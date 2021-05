Le chômage monte en flèche dans les destinations touristiques durement touchées pendant Covid

On ne peut pas s’attendre à ce que les principales destinations touristiques du Royaume-Uni «rebondissent» sans l’aide du gouvernement après la crise de Covid qui a laissé les entreprises endettées et une partie disproportionnée de sa main-d’œuvre sans emploi, a averti le Parti travailliste.

Le parti a produit un dossier montrant que les 20 régions avec le plus grand nombre d’emplois dans le tourisme ont connu une augmentation moyenne de 150% du nombre de personnes réclamant des prestations de chômage pendant la pandémie, contre une moyenne nationale de 109%.

La plus touchée a été la station de ski et de randonnée d’Aviemore dans les Highlands écossais, qui a connu une augmentation de 241% du nombre de demandeurs, suivie de Portree sur l’île de Skye (236%), de Kingsbridge et de Dartmouth dans le Devon (233%). , Pitlochry et Aberfeldy dans le Perthshire (224 pour cent), Ullapool sur la côte ouest de l’Écosse (206 pour cent) et Kendal dans le Lake District (205 pour cent).

Parmi les autres destinations dépendantes du tourisme avec une augmentation du chômage supérieure à la moyenne, citons Minehead dans le Somerset, Pwllheli et Porthmadog au Pays de Galles, Fort William et les îles de Mull et Islay.

Pendant ce temps, les derniers chiffres montrent que les entreprises d’hébergement et de restauration à travers le pays sont endettées de plus de 6 milliards de livres sterling en raison de la pandémie, tandis que les entreprises artistiques, de divertissement et de loisirs – y compris les attractions touristiques comme les zoos et les parcs à thème – sont confrontées à une facture de près de 1,5 £. bn.

Et la dernière enquête ONS Business Impact of Covid, publiée jeudi, a montré que plus d’une entreprise d’hospitalité et d’hébergement sur 10 a peu ou pas de confiance dans sa survie au cours des trois prochains mois. Une entreprise hôtelière sur cinq a déclaré qu’elle présentait un risque modéré d’insolvabilité.

La ministre de l’ombre du travail, Seema Malhotra, a averti: «Bien que le déploiement du vaccin et la feuille de route pour la réouverture soient de bonnes nouvelles pour les entreprises, il est clair que les ministres ne devraient pas s’attendre à ce que les entreprises aux prises avec des dettes contractées pour survivre à la crise se contentent de rebondir. C’est loin d’être fait.

«Le gouvernement doit fournir aux entreprises un système de remboursement équitable basé sur le montant qu’elles gagnent, ou risquer que davantage de personnes tombent sans travail et endommagent davantage les économies locales qui dépendent du commerce des touristes.»