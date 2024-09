Le chroniqueur a déclaré que JD Vance était le pire choix de vice-président de tous les temps. Il a 1000 pour cent raison.

Le président JD Vance serait le cauchemar

Dans sa chronique du 4 septembre « Vance est le pire candidat à la vice-présidence de tous les temps » Rex Huppke a bien résumé les opinions embarrassantes de JD Vance sur les femmes. Mais les opinions de Vance sur le gouvernement, qui sont peut-être encore plus autoritaires que celles de l’ancien président Donald Trump, sont tout aussi importantes.

Aucun de ces faits n’est anodin si l’on considère que, si Trump gagnait en novembre, Vance serait le prochain sur la liste pour remplacer un président mentalement diminué dont la santé physique reste suspecte.

Gene Monteith, Westerville

Vance n’est pas le pire

Le Dispatch a posé la question suivante : « Rex Huppke a-t-il raison à propos de l’ancien résident de Columbus, JD Vance (étant le pire choix de vice-président de tous les temps) ? »

Permettez-moi de répondre avec la liste suivante des choix de vice-présidents.

Richard Nixon, alias « Tricky Dick », qui démissionnera plus tard de son poste de président en raison du scandale du Watergate.

Lyndon Baines Johnson, qui plus tard, en tant que président, enverra 500 000 soldats américains au Vietnam avec plus de 50 000 morts, et qui a été, et continue d’être, mentionné comme possiblement lié à l’investiture du président John F. Kennedy.

Spiro Agnew a démissionné en raison d’accusations de corruption et d’extorsion.

Thomas Eagleton, Choisi par George McGovern, il a été candidat à la vice-présidence pendant deux semaines avant d’être remplacé pour cause de dépression. Il a ensuite reçu un diagnostic de trouble bipolaire de type II.

Si vous pensez que parler de femmes-chats est une mauvaise chose, que pensez-vous du choix de John Kerry en faveur de John Edwards, dont la femme souffrait d’un cancer du sein de stade 4 alors que John était père d’un enfant avec un membre de son personnel.

Je ne vois tout simplement pas comment ce type Huppke peut être si ignorant du passé.

Et juste pour équilibrer l’article de Huppke sur Vance, Tim Waltz a apparemment un problème de bravoure volée et une conduite en état d’ivresse dans son passé.

Tom Hwang, Columbus

JD est obsédé

L’évaluation de Rex Huppke sur le caractère du sénateur JD Vance n’est pas erronée. Ce qui me laisse le plus perplexe, c’est l’obsession de JD pour le statut parental des gens.

Ma tante, célibataire, sans enfant et sans chat, a mené une merveilleuse carrière de diététicienne dans une entreprise agroalimentaire. Elle a parcouru le monde et ramené des cadeaux pour moi et mes frères. Si elle était malheureuse, elle le cachait bien.

Deux autres adultes sans enfants ont joué un rôle majeur dans mon enfance. Il s’agissait d’un cousin plus âgé et de sa femme. Je n’ai jamais su si c’était par choix ou par circonstance. Je sais qu’ils ont passé de nombreuses heures merveilleuses avec moi et qu’ils m’ont aimé comme si j’étais leur propre enfant.

Je trouve particulièrement ironique que JD ait apparemment embrassé la foi catholique mais ne semble pas conscient que l’ensemble du système catholique est basé sur le travail de prêtres et de religieuses célibataires qui font vœu de célibat.

Je pense que Sigmund Freud s’amuserait beaucoup à analyser l’obsession de JD pour les choix et les circonstances reproductifs des autres.

C’est une excellente façon de détourner l’attention d’autres problèmes comme la crise climatique, les inégalités de revenus, un système d’immigration défaillant et un système pénitentiaire qui a désespérément besoin d’être réformé.

Kathryn Haueisen, Reynoldsburg

