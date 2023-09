Le chômage provincial diminue, mais des difficultés économiques se profilent à l’horizon

Le chômage en Colombie-Britannique a chuté de 0,2 pour cent à 5,2 pour cent en août, selon de nouveaux chiffres de Statistique Canada.

L’emploi a augmenté de 12 000 en Colombie-Britannique, mais un examen plus approfondi révèle que cette augmentation a été déclenchée par une augmentation du nombre d’emplois à temps partiel. Alors que la province a gagné 36 000 emplois à temps partiel, elle a perdu 24 000 emplois à temps plein.

La situation est également différente selon les secteurs. Le secteur du transport et de l’entreposage était en tête avec environ 11 000 nouveaux emplois, suivi par les services d’enseignement avec 10 200 emplois à l’approche de la rentrée scolaire. Mais d’autres secteurs clés de l’économie ont supprimé des emplois.

Le secteur de la construction a supprimé beaucoup moins d’emplois en août qu’en juillet. Mais le secteur largement connu sous le nom de finance, assurance, immobilier, location et crédit-bail a perdu 7 700 emplois, signe supplémentaire que les industries liées au logement sont en difficulté face à la hausse des taux d’intérêt et de l’inflation. Les secteurs de l’hébergement et de la restauration (-2 600 emplois), de l’information, de la culture et des loisirs (-4 600 emplois) ainsi que des soins de santé et de l’assistance sociale (-5 700 emplois) ont tous connu des pertes d’emplois.

La ministre de l’Emploi, Brenda Bailey, a déclaré dans un communiqué que la Colombie-Britannique avait le deuxième taux de chômage le plus bas au pays, inférieur à la moyenne nationale de 5,5 pour cent.

« En août, les emplois dans l’éducation ont augmenté, ce qui est une bonne nouvelle pour les familles dont les enfants fréquentent les écoles publiques et les garderies », a-t-elle déclaré en soulignant les secteurs qui ont créé des emplois. « La Colombie-Britannique a également constaté une augmentation des emplois dans les transports et l’entreposage, un signe positif pour les particuliers et les entreprises à la suite des grèves portuaires de juillet. »

Mais Bailey a également reconnu les difficultés économiques mondiales.

« Nous comprenons le stress et les défis économiques auxquels sont confrontés de nombreuses personnes, communautés et entreprises, alors que la Colombie-Britannique connaît une saison record d’incendies de forêt, une croissance économique mondiale plus lente et des taux d’intérêt élevés », a-t-elle déclaré. « La Banque du Canada a maintenu son taux d’intérêt à (cinq) pour cent alors qu’il est de plus en plus évident que des taux d’intérêt plus élevés pèsent sur l’activité économique. »

Elle a ajouté que la Colombie-Britannique bénéficie d’une économie diversifiée.

« L’emploi a continué de croître de 1,5 % cette année et le Plan d’action Prêts pour l’avenir aide les gens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour occuper des emplois en demande », a-t-elle déclaré. « Des plans ambitieux en matière d’infrastructures et de logements stimulent la construction dans toute la province, et les mises en chantier en Colombie-Britannique ont augmenté de 17 % depuis le début de l’année jusqu’en juillet par rapport à 2022, le plus élevé au Canada.

D’autres mesures indiquent cependant que moins de logements arrivent sur le marché.

Les nouveaux chiffres et l’analyse connexe de Statistique Canada soulignent également deux développements qui façonnent de plus en plus le marché du travail. Premièrement, moins de travailleurs changent d’emploi.

« Un taux de changement d’emploi plus faible peut indiquer que les travailleurs s’installent dans un emploi ou que le marché du travail est devenu moins favorable aux salariés à la recherche de nouvelles opportunités », peut-on lire. Cela peut également être interprété comme la preuve que l’économie est ou est déjà entrée dans une période de ralentissement.

Deuxièmement, de plus en plus de personnes occupant plusieurs emplois le font pour l’argent. En août, plus d’un tiers (34,9 %) des personnes cumulant plusieurs emplois interrogées ont déclaré avoir besoin d’argent pour payer les informations essentielles. Juste avant la pandémie, ce taux était de 20,6 pour cent. Cela suggère une fois de plus que les salaires à temps plein sont trop bas dans certains secteurs et que l’inflation réduit le pouvoir d’achat.

Dans l’ensemble, environ un million de personnes – soit 5,4 pour cent – ​​occupaient plusieurs emplois, un chiffre pratiquement inchangé par rapport à l’année précédente.

Gouvernement de la Colombie-Britannique