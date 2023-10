Le chroniqueur du Daily Beast supprime un tweet faisant la promotion de son article à succès sur Christopher Rufo – Twitchy

Le fait que Christopher Rufo évalue désormais ses propres pièces à succès dans The Daily Beast montre à quel point l’homme a été efficace pour repousser la théorie critique de la race, la théorie universitaire queer, et bien plus encore. Le chroniqueur du Daily Beast, Jared Holt, s’inquiète du fait que Rufo ait l’oreille du candidat républicain à la présidentielle ; il y a eu une véritable panique de gauche lorsque DeSantis a nommé Rufo au conseil d’administration du New College en Floride dans le but de purger l’école des initiatives DEI et de les remplacer par une éducation libérale classique.

Holt a publié un article à succès de Rufo dans le Daily Beast, mais les éditeurs ont dû y joindre une note, et le tweet de Holt faisant la promotion de sa chronique a disparu.

La bête quotidienne @jaredlholt a maintenant supprimé le tweet contenant son article faux et diffamatoire à mon encontre, après que ses rédacteurs ont dû retirer ses principales affirmations. Un véritable embarras pour le journalisme. pic.twitter.com/YPFXsKA8Cy – Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 6 octobre 2023

Écoutez, ils ont même utilisé l’image effrayante de deux hommes blancs se serrant la main.

La note de l’éditeur se lit comme suit :

(Note de l’éditeur : le titre de cet article a été mis à jour pour supprimer le fait que Rufo est disposé à travailler avec des racistes et des fascistes, ce que Rufo avait explicitement nié. Nous avons mis à jour l’article en conséquence et ajouté un commentaire de Rufo.)

Commentaire ajouté de Rufo? C’est comme faire du journalisme.

Holt écrit:

Rufo s’est fait un nom de manière stratégique en avançant des accusations incendiaires contre les communautés de couleur et les personnes LGBTQ dans le but de susciter le soutien aux républicains. Les mouvements extrémistes nationaux ont été particulièrement sensibles à ce type de campagnes, participant à des événements et encourageant explicitement les menaces contre les personnes LGBTQ+ et leurs alliés. Il serait logique que Rufo veuille se connecter davantage avec le ventre le plus sombre, perpétuant l’hystérie qu’il a contribué à inoculer ; après tout, ils sont en grande partie responsables du sale boulot de ses campagnes. De plus, Rufo a été récompensé et mythifié parmi l’intelligentsia conservatrice moderne pour ses efforts.

Recommandé

L’URL de l’article est « Christopher-rufo-activiste-anti-réveillé-influent-ouvert-à-travailler-avec-les-racistes ». Vraiment maintenant.

Le Daily Beast a joint une très longue réponse de Rufo qui est trop longue pour être reproduite ici, mais en voici un avant-goût :

Dans mon annonce, j’ai explicitement plaidé contre le racisme de droite et contre une politique sans restriction d’ennemis de la droite.» Je cite l’annonce du débat : La soi-disant droite dissidente – une constellation de jeunes militants, artistes et intellectuels de droite – a apporté une vitalité bien nécessaire et une certaine tension au mouvement conservateur. Les meilleurs de cette cohorte ont bouleversé les orthodoxies obsolètes, lancé des publications et pénétré la culture avec de nouvelles idées provocatrices. Mais d’autres sont tombés dans des impasses prévisibles : le racisme de droite, les bagarres de rue et le complotisme, tous facilement mis en avant et utilisés par la gauche pour discréditer la droite politique dans son ensemble. …

Jared ressemble à un Jared. pic.twitter.com/SRp5uhYxbG – JWF (@JammieWF) 7 octobre 2023

Poursuivez-les en justice jusqu’à l’anéantissement total Chris. C’est la seule façon pour eux d’apprendre. À l’ère des médias sociaux, les rétractations n’ont plus grand sens une fois que l’histoire initiale a eu un large impact. Il faut mettre ces salauds à genoux… – IamJACKSventedSPLEEN (@IamSvented) 7 octobre 2023

On dirait que Jared est un « extrémiste haineux » – Matthieu Bohler (@BohlerMatthew) 7 octobre 2023

Honte à lui et @thedailybeast éditeurs pour avoir laissé cela voir le jour. Colporteurs de désinformation. – Andrew Beck (@AndrewBeckUSA) 7 octobre 2023

Voir les prêtres autoproclamés (les journalistes) être enfin interpellés pour leurs calomnies rituelles à l’égard des conservateurs publics avec lesquels ils étaient si habitués à s’en tirer au cours des deux dernières décennies est une belle chose. – José F Rosario (@josephus77) 7 octobre 2023

Il travaille pour l’Institut pour le dialogue stratégique, financé en partie par le ministère de la Sécurité intérieure, l’ONU et l’UE. InfluenceWatch : Institut pour le dialogue stratégiquehttps://t.co/EPSaTUPhTy – Parker Thayer (@ParkerThayer) 7 octobre 2023

Orwell adorerait ce nom : « Institut pour le dialogue stratégique » Traduction : Institut pour encourager la bonne propagande pro-ukrainienne, pro-mondialiste et pro-UE. – Jim Stinson (@jimstinson) 6 octobre 2023

Jared manque probablement vraiment l’ancien Twitter en ce moment. – voyageur aléatoire (@historicalblip) 7 octobre 2023

Il peut s’inscrire au programme « Expert Voices Together » de l’Institut national des sciences, qui protège les « journalistes » blessés sur les réseaux sociaux.

Vous savez, ça a tué l’éditeur de Holt de devoir ajouter ça à son article.

***