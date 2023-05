Le Christ Rédempteur du Brésil éteint les lumières pour soutenir la lutte de Vinicius contre le racisme

La statue brésilienne du Christ Rédempteur a éteint ses lumières lundi soir en signe de solidarité avec l’attaquant du Real Madrid Vinicius Jr, qui a reçu des insultes raciales de la part des supporters de Valence au stade Mestalla dimanche.

❗️Lampu Patung Christ The Redeemer di Rio de Janeiro, Brasil telah dimatikan malam tadi sebagai bentuk solidaritas dengan Vinícius Júnior. pic.twitter.com/maEuE2hgC7— Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) 23 mai 2023

Les lumières du monument emblématique de Rio de Janeiro, le même État où Vinicius est né, ont été éteintes à 18 heures, heure locale, pendant une heure pour couronner une journée où le gouvernement brésilien et le monde du football se sont unis pour condamner les actes racistes qui ont pris place au match de championnat d’Espagne.

A LIRE AUSSI | Serie A : la Roma détenue par Salernitana mais passe à la quatrième place grâce à la déduction de points de la Juventus

Le sanctuaire archidiocésain qui gère le monument a réalisé l’acte en coopération avec la FA brésilienne et l’Observatoire de la discrimination raciale dans le football.

« (Cette action) est un symbole de la lutte collective contre le racisme et en solidarité avec le joueur et tous ceux qui subissent des préjugés dans le monde », ont déclaré les entités, selon le média brésilien Globo.

Vinicius a ensuite ajouté sur Twitter : « Noir et imposant. Christ le Rédempteur était comme ceci tout à l’heure. Une action de solidarité qui me fait vibrer. Mais je veux avant tout inspirer et apporter plus de lumière à notre combat.

Le gouvernement brésilien a appelé plus tôt lundi les autorités espagnoles et sportives à punir les responsables des « attaques racistes » contre le joueur, tandis que le président de l’instance dirigeante du football, la FIFA, Gianni Infantino, a exprimé sa solidarité.

A LIRE AUSSI | La Juventus giflée avec une déduction de 10 points en Serie A après la révision de la pénalité initiale

D’autres personnalités sportives telles que Kylian Mbappe, Rio Ferdinand et le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton ont également exprimé leur soutien au joueur de 22 ans.

Le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a admis qu’il y avait un réel problème de racisme dans le football du pays où « les communiqués de presse ne fonctionnent plus ».

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Reuter)