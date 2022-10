Le chômage de longue durée baisse de 70 000 personnes supplémentaires

Une vitrine à Ocean City, New Jersey, le 18 août 2022. Photographe : Al Drago/Bloomberg via Getty Images Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Le chômage de longue durée a de nouveau diminué en septembre dans un contexte de marché du travail toujours dynamique pour les demandeurs d’emploi. Le nombre d’Américains au chômage depuis au moins 27 semaines – le baromètre officiel du chômage de longue durée – a chuté de 70 000 le mois dernier pour atteindre environ 1,1 million de personnes, selon le rapport sur l’emploi de septembre publié vendredi par le département américain du Travail. Les chômeurs de longue durée représentaient 18,5% de tous les chômeurs le mois dernier, contre 18,8% en août, selon le département. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les 10 États où les locataires sont les plus en retard sur les paiements Cette part a régulièrement diminué depuis son pic de l’ère Covid – 43,2% en mars 2021. En dehors de l’ère de la pandémie, la part en septembre était inférieure à tout point depuis juin 2008. La baisse continue des rangs des chômeurs de longue durée est une bonne nouvelle pour les travailleurs, selon les économistes du travail. Il est souvent plus difficile pour les individus de trouver un emploi plus ils sont sans travail. “Il est toujours encourageant de voir le chômage de longue durée diminuer”, a déclaré Daniel Zhao, économiste principal chez Glassdoor, un site de carrière. “Ce sont les personnes qui ont le plus de mal à retrouver un emploi et qui risquent souvent de se retirer du marché du travail.” L’abandon de la population active peut se produire si les travailleurs sont découragés par les perspectives d’emploi et ne recherchent pas activement du travail.

La durée typique du chômage parmi les chômeurs a également régulièrement diminué. La période médiane de chômage était de 8,3 semaines en septembre, contre 8,5 semaines en août et 13,9 semaines il y a un an, selon le Département du travail. “Les durées de chômage ne cessent de baisser”, a déclaré Julia Pollak, économiste en chef chez ZipRecruiter. “C’est bien en dessous de ce qu’il était avant Covid.” “Cela reste un excellent marché de demandeurs d’emploi”, a ajouté Pollak.

Un marché du travail plus frais mais toujours robuste

La baisse du chômage de longue durée est intervenue alors que l’économie américaine a créé 263 000 emplois en septembre. Le gain était un peu inférieur aux attentes et une légère décélération par rapport à août et juillet, qui ont vu des gains mensuels respectifs de 315 000 et 537 000 emplois. Cependant, le rythme de croissance de l’emploi en septembre est toujours solide, selon les économistes. Il dépasse les gains prépandémiques, par exemple, lorsque le marché du travail était considéré comme assez sain et que la croissance était en moyenne inférieure à 200 000 emplois par mois, ont déclaré les économistes. “Cela crée des opportunités pour les gens sur l’ensemble du marché du travail, [regardless of] niveau d’âge ou d’éducation, car l’économie continue de créer tant d’emplois dans tant d’endroits », a déclaré Pollak à propos de l’état du marché du travail en septembre.

Cependant, on ne sait pas si et pendant combien de temps cette force continuera. La Réserve fédérale augmente les coûts d’emprunt pour faire baisser l’inflation obstinément élevée. Cette mesure politique devrait refroidir le marché du travail et réduire la croissance des salaires des travailleurs, une composante qui alimente généralement la hausse des prix pour les consommateurs. La banque centrale américaine vise un soi-disant “atterrissage en douceur”, par lequel elle essaie d’augmenter les taux d’intérêt juste assez pour réduire l’inflation à environ 2% sans déclencher une récession et une forte augmentation du chômage. “Le marché du travail ralentit gracieusement”, a déclaré Zhao à propos de la situation actuelle. “Cela ne se produit pas trop rapidement ou de manière inégale.”