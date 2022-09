Google se prépare à lancer un nouveau Chromecast. Un ensemble de photos obtenu par TecnoBlog montre des images d’un nouveau Chromecast moins cher qui ressemble exactement au Chromecast avec Google TV. Celui-ci se vend actuellement à 50 $ – mais est actuellement réduit de 10 $ chez les principaux détaillants américains à partir de cet article.













Fuite d’images du G454V

Bien qu’il soit visuellement identique au Chromecast avec Google TV lancé en 2020, il porte un numéro de modèle différent : G454V. Ce modèle est déjà passé par la certification FCC et la rumeur dit qu’il est différent en interne. Ce Chromecast inédit exécutera une puce Amlogic S805X2 avec prise en charge AV1 et 2 Go de RAM. Bien qu’il soit moins puissant que le modèle 4K, il devrait prendre en charge une résolution de sortie allant jusqu’à 1080p.



Chromecast 4K avec Google TV

Ce Chromecast moins cher devrait également être livré avec une télécommande vocale, selon WinFuture. Ce nouveau Chromecast à moindre coût pourrait arriver lors de l’événement Google du 6 octobre où il lancera complètement les Google Pixel 7 et 7 Pro, ainsi que la Pixel Watch et la rumeur dit qu’il y aura également d’autres appareils Nest Home.

On s’attend à ce que ce Chromecast à faible coût soit vendu au même prix de 30 $ et puisse être considéré comme le nouveau Chromecast d’entrée de gamme.

