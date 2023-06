Le chômage a baissé chez les travailleurs latinos mais a augmenté chez les travailleurs noirs

« Il s’agit d’un creux historique », a déclaré Carmen Sanchez Cumming, associée de recherche au Washington Center for Equitable Growth, à propos de la baisse globale du taux de chômage hispanique. « La seule autre fois où il a été à ce niveau, c’était en novembre 2022 et en septembre 2019 … Pour les travailleurs hispaniques et pour les travailleurs noirs, au moins au premier semestre 2023, cette reprise a été particulièrement forte. »

« La recherche économique et les données empiriques montrent que pour les travailleurs hispaniques et pour les travailleurs noirs, leurs résultats sont beaucoup plus sensibles aux fluctuations du cycle économique », a déclaré Cumming. « Ainsi, lorsque le marché du travail est vraiment fort, les travailleurs latinos et les travailleurs noirs en bénéficient de manière disproportionnée, mais lorsque le marché du travail est faible, les travailleurs noirs et latinos [are] blessé de manière disproportionnée, aussi. »