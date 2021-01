WASHINGTON (AP) – L’imagerie et la rhétorique chrétiennes présentées lors de l’insurrection du Capitole ce mois-ci suscitent un débat renouvelé sur les effets sociétaux de la fusion de la foi chrétienne avec une race d’exclusion du nationalisme.

Les émeutiers qui ont violé le Capitole le 6 janvier, menant à des accusations fédérales contre plus de 130 personnes à ce jour, comprenaient plusieurs personnes portant des pancartes avec des messages chrétiens, et une vidéo montrait un homme avec un chapeau de fourrure et des cornes menant d’autres dans une prière Chambre du Sénat. Ils comprenaient également plusieurs membres actuels ou anciens de l’armée ou des forces de l’ordre américaines, ainsi qu’un législateur de l’État de Virginie-Occidentale.

La montée de ce qu’on appelle souvent le nationalisme chrétien a longtemps incité les dirigeants de plusieurs dénominations à s’opposer, le Comité mixte baptiste sur la liberté religieuse formant la coalition Chrétiens contre le nationalisme chrétien en 2019. Mais au lendemain de l’insurrection, d’autres dirigeants chrétiens se sont exprimés. pour dénoncer ce qu’ils considéraient comme un abus de leur foi pour justifier une attaque violente contre un siège du gouvernement.

Russell Moore, président de la branche politique publique de la Southern Baptist Convention, a déclaré que lorsqu’il a vu un panneau «Jésus sauve» affiché près d’une potence construite par des émeutiers, «j’étais furieux à un point que je n’ai pas été enragé de mémoire. . C’est non seulement dangereux et antipatriotique, mais aussi blasphématoire, car il présente une image de l’Évangile de Jésus-Christ qui n’est pas l’Évangile et qui est plutôt son inverse exact.

Dwight McKissic, un éminent pasteur baptiste noir du Sud qui a publiquement critiqué la manière dont les dirigeants de la dénomination gèrent la justice raciale, les a exhortés dans un tweet pour également «dénoncer cette démonstration flagrante du nationalisme chrétien blanc» par les insurgés.

Pour tasser ce que les clercs libéraux et conservateurs considèrent comme une appropriation illicite de leur foi, ils doivent d’abord relever le défi de définir le nationalisme chrétien pour un large public. Christians Against Christian Nationalism le décrit comme une idéologie qui «exige que le christianisme soit privilégié par l’État et implique que pour être un bon Américain, il faut être chrétien».

L’histoire continue

Lors d’un panel virtuel organisé par la coalition cette semaine, un dirigeant éminent a souligné que l’amour du pays et de Dieu peut coexister sans faire d’une personne un nationaliste chrétien.

Il est «très important de comprendre que nous ne condamnons pas le fait d’être patriotique», a déclaré la révérend Elizabeth Eaton, qui dirige l’Église évangélique luthérienne d’Amérique. Les chrétiens «peuvent toujours être des participants actifs sur la place publique» tout en restant fidèles à leur foi, a-t-elle ajouté.

Le révérend Walter Kim, président de l’Association nationale des évangéliques, a émis une note similaire dans une interview, citant les effets corrosifs d’une «convergence d’une identité nationaliste et d’une identité chrétienne».

«Certes, j’aime notre pays, et en tant que fils de parents immigrants, je suis profondément reconnaissant de l’espoir que représente cette nation», a déclaré Kim. «Mais en tant que chrétien, ma plus haute allégeance est au Christ.»

Pourtant, certains partisans de l’ancien président Donald Trump affirment que les dénonciations du nationalisme chrétien sont un moyen de les attaquer politiquement. L’ancien représentant Allen West, maintenant président du Texas GOP, a déclaré mardi lors d’un panel avec plusieurs autres conservateurs religieux parrainés par le groupe My Faith Votes que le terme est utilisé contre ceux qui «ne se conforment pas à un programme idéologique progressiste et socialiste. . »

Une autre faille dans les efforts pour éloigner les chrétiens d’une projection ouvertement nationaliste de leur foi est QAnon, la théorie du complot dont les croyants étaient à l’avant-plan lors du rassemblement du 6 janvier pour soutenir les affirmations sans fondement de Trump de fraude électorale généralisée ainsi que l’émeute qui suivi.

Dans la vidéo tournée par un journaliste new-yorkais pendant le siège, Jacob Chansley au chapeau de fourrure – connu sous le nom de «chaman QAnon» pour son alignement avec la théorie du complot ainsi que ses penchants spirituels auto-décrits – a prononcé une prière remerciant Dieu. d’avoir permis aux États-Unis d’Amérique de renaître. » Pendant que Chansley parlait, d’autres émeutiers se turent dans une apparente participation.

Robert Jones, PDG de l’Institut indépendant de recherche sur la religion publique à but non lucratif, a déclaré que QAnon se concentre sur un ensemble «très apocalyptique, bien contre le mal» de fausses hypothèses qui relient le parti de Trump à la piété et les démocrates à la santé.

« Le fait que nous ayons vu QAnon, la suprématie blanche et le christianisme blanc tous combinés dans une violente attaque contre le Capitole signifie que les chrétiens blancs en particulier ont une véritable introspection à faire », a déclaré Jones, auteur de deux livres sur le christianisme blanc dans Amérique.

L’auteur chrétien Jemar Tisby a déclaré par courrier électronique que les éléments du christianisme présents au signal d’émeute que «les nationalistes violents ont développé des moyens de déployer de tels symboles religieux au service de leurs fins malveillantes».

«Les chrétiens qui veulent se départir du nationalisme chrétien peuvent se retrouver à quitter leurs églises parce que l’idéologie est si profondément enracinée qu’un changement significatif n’est pas à l’horizon», a déclaré Tisby, PDG de The Witness, une organisation chrétienne noire.

Dans l’intervalle, Moore a déclaré qu’il avait commencé à parler avec des pasteurs pour étouffer l’influence potentielle de QAnon au sein des congrégations et qu’il prévoyait de faire plus pour fournir des ressources à cette fin.

«L’un des obstacles pour parler de ces théories du complot est que de nombreux pasteurs et dirigeants reconnaissent à juste titre ce truc comme fou, donc ils supposent qu’il n’est pas nécessaire d’en parler», a-t-il déclaré. «Mais nous vivons à une époque folle.»

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit le soutien de la dotation Lilly via The Conversation US. L’AP est seul responsable de ce contenu.