Le chroniqueur “Outdoors” Fred Krause a informé et diverti les lecteurs pendant un quart de siècle – Shaw Local

Passionné de plein air et actif depuis sa jeune enfance jusqu’à la fin des années 70, la seule chose dans l’exploration de la nature que Fred Krause aimait plus que d’être en plein air était de partager ses vastes expériences et connaissances.

Krause, 79 ans, est décédée mercredi dernier au foyer de soins du comté de La Salle. Pendant près de 25 ans, Krause, fortement opiniâtre mais toujours amical, a été l’auteur de la chronique hebdomadaire populaire “Outdoors” du Times couvrant des sujets tels que la pêche, la chasse, le piégeage et l’exploration de la relation de l’homme avec les grands espaces.

« Il n’y a rien dans le plein air qu’il n’aime pas », a déclaré sa femme, Mary Ann (Donnelly) Krause. “Il n’aimait pas voyager très loin au cours des 25 dernières années, mais montrez-lui simplement un plan d’eau et il vous trouverait du poisson.”

Trappeur, chasseur et pêcheur de grande renommée dans son Marseille natal et dans la région, Krause aimait ses propres aventures en plein air et guidait ceux désireux de s’imprégner de ses connaissances lors de voyages de pêche. Il a également partagé son amour et sa connaissance du plein air avec des milliers de lecteurs chaque semaine dans “Outdoors”, qui a commencé à paraître dans le Ottawa Daily Times en octobre 1997.

“Fred était la personne de référence pour toutes les questions sur nos rivières et nos lacs, la pêche, le piégeage, la chasse et le plein air”, a déclaré Lonny Cain, rédacteur en chef à la retraite du Daily Times / The Times. « Sa chronique a servi un auditoire important dans notre région, où la chasse et la pêche et les loisirs de plein air sont importants. …

« Souvent, il venait dans mon bureau pour demander comment améliorer la colonne. Il avait soif de commentaires et était clairement fier de la voix qu’il a ajoutée au journal. Nous avons eu de la chance de l’avoir dans l’équipe des nouvelles.

“Il a surtout aimé partager ses premiers souvenirs et ses expériences en grandissant, lorsqu’il apprenait et appréciait le monde de la nature.”

Les sujets des chroniques de Krause – qui ont également commencé à paraître dans le La Salle NewsTribune en 2019 – étaient toujours largement centrés sur la vie de l’homme de plein air, mais d’une semaine à l’autre allaient des conseils de pêche à la chasse aux champignons; de nouvelles critiques de produits aux anciennes histoires de chasse ; explication douce des concepts de plein air aux réfutations sévères envers les critiques de ses passe-temps bien-aimés.

Quel que soit le sujet, il a toujours réussi à en faire une lecture divertissante et informative.

“Il était fier de lui, car il n’était pas formé pour écrire”, a déclaré Mary Ann Krause. « Il était soudeur [who retired from Caterpillar after a 35-year career], et il ne pouvait tout simplement pas oublier qu’il pouvait vraiment écrire. …

“Il a adoré chaque minute.”

De nombreuses colonnes de Fred ces dernières années ont déploré ses compagnons de pêche / chasse perdus – en particulier son père, Theodore Krause, qui lui a appris à chasser et à pêcher depuis presque l’époque où Fred pouvait marcher – tout en partageant joyeusement les bons souvenirs construits avec eux dans le grand en plein air.

Un “copain de pêche” qui passait encore régulièrement du temps avec Krause était Phil Trager, également de Marseille. Les deux ont construit une amitié qui comprenait des voyages de pêche réguliers pendant plus de trois décennies, généralement dans la partie préférée des eaux de pêche de Krause, la rivière Illinois entre le barrage de Marseille et le parc Allen d’Ottawa.

« Il avait été partout, mais il disait toujours : ‘Tu sais quoi ? J’apprécie la rivière ici autant que n’importe où où j’ai été, et il s’y est très rarement fait skunk », a déclaré Trager.

“Fred était un homme de plein air complet, même au point de jardiner et de fleurir, de piéger et de chasser, de trouver des champignons, tout”, a déclaré Trager. «Nous le connaissions tous grâce à ses articles, à quel point il était un homme de plein air complet.

«Il était extrêmement béni par Dieu … et je pense que sa connaissance faisait partie de ces bénédictions. Il avait des connaissances à bien des égards, et il en avait toujours à partager, et il les partageait avec gentillesse.

« C’est une énorme perte. Je ne connais personne qui pourrait prendre sa place.