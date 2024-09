Le christianisme au cœur du prochain cours de LLI

8 septembre — GOSHEN — Le prochain cours de la série d’automne 2024 du Lifelong Learning Institute du comté d’Elkhart se concentrera sur la désunion au sein du christianisme.

Intitulé « La science des barrières pour « aimer son prochain » », le cours est présenté par l’ancien professeur du Goshen College, Duane Kauffman.

Les cours auront lieu de 14h à 15h30 les 16, 18, 23 et 25 septembre à l’auditorium John et Polly Jennings, au Greencroft Community Center, 1820 Greencroft Blvd., Goshen.

Un résumé du cours de LLI dit : « Il a été commandé aux chrétiens du Nouveau Testament : « … vous devez donc vous aimer les uns les autres. » On pourrait dire des chrétiens du XXIe siècle : « Voyez comme ils sont en désaccord, se disputent, s’accusent et se divisent. »

Au cours des quatre séances, les étudiants exploreront les résultats de recherches en génétique, en neurosciences, en psychologie sociale, de la personnalité et en psychologie sociale qui contribuent à mieux comprendre l’environnement social religieux fragmenté contemporain.

La première séance portera sur les formes de preuves utilisées par les individus pour se forger une opinion et prendre des décisions. Une discussion approfondie sur la science en tant que méthode de preuve fiable portera notamment sur le malaise actuel à l’égard de la science et des scientifiques, avec une attention particulière portée au rôle de la religion. Le rôle d’Internet comme source d’information et de désinformation sera également abordé.

La deuxième séance portera sur le rôle important des différences individuelles dans l’animosité ou la désunion interpersonnelle et intergroupe. Des résultats de la psychologie du développement, de la génétique et des neurosciences seront présentés pour démontrer que des variables puissantes atténuent le contrôle individuel optimal des relations avec les autres. L’attention actuelle concernant le débat séculaire entre libre arbitre et déterminisme sera abordée.

La troisième séance sera consacrée aux résultats de la psychologie sociale et de la psychologie de la religion. On s’intéressera aux recherches sur le conformisme et la pression de groupe, l’hypothèse du contact et les conflits intergroupes, le principe d’homogénéité dans la dynamique de groupe et les stéréotypes/préjugés. L’équation « 1 + 1 = 3 » sera abordée.

La dernière séance portera sur les questions soulevées lors des séances précédentes. Un temps conséquent sera consacré aux questions et aux discussions.

Le présentateur Duane Kauffmann a grandi dans une petite ferme laitière au milieu de l’Illinois, est diplômé du Goshen College et a obtenu un doctorat en psychologie sociale à l’Université de l’Illinois. Il a enseigné pendant 40 ans au Goshen College.

Stimulé par son adhésion à la Christian Association for Psychological Studies, Kauffman s’est intéressé à la dynamique de la rencontre entre la foi et la science. Il a développé un cours de psychologie de la religion pour le Goshen College et a contribué à la littérature professionnelle sur des sujets liés à la foi chrétienne et à la psychologie. Kauffman a travaillé pendant de nombreuses années comme rédacteur en chef du Journal of Psychology and Christianity. À la retraite, il continue de lire beaucoup sur les questions de science et de foi.

Au Goshen College, Kauffman a eu la chance de se lier d’amitié avec deux collègues biologistes qui ont lancé un programme de biologie marine dans lequel Kauffman s’est impliqué et a finalement accru ses responsabilités d’enseignement. Fasciné par les minuscules escargots trouvés dans un groupe d’algues, Kauffman s’est concentré sur la recherche, la photographie et l’identification de très petites espèces. Il a récemment terminé un guide d’identification de quelque 150 micro-espèces de l’ouest de la Floride. La malacologie est devenue un engagement majeur pendant la retraite et comprend non seulement les escargots marins, mais aussi les escargots d’eau douce, terrestres et fossiles.

Le cours est disponible en personne ou en ligne. Pour le suivre en ligne, indiquez-le lors de votre inscription au cours. Inscrivez-vous sur www.life-learn.org ou en appelant le 574-535-7566 de 9h à 13h du lundi au vendredi. Le coût est de 20 $ pour les membres de LLI et de 40 $ pour les non-membres. Le cours est gratuit pour les personnes bénéficiant de Medicaid et HUD avec une adhésion annuelle de 10 $.