Le christianisme se réduit à une religion minoritaire en Angleterre et au Pays de Galles pour la première fois : “Ce n’est pas une grande surprise”

Le nombre de chrétiens en Angleterre et au Pays de Galles est tombé en dessous de la moitié de la population pour la première fois dans l’histoire du recensement, selon les statistiques gouvernementales publiées mardi.

L’Office for National Statistics (ONS) a constaté que 46,2% de la population anglaise et galloise, soit environ 27,5 millions de personnes, se sont qualifiées de “chrétiennes” en 2021, selon le Daily Telegraph.

Le chiffre marque une chute vertigineuse de 13,1 points de pourcentage par rapport à 2011, lorsque 59,3 %, soit environ 33,3 millions de personnes, adhéraient à la religion établie du Royaume-Uni. Lors du recensement de 2001, près de 72 % de tous les répondants ont indiqué qu’ils étaient chrétiens.

Bien qu’il ait toujours occupé la première place parmi les répondants lorsqu’on leur a demandé leur religion, “chrétien” était suivi de près par ceux qui adhéraient à “sans religion”, qui totalisaient 37,2% ou 22,2 millions de personnes, ce qui représente une forte augmentation de 25,2% ou 14,1 millions de personnes en 2011. Seuls 15% des répondants ont déclaré ne pas avoir de religion en 2001.

Toutes les autres religions ont augmenté le nombre d’adhérents, selon le recensement, le nombre de musulmans passant de 4,9 % à 6,5 % de la population entre 2011 et 2021, et le nombre d’hindous passant de 1,5 % à 1,7 %.

L’Écosse et l’Irlande du Nord, les deux autres pays du Royaume-Uni, déclarent leurs données de recensement séparément et n’ont pas été incluses dans les statistiques.

L’archevêque d’York Stephen Cottrell, qui est le deuxième clerc de l’Église d’Angleterre, a déclaré que la baisse du nombre de chrétiens n’était “pas une grande surprise”, selon le Daily Telegraph, mais a noté que le christianisme reste “le plus grand mouvement sur Terre” et “nous lance encore un défi non seulement de croire que Dieu construira son royaume sur Terre, mais aussi de jouer notre rôle pour faire connaître le Christ”.

“Nous avons laissé derrière nous l’époque où de nombreuses personnes s’identifiaient presque automatiquement comme chrétiennes, mais d’autres enquêtes montrent systématiquement comment les mêmes personnes recherchent toujours la vérité et la sagesse spirituelles et un ensemble de valeurs à respecter”, a-t-il déclaré.

Andrew Copson, qui est directeur général de l’association caritative Humanists UK, a noté que “la croissance spectaculaire des non-religieux” avait fait du Royaume-Uni “presque certainement l’un des pays les moins religieux de la planète”.

“L’une des choses les plus frappantes à propos de ces résultats est à quel point la population est en désaccord avec l’État lui-même”, a-t-il déclaré. “Aucun État en Europe n’a une organisation aussi religieuse que nous en termes de droit et de politique publique, tout en ayant en même temps une population aussi non religieuse.”

L’Église d’Angleterre est la religion établie du pays, certains évêques étant membres de la Chambre des lords, la chambre haute du Parlement. Le monarque britannique est tenu de prêter serment lors de son adhésion à «maintenir et préserver la religion protestante et le gouvernement de l’église presbytérienne» en Écosse.

La baisse des taux de christianisme au Royaume-Uni reflète des tendances similaires aux États-Unis. Un rapport du Pew Research Center et du General Social Survey publié en septembre a révélé une vague d’adultes américains quittant le christianisme pour devenir athées, agnostiques ou “rien de particulier”.

L’étude a prédit que si le nombre de chrétiens de moins de 30 ans abandonnant leur foi s’accélérait au-delà du rythme actuel, les adhérents de la religion historiquement dominante aux États-Unis pourraient devenir une minorité d’ici 2045.