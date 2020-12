Le dernier monolithe mystérieux à apparaître aux États-Unis, celui-ci en Californie, a été détruit et remplacé par une croix en bois. En chantant «America First» et «Christ is King», le jeune groupe responsable a diffusé en direct leur coup.

Après l’apparition de monolithes similaires dans l’Utah et de l’autre côté de l’Atlantique en Roumanie ces derniers jours, une troisième structure a été repérée par des habitants de Californie mercredi, au sommet de Pine Mountain à Atascadero. Comme les autres avant elle, cette structure était à trois côtés, creuse et ressemblait quelque peu à la structure inquiétante de Stanley Kubrick «2001: A Space Odyssey».

Son séjour au sommet de Pine Mountain fut apparemment de courte durée. Mercredi soir, un groupe de jeunes hommes a secoué le monolithe d’avant en arrière pour le déloger, scandant «Le Christ est roi» avant qu’il ne s’effondre, et «L’Amérique d’abord» après qu’il s’est écrasé au sol. Le groupe a diffusé en direct son « raid » sur la plate-forme de streaming DLive.

«Le Christ est roi dans ce pays», dit l’un des membres du groupe. «Nous ne voulons pas d’étrangers illégaux du Mexique ou de l’espace extra-atmosphérique, alors détruisons cette salope.»

Le monument en métal a été remplacé par une croix en bois, le gang posant à côté du crucifix nouvellement installé.

Les chants et l’argot du groupe suggèrent qu’ils faisaient partie du mouvement « Groyper », un collectif majoritairement de génération Z de droitiers en ligne et d’affiches mèmes qui ont surgi à la suite de la victoire du président Donald Trump en 2016. Le pundit Nick Fuentes est probablement la figure de proue la plus reconnaissable du mouvement.

Le monolithe californien n’a pas été le seul à être vandalisé. Dans l’Utah, un groupe apparemment en colère contre l’impact environnemental des foules venant dans le désert pour voir la mystérieuse sculpture là-bas l’a enlevée vendredi dernier, racontant aux spectateurs «C’est pourquoi vous ne laissez pas de déchets dans le désert.»

