernier quart de votre vie et la majeure partie est derrière vous”, a-t-il déclaré. Mais il y a encore tellement de balles sur sa liste de choses à faire. Il pourrait prendre sa retraite et commencer à en rayer quelques-uns, mais il hésite. “En tant que chroniqueur, j’ai eu une vie quasi publique”, a-t-il déclaré. “Après ça, qui vais-je être ?” Il voulait le savoir avant que les problèmes de santé qui affectaient ses parents n’interviennent. “Je l’ai mentionné à tous ceux que je considérais comme des pairs en fonction de leur âge, et ils avaient tous les mêmes conversations avec eux-mêmes et avec les autres sur le bon moment pour partir.”

Pour découvrir pourquoi certaines personnes prennent leur retraite et d’autres non, et ce qui rend la retraite épanouissante, Lopez s’est entretenu avec des dizaines de personnes âgées pour son nouveau livre “Independence Day: What I Learned About Retirement from Some Who’ve Done It and Some Who Never Will .” Il a interviewé un prêtre qui a dit qu’il allait se retirer “au cimetière” et un vigneron qui a dit qu’ils se retireraient “dans la vigne”. Il a interviewé un homme qui a pris sa retraite mais qui s’est retrouvé peu de temps après comme caissier à une caisse, travaillant pour joindre les deux bouts. Il a interviewé Mel Brooks et Norman Lear, tous deux âgés de 90 ans et travaillant. Financièrement, les experts disent que vous pouvez prendre votre retraite confortablement, et Lopez a déclaré qu’il ne voulait pas diminuer l’importance de comprendre cela. “Les gens qui avaient de l’argent se délectent de leur retraite”, a-t-il déclaré. Mais mentalement, comment savoir quand c’est le bon moment pour partir ? “Il y a beaucoup de livres sur le scepticisme financier de la retraite”, a-t-il déclaré. « Qu’en est-il du côté spirituel ? CNBC Make It a discuté avec Lopez de la façon d’affronter la retraite et de trouver un but après avoir travaillé. L’interview a été éditée pour plus de clarté et de concision.

“Soyez prêt à vous adapter”

Aditi Shrikant, CNBC Make It : Vous avez interviewé des dizaines de personnes à la retraite. Quelles leçons ou quels conseils vous ont le plus marqué ? López : La leçon la plus importante que j’ai tirée de mon expérience est de ne pas être cavalière en partant. Vous devez avoir une réelle idée de la façon dont vous pourriez être important, et je pense qu’il y a un instinct humain pour être pertinent. Et que vous comptiez pour votre chat, votre chien ou les personnes de l’association, vous devez construire une vie qui vous permette de vous lever le matin. Le meilleur conseil que j’ai reçu était d’être prêt à s’adapter et à s’attendre à l’inattendu. Il y avait un gars qui a pris sa retraite et qui voulait parcourir le monde, puis a trouvé que sa fille et sa petite-fille avaient besoin d’aide. Il a dit qu’il ne connaissait personne d’autre qui avait la retraite qu’ils avaient prévue. Vous vous rendrez service en anticipant que cette phase de votre vie sera entièrement consacrée au changement et que certains seront bons et d’autres difficiles. Il y a ceux qui peuvent piloter et il y a ceux qui se retirent de la télécommande et rattrapent les vieux films. Mais nous manquons de temps, et il est important d’être intelligent sur qui vous êtes et de vous adapter au temps qu’il vous reste. Et un autre conseil d’un rabbin qui a pris sa retraite puis a décidé de retourner au travail est d’essayer de goûter à ce que vous pensez qui prendra votre temps à la retraite pour vous assurer que la chose que vous idéalisez vaut votre temps. Shrikant : Avez-vous pensé à ce conseil lors de la planification de votre propre retraite? López : Eh bien, la pandémie a fermé mon bureau. La fermeture du bureau signifiait travailler à domicile bien plus que jamais dans ma vie, et ma femme est une écrivaine indépendante qui travaille à la maison. Nous partagions un bureau pour la première fois de notre vie et nous ne vivons pas dans un manoir tentaculaire, donc il y avait beaucoup de bousculades. Cette pandémie nous servait un aperçu de ce que serait notre retraite quand je passerai plus de temps à la maison. Ma femme m’a dit : « Si c’est l’avant-première, je ne veux pas voir le film.

Vous devez gérer et ajuster ces types de relations. Elle travaille et n’a pas besoin que je reste assise à lui demander ce que nous allons faire ensuite. Je travaille toujours les trois quarts du temps, mais je travaille surtout à domicile. Nous sommes encore en train de nous adapter à cela, et je découvre que j’aime jouer de la guitare et que je me suis beaucoup amélioré en un an. je ne vais pas très bien [learning] une langue, et j’aimerais faire beaucoup plus de voyages. Cela a été plus difficile en raison des restrictions liées à la pandémie. J’espère que l’année prochaine j’irai la moitié du temps [to work]puis je commence à m’éloigner lentement.

“La retraite peut et doit être pleine de surprises”