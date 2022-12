Le chorégraphe de Jhoome Jo Pathaan, Bosco Martis, déclare que la réaction contre Shah Rukh Khan et la chanson de Deepika Padukone “n’ont pas d’importance”

Après Besharam Rang, la deuxième chanson de Pathaan intitulée Jhoome Jo Pathaan fait face à un contrecoup depuis sa sortie plus tôt cette semaine. Les internautes se sont plaints de la musique de la chanson de Vishal-Sheykhar, des paroles de Kumaar et même de la chorégraphie de Bosco-Caesar.

Maintenant, Bosco Martis, la moitié du duo de chorégraphes, a réagi aux critiques auxquelles Jhoome Jo Pathaan a été confronté. S’adressant au Times of India, il a déclaré : “Je crois que chacun a sa propre opinion. Les médias sociaux sont là pour exprimer son opinion et chacun a sa propre opinion. Vous devez donc faire ce que vous avez à faire et ils feront ce qu’ils veulent. à faire. En ce moment, nous sommes dans un tel monde où tout le monde a une opinion et nous devrons probablement respecter l’opinion de chacun et passer à autre chose. Tant que les gens sont divertis, cela n’a vraiment pas d’importance.

Pendant ce temps, après le lancement de la chanson, Bosco s’est rendu sur son Instagram et a partagé une photo des coulisses avec Shah Rukh Khan des sets de la chanson. “C’est sans aucun doute l’une des meilleures photos que j’ai sur ma page Insta. J’ai eu tellement de chance d’avoir cette photo que je sais que vous étiez très timide pour cliquer sur celle-ci. Et vous étiez aussi si timide pour montrer vos Abs Monsieur”, a-t-il légendé le photo.

Il a en outre ajouté : “C’est un moment précieux pour moi pour toute une vie. Merci beaucoup @iamsrk d’avoir réussi nos mouvements et d’avoir posé pour cette photo. Tout cela et le mérite de l’image revient à @poojadadlani02 J’ai vraiment faufilé celle-ci. J’espère que nous apprécierons tous notre glorieux #pathaan. @deepikapadukone tu es l’incarnation du glamour, brillant et super sexy. Mes meilleurs vœux à mon équipe”.





En parlant de Pathaan, l’acteur a été réalisé par Siddharth Anand et met également en vedette John Abraham dans le rôle principal. La production de Yash Raj Films sortira dans les cinémas le 25 janvier en hindi, tamoul et télougou.

