Le chômage record des jeunes attise les inquiétudes économiques en Chine

Les jeunes chinois sont confrontés à la perspective de gains économiques plus faibles dans un contexte de chômage record des jeunes dans la deuxième économie mondiale. VCG | Groupe Visuel Chine | Getty Images

Alors que le chômage des jeunes en Chine atteint un niveau record, les diplômés universitaires sont pris dans une tempête parfaite – certains étant contraints d’accepter des emplois mal rémunérés ou de se contenter d’emplois inférieurs à leurs niveaux de compétence. Les données officielles montrent que l’emploi urbain chez les 16 à 24 ans en Chine a atteint un record de 20,4 % en avril, soit environ quatre fois le taux de chômage général, alors même que des millions d’étudiants supplémentaires devraient obtenir leur diplôme cette année. « Cette bulle universitaire est enfin en train d’éclater », a déclaré Yao Lu, professeur de sociologie à l’Université Columbia de New York. « L’expansion de l’enseignement collégial à la fin des années 1990 a créé cet énorme afflux de diplômés universitaires, mais il y a un décalage entre la demande et l’offre de travailleurs hautement qualifiés. L’économie n’a pas rattrapé son retard. » Le fléau du sous-emploi est un autre problème auquel les jeunes et les décideurs chinois doivent faire face. Dans un article co-écrit par Lu avec Xiaogang Li, professeur à l’Université Xi’an Jiaotong, les professeurs ont estimé qu’au moins un autre quart des diplômés universitaires en Chine sont sous-employés, en plus de la hausse du taux de chômage des jeunes. « De plus en plus, les diplômés universitaires occupent des postes qui ne correspondent pas à leur formation et à leurs diplômes pour éviter le chômage », a déclaré Lu à CNBC.

Le sous-emploi survient lorsque les gens se contentent d’emplois peu qualifiés ou mal rémunérés, ou parfois d’emplois à temps partiel, parce qu’ils ne sont pas en mesure de trouver des emplois à temps plein qui correspondent à leurs compétences. « Ce sont les emplois qui étaient principalement occupés par les non diplômés », a ajouté Lu. Les effets cicatriciels de l’obtention d’un diplôme dans une période économique difficile ont été bien documentés dans d’autres sociétés. Recherche de l’Université de Stanford montre que les diplômés universitaires qui commencent leur vie active pendant une récession ou une période de ralentissement économique gagnent moins pendant au moins 10 à 15 ans que ceux qui obtiennent leur diplôme pendant les périodes de prospérité.

Malheur purulent ?

Données du Bureau chinois des statistiques montre que 6 millions des 96 millions de 16 à 24 ans de la population active urbaine sont actuellement au chômage. À partir de ce chiffre, Goldman Sachs estime qu’il y a maintenant 3 millions de jeunes urbains sans emploi de plus par rapport à la période précédant la pandémie de Covid-19. Cela rendra probablement plus urgent pour le gouvernement chinois d’agir. « Des perspectives d’emploi réduites pourraient inévitablement attiser le mécontentement des jeunes, et un échec perçu à assurer leur bien-être matériel pourrait bouleverser le contrat social que le Parti communiste a conclu avec le peuple chinois », a déclaré Shehzad Qazi, directeur général de China Beige Book. Étant donné que le vieillissement et le déclin de la population chinoise réduiront sa population économiquement active, l’impact du chômage et du sous-emploi des jeunes pourrait « potentiellement avoir des ramifications très négatives pour l’économie », a déclaré Lu de Columbia à CNBC. Alors que la Chine n’est pas la seule société au monde en proie à un chômage des jeunes à deux chiffres, peu d’autres voient l’ampleur du problème de la Chine, selon statistiques de l’Organisation internationale du travail.

En savoir plus sur la Chine de CNBC Pro

Le gouvernement central chinois est très conscient de ce problème. En avril, Le Conseil d’Etat chinois a annoncé un plan en 15 points visant à mieux faire correspondre les emplois aux jeunes demandeurs. Cela comprend un soutien à la formation professionnelle et aux stages, une promesse d’expansion ponctuelle de l’embauche dans les entreprises publiques et un soutien aux ambitions entrepreneuriales des diplômés universitaires et des travailleurs migrants.

Inadéquation structurelle

Selon les analystes, il est beaucoup plus difficile de remédier aux inadéquations plus fondamentales. « Dans de nombreuses sociétés, y compris la Chine, il y a généralement une disjonction entre le marché du travail et les établissements d’enseignement supérieur. Ils ne se parlent pas nécessairement », a déclaré Lu. « Les universités ont une certaine idée de la situation du marché du travail et de ce que recherchent les employeurs, mais souvent leur compréhension est dépassée et peut être déformée de temps à autre. » Il y a aussi un décalage entre l’évolution des attentes des jeunes qui sont plus instruits et une économie qui ne suit pas leurs aspirations.

Les jeunes chinois sont confrontés à la perspective de gains économiques plus faibles dans un contexte de chômage record des jeunes dans la deuxième économie mondiale. Service d’information sur la Chine | Service d’information sur la Chine | Getty Images

« En raison de l’augmentation rapide de l’éducation, tant pour les hommes que pour les femmes, ces jeunes ne sont plus disposés à retourner dans les usines », a déclaré Jean Yeung, professeur de sociologie à l’Université nationale de Singapour. Alors même que le taux de chômage des jeunes grimpe, la Chine prévoit presque 30 millions d’emplois manufacturiers pourraient rester vacants d’ici 2025, selon le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale du pays. Cela représente près de la moitié de tous les emplois du secteur, a indiqué le ministère. « Mais le plan était que l’économie chinoise passe d’une industrie à forte intensité de main-d’œuvre à une économie plus technologique, avec une forte économie du savoir axée sur les services », a ajouté Yeung. Pourtant, cette transition semble être timide dans l’économie chinoise dirigée par l’État, selon Qazi. Les économistes disent qu’une économie prospère axée sur les services repose sur le soutien au secteur privé. Mais le problème est que les petites et moyennes entreprises n’ont pas accès au crédit. « Tant que cela n’arrivera pas, vous n’aurez pas de services dans le secteur privé vraiment capables d’absorber ces jeunes diplômés qui veulent travailler dans les nouvelles industries, les industries du futur, et ensuite être en mesure d’avoir cette transition économique massive. « , a déclaré Qazi. « Tout est interconnecté. »

Problèmes cycliques