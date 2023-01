Le Chromebook et l’ordinateur portable HP Dragonfly Pro veulent attirer les acheteurs sans spécifications

La gamme Dragonfly Pro de HP, qui a fait ses débuts au CES 2023, se compose initialement d’un ordinateur portable Windows et d’un Chromebook. Il n’y a rien de particulièrement étrange dans les produits eux-mêmes, mais il y a encore des aspects bizarres de la gamme. C’est l’image de marque qui prête à confusion.

La gamme Dragonfly fait traditionnellement partie de la gamme d’ordinateurs portables commerciaux de HP. Les Dragonfly Pros semblent moins Dragonfly et plus comme un demi-pas par rapport à la gamme HP Envy de coquilles axées sur le consommateur, mais à un plus petit 14 pouces. Les ordinateurs portables Envy sont également commercialisés pour des types plus créatifs, tandis que les Dragonfly Pros sont destinés aux acheteurs haut de gamme grand public. C’est un peu une démographie floue. Une chose que le groupe cible a en commun, cependant, est la volonté de payer pour plus de commodité.



HP semble espérer que vous entendrez “assistance conciergerie 24h/24 et 7j/7” et que vous penserez “OK. Je vais acheter celui-là”. (Et, si vous êtes comme moi, que la marque Dragonfly est trop cool pour être gaspillée sur les ordinateurs portables d’entreprise.) Le support de garantie de l’appareil sera un abonnement mensuel.

HP affirme que ces ordinateurs portables sont une “technologie accessible” pour “les connaisseurs du numérique mais pas les férus de technologie”, qui n’ont ni le temps ni l’envie de regarder les spécifications. Le plan de l’entreprise est que tout soit standard, vous n’avez donc pas à faire de choix difficiles comme l’écran à choisir. Sauf que vous devez faire des choix difficiles concernant la quantité de mémoire et de stockage, ou si vous voulez du noir ou du blanc, vous devez donc en fin de compte penser aux spécifications.

Lori Grunin/Crumpe



Le matériel a l’air attrayant et les spécifications sont correctes, tant que vous ne recherchez pas un style ultrafin ou ultraléger. Les ordinateurs portables Windows et Chrome sont essentiellement les mêmes, mais avec des adaptations pour les différentes capacités de leurs systèmes d’exploitation. Les deux ordinateurs portables ont des claviers rétroéclairés RVB, ce qui est inhabituel pour un Chromebook et quelque chose que j’aime beaucoup.

En d’autres termes, ils ont des touches de raccourci clavier différentes ; par exemple, le modèle Windows a des touches dédiées pour un centre de contrôle, des paramètres de caméra, un lanceur personnalisé pour les outils que vous utilisez le plus fréquemment et pour contacter le support. Le Chromebook a juste la clé de support. Et ces touches d’assistance vous mettent directement en contact avec des personnes spécialisées dans ces appareils particuliers, vous n’avez donc pas à vous soucier des représentants de l’assistance qui connaissent mieux, par exemple, les modèles budgétaires ou phares.

Étant donné que l’ordinateur portable Windows est basé sur un AMD Ryzen 7 7736U, il n’a pas les mêmes connexions Thunderbolt 4 que le Chromebook basé sur Intel i5-1235U. Le système Windows dispose de trois ports USB-C, dont deux sont « compatibles Thunderbolt 3 », ce qui signifie que vous pouvez les utiliser pour des connexions de données rapides, une alimentation électrique, des moniteurs et une charge rapide, mais pas pour un hub Thunderbolt. C’est un truc d’AMD.

Le Chromebook a de meilleures spécifications que le système Windows, ce qui semble contre-intuitif. Plus particulièrement, il a un écran de résolution plus élevée qui peut atteindre jusqu’à 1 200 nits de luminosité contre 400 nits pour l’autre, mais c’est vraiment destiné à la visibilité en plein soleil et non à regarder des films en HDR. Il dispose également d’une webcam haute résolution de 8 mégapixels, ce qui est utile si vous souhaitez zoomer sur une vue de la tête et des épaules sans avoir l’air flou.

HP ne nous a pas donné de prix, mais la gamme Dragonfly Pro n’est pas expédiée avant le printemps et HP prévoit de proposer ces informations plus près de la disponibilité.