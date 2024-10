Le chômage à Maui reste modeste, un an après la catastrophe

JAMM AQUINO / JAQUINO @STARADVERTISER.COM Un acheteur se profile lors du 10e festival annuel du comté de Maui, le 3 novembre à Kahului.

JAMM AQUINO / JAQUINO @STARADVERTISER.COM Un acheteur se profile lors du 10e festival annuel du comté de Maui, le 3 novembre à Kahului.

Le taux de chômage de Maui, un an après l’incendie de forêt qui a détruit Lahaina, ne semble pas mauvais sur le papier, mais l’île souffre toujours durement en matière d’emploi.

Un rapport d’État publié lundi a montré que le taux de chômage à Maui était de 4,0 % en septembre. Cela se compare à 3,2 % pour l’ensemble d’Hawaï et à 3,9 % pour le pays. Un an plus tôt, le taux de chômage à Maui était de 8,9 %.

Cependant, le taux plutôt modéré de Maui en septembre s’explique en grande partie par les personnes qui avaient un emploi avant l’incendie de forêt du 8 août 2023 et qui, soit ne cherchent plus de travail, soit ont quitté l’île, selon Eugene Tian, ​​chef de la direction. économiste au Département d’État du Commerce, du Développement économique et du Tourisme.

« Peu de gens cherchent du travail », a-t-il déclaré. « Le déclin de la population active n’est pas une bonne chose. »

Un rapport de l’Organisation de recherche économique de l’Université d’Hawaï publié en septembre indiquait qu’environ 4 200 travailleurs du comté de Maui, qui comprend Molokai et Lanai, avaient quitté la population active, ce qui représente une perte de 5 % par rapport aux niveaux d’avant l’incendie.

Le rapport UHERO indique que le comté de Maui a récupéré près de 40 % des emplois perdus par rapport à son point bas atteint en septembre 2023, mais qu’il y avait encore 4 000 emplois de moins qu’il n’y en avait juste avant la catastrophe.

Ne manquez pas ce qui se passe !

Restez en contact avec les principales actualités, au fur et à mesure, facilement dans votre boîte de réception e-mail. C’est GRATUIT !

Email 28141 Inscription En cliquant pour vous inscrire, vous acceptez les conditions d’utilisation de Star-Advertiser et de Google et. Ce formulaire est protégé par reCAPTCHA.

« Les conditions difficiles du marché du travail à Maui, associées à la crise actuelle du logement à Valley Isle, ont poussé certains résidents à partir », indique le rapport, notant qu’il n’existe aucune donnée fiable sur le nombre de résidents partis ou s’ils envisagent de revenir.

UHERO prévoit que Maui aura un chemin lent et tardif vers la reprise de son marché du travail, avec un chômage s’améliorant à 3,5 % en 2025, 3,4 % en 2026 et 3,2 % en 2027 tandis que le taux d’État s’améliore entre 2,7 % et 2,6 % dans ces mêmes ans après avoir oscillé autour de 3 % au cours des 13 derniers mois.

Tian a déclaré qu’un taux de 2 % refléterait une très bonne économie. Le taux de 4 % de Maui en septembre est donc le double, mais ce n’est toujours pas mauvais.

Au cours de l’année prochaine, Maui devrait connaître une pénurie de main-d’œuvre, selon le récent rapport UHERO, en grande partie à cause de la demande de reconstruction d’un plus grand nombre de maisons détruites lors de l’incendie de Lahaina. Une partie de la pénurie, indique également le rapport, est attendue dans le tourisme, car ce secteur continue de se redresser dans un contexte de pénurie de logements et de loyers élevés.

Le rapport UHERO prévoit que Maui a besoin d’environ 2 000 ouvriers de construction supplémentaires pour la reconstruction, qui a commencé plus tôt cette année pour un nombre relativement restreint de propriétés à Lahaina.

L’incendie de Lahaina a détruit environ 3 500 maisons ainsi que des centaines d’entreprises et tué 102 personnes. Il y a également eu un incendie le même jour qui a détruit 19 maisons dans l’arrière-pays de Maui.

Plus tôt ce mois-ci, une enquête UHERO a révélé que de nombreuses personnes touchées par les incendies restent dans une situation d’emploi moins bonne un an après la catastrophe.

L’enquête était basée sur 402 personnes réparties dans 374 ménages qui, à la suite des incendies, ont été déplacées de Lahaina ou de l’intérieur du pays, travaillaient dans ces endroits ou possédaient une entreprise dans ces endroits.

Parmi ce groupe, 15,8 % étaient à la retraite ou ne cherchaient pas d’emploi un an après la catastrophe d’août, contre 11,6 % en juillet 2023. L’enquête indique également que 18,2 % des personnes interrogées travaillaient à temps partiel mais cherchaient à travailler plus d’heures. août, contre 6,3 % avant les incendies.

L’enquête indique que plus de 30 % des personnes interrogées travaillent désormais moins d’heures qu’avant les incendies de forêt. « Cela signifie qu’ils sont soit passés d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel ou sans emploi, soit d’un travail à temps partiel à un emploi sans emploi », indique le rapport d’enquête.