Le choléra submerge Haïti alors que les cas et les décès augmentent au milieu de la crise

PORT-AU-PRINCE, Haïti – Le soleil a brillé sur Stanley Joliva alors que le personnel médical d’une clinique en plein air planait autour de lui, pompant de l’air dans ses poumons et lui faisant des compressions thoraciques jusqu’à sa mort. A proximité, sa mère regardait. “Seul Dieu connaît ma douleur”, a déclaré Viliene Enfant. Moins d’une heure plus tard, le corps de son fils de 22 ans gisait sur le sol enveloppé dans un sac en plastique blanc avec la date de sa mort griffonnée dessus. Il a rejoint des dizaines d’autres Haïtiens décédés du choléra lors d’une épidémie à propagation rapide qui épuise les ressources des organisations à but non lucratif et des hôpitaux locaux dans un pays où le carburant, l’eau et d’autres fournitures de base se raréfient de jour en jour.

La sueur s’est accumulée sur le front du personnel d’un centre de traitement de Médecins sans frontières dans la capitale de Port-au-Prince où une centaine de patients arrivent chaque jour et au moins 20 sont décédés. Les familles ont continué à se précipiter cette semaine avec leurs proches, traînant parfois leurs corps mous dans la clinique extérieure bondée où l’odeur des déchets emplissait l’air.

Des dizaines de patients étaient assis sur des seaux blancs ou allongés sur des brancards alors que les lignes intraveineuses montaient vers des sacs de liquides réhydratants qui brillaient au soleil. Jusqu’à présent ce mois-ci, Médecins Sans Frontières a traité quelque 1 800 patients dans ses quatre centres à Port-au-Prince.

Partout en Haïti, de nombreux patients meurent parce qu’ils disent ne pas pouvoir se rendre à l’hôpital à temps, selon les responsables de la santé. Un pic de violence des gangs a rendu dangereux pour les gens de quitter leurs communautés et le manque de carburant a fermé les transports publics, les stations-service et d’autres entreprises clés, y compris les compagnies d’approvisionnement en eau.

Enfant était assise à côté du corps de son fils alors qu’elle se rappelait comment Joliva lui avait dit qu’il se sentait malade plus tôt cette semaine. Elle l’avait déjà averti, lui et ses deux autres fils, de ne pas se baigner ou laver ses vêtements dans les eaux contaminées par les eaux usées qui traversaient un ravin voisin dans leur quartier – la seule source d’eau pour des centaines de personnes dans cette région.

Enfant a insisté pour que ses fils achètent de l’eau pour laver les vêtements et ajoutent du chlore s’ils devaient la boire. Alors que Joliva devenait de plus en plus malade, Enfant a essayé de s’occuper de lui par elle-même.

“Je lui ai dit: ‘Chéri, tu dois boire le thé'”, se souvient-elle. « Il a répété : ‘Je me sens faible.’ Il a également dit : ‘Je ne suis pas capable de me lever.’ »

Le choléra est une bactérie qui rend malades les personnes qui avalent de la nourriture ou de l’eau contaminée, et elle peut provoquer des vomissements et des diarrhées graves, entraînant dans certains cas la mort.

Le premier grand contact avec le choléra en Haïti s’est produit il y a plus de dix ans lorsque les soldats de la paix de l’ONU ont introduit la bactérie dans le plus grand fleuve du pays via le ruissellement des eaux usées à leur base. Près de 10 000 personnes sont mortes et des milliers d’autres sont tombées malades.

Les cas ont finalement diminué au point où l’Organisation mondiale de la santé devait déclarer Haïti exempt de choléra cette année.

Mais le 2 octobre, les responsables haïtiens ont annoncé que le choléra était revenu.

Au moins 40 décès et 1 700 cas suspects ont été signalés, mais les autorités estiment que les chiffres sont beaucoup plus élevés, en particulier dans les bidonvilles surpeuplés et insalubres et les abris gouvernementaux où vivent des milliers d’Haïtiens.

La situation est aggravée par le manque de carburant et d’eau qui a commencé à diminuer le mois dernier lorsque l’un des gangs les plus puissants d’Haïti a encerclé un terminal de carburant clé et a exigé la démission du Premier ministre Ariel Henry. Les stations-service et les entreprises, y compris les compagnies des eaux, ont fermé, obligeant un nombre croissant de personnes à dépendre de l’eau non traitée.

Shela Jeune, une vendeuse de hot-dogs de 21 ans dont le fils de 2 ans est atteint du choléra, a déclaré qu’elle achetait de petits sacs d’eau pour sa famille mais ne savait pas si elle était traitée. Elle l’a transporté à l’hôpital où il reste sous perfusion intraveineuse.

“Tout ce que je lui donne à manger, il le vomit”, a-t-elle déclaré.

Jeune faisait partie des dizaines de mères cherchant un traitement pour leurs enfants un matin récent.

Lauriol Chantal, 43 ans, a raconté une histoire similaire. Son fils de 15 ans vomissait dès qu’il finissait de manger, ce qui la poussait à le précipiter au centre de traitement.

Alors qu’elle était au centre, son fils, Alexandro François, lui a dit qu’il avait chaud.

« Il m’a dit… ‘Maman, peux-tu m’emmener dehors pour me laver ou me verser de l’eau sur la tête ?’ », a-t-elle dit.

Elle s’exécuta, mais soudain, il s’écroula dans ses bras. Le personnel a couru pour aider.

Les enfants de moins de 14 ans représentent la moitié des cas de choléra en Haïti, selon l’UNICEF, les responsables avertissant que l’augmentation des cas de malnutrition sévère rend également les enfants plus vulnérables à la maladie.

La pauvreté en Haïti a également aggravé la situation.

“Lorsque vous n’êtes pas en mesure d’obtenir de l’eau potable au robinet chez vous, lorsque vous n’avez pas de savon ou de comprimés pour purifier l’eau et que vous n’avez pas accès aux services de santé, vous risquez de ne pas survivre au choléra ou à d’autres maladies d’origine hydrique”, a déclaré Bruno Maes, représentant de l’UNICEF en Haïti.

Perpety Juste, une grand-mère de 62 ans, a déclaré qu’un de ses trois petits-enfants était tombé malade cette semaine alors qu’elle s’inquiétait de la façon dont leur situation aurait pu conduire à sa maladie.

“Nous avons passé beaucoup de jours sans nourriture, je ne peux pas mentir”, a-t-elle déclaré. “Personne dans ma maison n’a de travail.”

Juste, qui vit avec son mari, ses cinq enfants et ses trois petits-enfants, a déclaré qu’elle travaillait comme femme de ménage jusqu’à ce que les propriétaires fuient Haïti.

La demande croissante d’aide presse Médecins sans frontières et d’autres alors qu’ils luttent pour soigner les patients avec un carburant limité.

« C’est un cauchemar pour la population, et aussi pour nous », a déclaré Jean-Marc Biquet, coordonnateur de projet à l’organisme. “Nous avons encore deux semaines de carburant.”

La vie est paralysée pour de nombreux Haïtiens, dont Enfant, alors qu’elle pleure la mort de son fils. Elle veut l’enterrer dans sa ville natale côtière du sud des Cayes, mais ne peut pas se permettre les 55 000 gourdes (430 $) qu’il en coûterait pour transporter son corps.

Enfant s’est ensuite tue et a regardé au loin alors qu’elle continuait à s’asseoir à côté du corps de son fils – trop abasourdie, a-t-elle dit, pour se lever.