Le chômage, l’inflation et ce qui se passe dans l’économie sont incertains

L’économie pandémique a été étrange et imprévisible dès le départ.

Au cours des 14 derniers mois, les rebondissements ont été surprenants: le marché du logement a explosé, la bourse s’est envolée, les gens se sont lancés dans le day trading, tout le monde a accumulé du papier toilette et le bois est devenu un incontournable. Il y a eu un désaccord général sur le niveau de soutien nécessaire du gouvernement, si le pays en faisait trop ou pas assez, ou si une aide serait apportée. Nous ne saurons pas si le pays a dépassé ou sous-estimé la réponse pendant des années, et il y a toujours une incertitude sur ce qui se passe sur le marché du travail, les prix et d’autres domaines. Et le thème dominant a été celui qui n’a rien à voir avec l’économie directement: tant que Covid-19 n’est pas sous contrôle, l’économie non plus.

«Ayant été prévisionniste pendant 10 ans, nous avons été surpris tout le temps, car personne n’a de boule de cristal et surtout si vous ne sortez qu’une seule série de données, un mois, il n’y a tout simplement pas moyen», a déclaré Claudia Sahm, une ancienne Réserve fédérale. économiste et maintenant chercheur principal au Jain Family Institute. «Ce sera une course folle; les données jusqu’à la fin de cette année, elles vont être difficiles. »

Le pays et le monde plongent dans une boîte noire d’incertitude sur l’économie. C’est frustrant, mais c’est aussi inévitable. Quiconque dit savoir exactement ce qui se passe actuellement dans l’économie ment. Il en va de même pour quiconque dit savoir ce qui va se passer ensuite.

«En raison de la nature unique de cette crise, il va y avoir des fluctuations», a déclaré Mike Konczal, directeur de l’analyse macroéconomique à l’Institut Roosevelt. «Dans un an, ce seront des questions triviales, mais pour le moment, nous en sommes obsédés.»

Peu de gens se souviendront probablement dans deux ans que le prix des voitures et des camions d’occasion a augmenté de 10% en avril.

Nous savons que l’économie est différente aujourd’hui de ce qu’elle était il y a un an et qu’elle le sera dans un an. Ce qui n’est pas clair, c’est exactement comment. Et ce dont nous avons besoin maintenant – y compris des économistes, des experts et des décideurs – c’est l’humilité intellectuelle pour reconnaître que c’est le cas.

«À ce stade, la plupart des choses devraient être présumées temporaires jusqu’à ce qu’elles soient prouvées permanentes», a déclaré Jed Kolko, économiste en chef du site Web de l’emploi Indeed.

Il est déconcertant d’admettre ce que nous ne savons pas, et la pandémie a été un véritable exercice à cet égard. Mais après tant de temps à regarder dans l’abîme, il est peut-être temps que nous l’embrassions.

Le Bureau of Labor Statistics a récemment rapporté que l’économie américaine avait créé 266 000 emplois en avril, bien en deçà du million d’emplois attendus par les économistes, laissant de nombreuses personnes choquées. Le nombre était si choquant que le journaliste de CNBC, Steve Liesman, l’a revérifié en direct. Nick Bunker, économiste chez Indeed, a écrit que «cela pourrait être l’un des chiffres d’emplois les plus décevants de tous les temps».

Une grande partie de cela est une question d’attentes. De nombreux économistes ont prévu que le marché du travail rebondirait rapidement, et avec le pays toujours à 8 millions d’emplois d’où il était pré-pandémique, une reprise d’un quart de million d’emplois par mois ne le supprimera pas. Mais un mois de données n’est pas vraiment suffisant pour dire définitivement ce qui se passe avec les emplois et les travailleurs; Avril pourrait être un échec, ou cela pourrait être le signe d’une tendance inquiétante continue. De nombreux économistes et experts essaient d’extrapoler à partir de cela, mais ce sont aussi les mêmes économistes et experts qui ne l’ont pas vu venir.

Il y a certaines choses que nous savons: les employeurs affichent plus d’emplois et il y a une demande croissante d’embauche. Nous savons que de plus en plus de personnes se font vacciner, et avec un peu de chance, les inquiétudes concernant la contraction du Covid-19 disparaîtront. Nous savons également que la prestation de soins est toujours un fardeau auquel de nombreux parents qui travaillent sont confrontés, et avec la fin de l’année scolaire, prendre soin des enfants et travailler est difficile à équilibrer. Pour certaines familles, retourner au travail maintenant ne vaut peut-être pas la peine. La situation du travail dans son ensemble est tout simplement déréglée.

«L’économie se rouvre et redémarre d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant»

«L’économie se rouvre et redémarre d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant, et nous savons que tout ne se passera pas de manière synchronisée», a déclaré Kolko. «Le rythme auquel les employeurs deviennent plus désireux d’embaucher ne correspondra pas exactement au rythme auquel les demandeurs d’emploi sont plus désireux de commencer à travailler.»

Nous n’avons peut-être pas encore une idée claire de ce qui vient de se passer exactement. Dans le rapport sur l’emploi d’avril, le BLS a également révisé ses chiffres des mois précédents et a déclaré que les États-Unis avaient en fait ajouté plus d’emplois en février et moins d’emplois en mars qu’il ne l’avait initialement annoncé. La situation est toujours fluide. Konczal a souligné que les révisions mensuelles du rapport sur les emplois – les changements apportés par le BLS à ses estimations des mois précédents – ont doublé ou triplé cette année ce qu’elles ont été en moyenne au cours des 40 dernières années. «Le BLS fait tout son possible dans des circonstances très difficiles pour obtenir des sondages précis, mais c’est un travail difficile.»

Certains groupes d’entreprises, économistes et politiciens se sont emparés des chiffres de l’emploi pour faire valoir leurs propres priorités politiques. La Chambre de commerce, par exemple, a appelé les États-Unis à mettre fin à l’extension des prestations d’assurance-chômage après le rapport sur l’emploi d’avril, faisant valoir que les 300 $ supplémentaires en prestations hebdomadaires empêchent les gens de travailler. Une poignée d’États, tous dirigés par des républicains, ont déjà annoncé leur intention de mettre fin aux programmes de chômage élargis le mois prochain.

De nombreux employeurs aujourd’hui, et après chaque ralentissement économique, se plaignent de ne pas pouvoir trouver de travailleurs et du fait que le filet de sécurité sociale garde les gens à l’écart. Les progressistes, quant à eux, insistent sur le fait que l’augmentation du chômage n’empêche personne du tout de travailler, et si les employeurs veulent que les gens prennent un emploi, ils devraient payer plus.

Il est impossible d’analyser exactement ce qui motive les travailleurs en ce moment, ce qui décourage les employés potentiels et dans quelle mesure. L’assurance-chômage peut permettre à certains travailleurs de repenser un peu leurs priorités, mais cela ne signifie pas que le tapis devrait être retiré de leur dessous.

«Il y a toujours cette incertitude, et il faut un certain temps pour obtenir suffisamment de données pour former un récit», a déclaré Sahm. «Un phénomène complexe a des causes complexes.»

Getty Images

Au-delà de la question fondamentale de ce qui se passe dans l’économie, à quel point est-ce permanent ou éphémère?

Prenons, par exemple, l’inflation, qui grimpe dans certains domaines. L’indice des prix à la consommation (IPC), qui mesure la variation moyenne des prix payés par les consommateurs pour des choses comme la nourriture, les vêtements, le logement et le transport, a augmenté de 4,2% en avril par rapport à il y a un an. Et dans certains domaines, comme l’essence et les voitures d’occasion, les prix ont beaucoup augmenté. Mais la question plus large de l’inflation – et celle sur laquelle la Réserve fédérale se concentre alors qu’elle tente de déterminer ses prochaines étapes sur l’économie – est de savoir si cette inflation est transitoire ou, pour le dire plus clairement, temporaire. Avant la pandémie, l’inflation était extrêmement basse dans l’économie américaine, et les économistes se demandaient pourquoi elle n’augmentait pas. Au début de la pandémie, l’économie vu une certaine déflation, ce qui signifie que les prix ont baissé. Maintenant, de nombreux économistes disent qu’il est normal d’avoir une certaine inflation, dans des limites raisonnables, et ils pensent qu’elle sera de courte durée.

«Un épisode d’augmentation ponctuelle des prix lors de la réouverture de l’économie ne devrait pas conduire à une inflation persistante d’une année sur l’autre à l’avenir», a déclaré le président de la Fed, Jay Powell, lors d’une conférence de presse en avril.

Encore une fois, cela dépend de la hauteur de l’inflation et de sa durée.

«Le programme économique progressiste de dépenses en période de ralentissement n’a jamais promis d’inflation nulle. Il a déclaré que l’inflation y serait modérée et gérable », a déclaré Lindsay Owens, directrice exécutive par intérim du groupe de réflexion progressiste Groundwork Collaborative.

Le doute persistant de ce qui est temporaire et permanent dans l’économie en plein essor post-Covid-19 n’est guère contenu dans l’inflation. Cela se joue souvent dans les débats économiques de haut niveau, mais il est également facile à observer dans la vie de tous les jours. Beaucoup de gens ne savent toujours pas quand ils repartiront en vacances et quand ils le feront, où ils seront à l’aise. Les plans de retour au travail sont toujours en cours d’élaboration et ce à quoi ressemble l’avenir du travail est en constante évolution. Que les cols blancs finissent ou non de travailler à domicile, cela n’a pas seulement un impact sur leur entreprise, cela affecte également les entreprises et les travailleurs qui les soutiennent.

Une grande partie de ce qui se passe dans l’économie n’apparaîtra pas dans les données, et si et quand c’est le cas, cela ne se produira pas avant un certain temps. «C’est juste ce monde différent, et dans ce monde dans lequel nous sommes, essayer d’aborder les choses à l’échelle que nous sommes peut signifier que nous n’avons pas les meilleurs outils pour regarder en temps réel, ou la façon dont nous parlons les choses ne sont pas la bonne façon de parler des choses », a déclaré Konczal.

«La capacité brute du gouvernement à stabiliser les revenus, je pense, était remarquable compte tenu de la faiblesse de l’infrastructure sociale américaine.

La frénésie du logement est peut-être un excellent exemple d’un développement plutôt inattendu – et d’une durabilité incertaine. Au début de la pandémie, certaines personnes s’attendaient à ce que le marché du logement, comme de nombreux secteurs de l’économie, se débattre dans un chômage de masse et une incertitude généralisée. Au lieu de cela, les prix ne sont pas restés stables, ils ont grimpé en flèche. Des tendances préexistantes, telles que des taux hypothécaires bas et une cohorte de milléniaux prêts à la maison, combinées à un désir induit par une pandémie d’obtenir plus d’espace et de sortir de la ville, ont provoqué une augmentation de la demande. Et l’offre n’était tout simplement pas là. L’accessibilité au logement ne disparaît pas comme un problème aux États-Unis, mais la manie actuelle pour une maison unifamiliale qui a poussé les prix si haut pourrait s’estomper. Ou peut-être que ce ne sera pas le cas. Certains économistes ont prédit qu’il se calmerait il y a des mois.

Nous ne devons pas non plus négliger les curieux développements de l’économie qui ont été positifs et encourageants. Un soutien sans précédent du gouvernement, allant de l’augmentation du chômage aux chèques de relance, a aidé des millions de personnes et les a empêchées de sombrer dans la pauvreté. Les taux d’épargne ont augmenté pendant la pandémie; La dette de carte de crédit diminue au point de compliquer la vie des banques. Les gens ont suspendu leurs remboursements de prêts étudiants et ont pu se détendre un peu à l’idée de perdre leur maison. Une partie de ce qui permet de deviner ce qui va se passer dans l’économie ensuite, c’est que le pays n’a jamais eu une réponse comme celle-ci auparavant – personne ne sait ce que cette quantité de stimulus fera, ni à quelle vitesse ou à quelle lenteur. Ou que se passera-t-il lorsque certains soutiens disparaîtront?

«La capacité brute du gouvernement à stabiliser les revenus, je pense, était remarquable compte tenu de la faiblesse de l’infrastructure sociale américaine», a déclaré Konczal. «L’Amérique peut réellement faire des choses.»

Rien au sujet de l’année écoulée et du changement n’a été facile ou exactement prévu. À certains égards, les choses ont été meilleures que prévu – le vaccin est arrivé plus tôt que beaucoup ne le croyaient possible, le ralentissement économique n’a pas été aussi long et profond que prévu, et le gouvernement est intervenu à plusieurs reprises pour fournir un soutien indispensable. À d’autres égards, cela a été pire: des centaines de milliers de personnes sont mortes, l’économie a connu un certain nombre de crises et de démarrages et une reprise inégale s’est installée. À d’autres égards, l’économie vient d’être, eh bien, plutôt étrange (qui aurait pu s’attendre à une pénurie d’ailes de poulet ou à une cyberattaque contre un oléoduc?).

Rétrospectivement, bon nombre des développements de l’économie ont du sens. Bien sûr, les gens qui s’ennuient à la maison ont décidé de rénover. Bien sûr, les chèques de relance inciteraient un peu moins les gens à recourir aux prêteurs à court terme. La précarité des chaînes d’approvisionnement nationales et mondiales n’est guère nouvelle, pas plus que le système de garde d’enfants inadéquat du pays.

« Dans la mesure où nous allons voir un problème, cela reflète probablement des problèmes de longue date que nous savions être des problèmes avant Covid », a déclaré Konczal.

Et Covid-19 a exacerbé de nombreux problèmes – des problèmes dont nous sommes toujours sous le choc et le seront probablement pendant longtemps. C’était comme si le monde s’était effondré en 2020, et il faudra beaucoup de temps pour le reconstituer.