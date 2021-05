Le chouchou des médias Hunter Biden RIRE sur le racisme et le MLK, fumant du CRACK avec Marion Barry – The Right Scoop

Druggie et perdant Hunter Biden, qui a reçu des chèques de paie géants par des sociétés étrangères pour être le fils d’un professionnel de Joe Biden, est sous la protection des médias, qui ont nié que son ordinateur portable était son ordinateur portable et ont interdit aux journaux nationaux de rendre compte de ses exploits drogués.

Mais cela n’a pas empêché Hunter lui-même de se vanter de ses aventures débauchées. Bâclé comme ses pops, mais avec moins de bégaiement et d’amnésie, Hunter peut être entendu dans l’enregistrement ci-dessous en train de rire du racisme et de Martin Luther King Jr, larguant des bombes eff et prenant le nom du Seigneur en vain, et bien sûr, se vantant de fumer du crack avec l’ancien maire de DC et criminel multiple Marion Barry.

Vous devez passer à environ 6 minutes dans ce clip pour passer aux plaisanteries et aux craquements.

Mesdames et Messieurs, nous vous présentons le gars sur lequel Brian Stelter a pratiquement fait pipi dessus.