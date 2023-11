Le chômage dans le secteur technologique tombe à 2,1 pour cent malgré les craintes économiques

Malgré les craintes économiques persistantes, le taux de chômage dans le secteur technologique a atteint 2,1 % en octobre, selon de nouvelles données du Bureau of Labor Statistics (BLS) américain. analysé par CompTIA.

C’est la moindre des baisses par rapport à septembre, alors que le taux était de 2,2 pour cent, et correspond au tarif du mois d’août. Il est également nettement inférieur au taux de chômage national de 3,9 pour cent.

“Il est juste de dire que les gains d’emploi dans le secteur technologique pour le mois ont dépassé les attentes compte tenu des récentes fluctuations du marché du travail”, a écrit Tim Herbert, directeur de la recherche chez CompTIA, dans un communiqué accompagnant les données. « Les entreprises continuent de se concentrer sur les technologies et les compétences qui apportent une valeur commerciale significative. »

Les entreprises du secteur technologique ont ajouté environ 2 159 travailleurs le mois dernier, tandis que les professions technologiques dans l’ensemble de l’économie ont augmenté d’environ 483 000 emplois. Collectivement, les employeurs ont publié environ 167 000 offres d’emploi pour le mois, contribuant de manière significative aux 2,2 millions d’offres d’emploi jusqu’à présent en 2023. En d’autres termes, le recrutement dans le secteur technologique reste robuste, les employeurs étant avides de professionnels technologiques possédant des compétences variées.

Mais quelles compétences ? Selon CompTIA, certains des rôles les plus demandés comprennent développeurs de logiciels, spécialistes du support informatique, analystes de systèmes et data scientists. On constate également une augmentation notable du nombre de postes en intelligence artificielle (IA) ; Gardez toutefois à l’esprit que malgré tout ce battage médiatique, le nombre total d’emplois à forte intensité d’IA reste pour le moment relativement faible.

Selon une analyse récente de Dice.com, tous les secteurs embauchent des talents en IA, l’éducation et l’immobilier ayant enregistré certains des plus grands progrès en matière d’offres d’emploi au cours des dernières années. Les soins de santé et l’information ont également bénéficié d’une explosion soutenue d’embauches liées à l’IA, malgré une baisse récente des chiffres.

Vous souhaitez postuler pour un emploi lié à l’IA ? Cela vaut la peine de lire un nouveau rapport du cabinet de conseil McKinsey, Perspectives des tendances technologiques 2023qui met en évidence les concepts sous-jacents que toute personne intéressée par l’IA devrait apprendre :

Apprentissage automatique

Vision par ordinateur

Traitement du langage naturel

Apprentissage par renforcement profond

Sur le plan tactique, cela pourrait signifier qu’un spécialiste de l’IA s’impliquera dans tout, depuis les modèles de formation jusqu’à la détermination du matériel nécessaire pour alimenter ces processus intensifs. Même si votre travail n’implique pas actuellement l’IA, restez au courant de l’évolution de la technologie, car il y a de fortes chances que des outils basés sur l’IA trouvent leur place dans votre flux de travail à un moment donné.