Le chômage de longue durée redescend à son niveau d’avant la pandémie

Le chômage de longue durée est tombé en dessous de son niveau d’avant la pandémie en juillet, a déclaré vendredi le département américain du Travail, alors qu’une forte augmentation inattendue des gains d’emplois a stimulé les travailleurs dans l’ensemble de l’économie.

Le chômage de longue durée est une période d’au moins six mois. Ceux qui n’ont pas travaillé aussi longtemps sont exposés à plus de risques financiers, car ils ont généralement épuisé leur éligibilité aux allocations de chômage et il devient plus difficile de trouver un autre emploi pendant de longues périodes de chômage.

Le nombre de chômeurs de longue durée a diminué de 269 000 en juillet, pour atteindre 1,07 million de personnes, soit moins que les quelque 1,1 million de personnes en février 2020, selon le rapport mensuel sur l’emploi du Département du travail.

De plus, 18,9% de tous les Américains au chômage en juillet étaient considérés comme des chômeurs de longue durée – une réduction significative par rapport à la part de 22,6% en juin et inférieure à la part de 19,1% avant la pandémie en février 2020, selon l’agence.

À titre de comparaison, il y a un an, en juillet 2021, plus de 39 % de tous les Américains sans emploi étaient sans emploi depuis au moins six mois.

“Le chômage de longue durée était une préoccupation sérieuse au début de la récession”, a déclaré Daniel Zhao, économiste en chef sur le site de carrière Glassdoor. “Nous avons vécu cette expérience pendant la Grande Récession où il était très difficile de réintégrer les travailleurs sur le marché du travail et de retrouver un emploi.”