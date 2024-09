Le choléra se propage au Soudan alors que les combats entre généraux rivaux ne montrent aucun signe d’apaisement – ​​Winnipeg Free Press

LE CAIRE (AP) — Le choléra se propage au Soudan, déchiré par la guerre, tuant au moins 388 personnes et rendant malades environ 13 000 autres au cours des deux derniers mois, ont déclaré les autorités sanitaires, alors que plus de 17 mois de combats entre l’armée et un groupe paramilitaire notoire ne montrent aucun signe d’apaisement.

La maladie se propage dans les zones dévastées par les fortes pluies et les inondations récentes, en particulier dans l’est du Soudan, où des millions de personnes déplacées par la guerre ont trouvé refuge.

Le bilan des victimes du choléra s’élève à six morts et environ 400 malades depuis le début du week-end, selon le bilan établi dimanche par le ministère de la Santé. La maladie a été détectée dans dix des 18 provinces du pays, les provinces de Kassala et d’Al-Qadarif étant les plus touchées, a précisé le ministère.

Il s’agit d’une carte de localisation du Soudan avec sa capitale, Khartoum. (AP Photo)

Selon l’Organisation mondiale de la santé, le choléra est une infection à évolution rapide et très contagieuse qui provoque des diarrhées, entraînant une déshydratation sévère et la mort en quelques heures si elle n’est pas traitée. Il se transmet par l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés.

La maladie n’est pas rare au Soudan. Une précédente épidémie majeure avait fait au moins 700 morts et contaminé environ 22 000 personnes en moins de deux mois en 2017.

Le Soudan a été plongé dans le chaos en avril de l’année dernière lorsque les tensions latentes entre l’armée et un puissant groupe paramilitaire, les Forces de soutien rapide, ont explosé en guerre ouverte à travers le pays.

Les combats, qui ont ravagé la capitale, Khartoum, et d’autres zones urbaines, ont été marqués par des atrocités, notamment des viols massifs et des meurtres à motivation ethnique qui constituent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, en particulier dans la région occidentale du Darfour, selon les Nations Unies et des groupes internationaux de défense des droits de l’homme.

Selon l’ONU, le bilan des victimes s’élève à au moins 20 000 morts et des dizaines de milliers de blessés. Toutefois, des groupes de défense des droits de l’homme et des militants affirment que le bilan est bien plus élevé.

La guerre a également provoqué la plus grande crise de déplacement de population au monde. Selon l’Organisation internationale pour les migrations, plus de 13 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer depuis le début des combats. Parmi elles, plus de 2,3 millions ont fui vers les pays voisins.

Les inondations saisonnières dévastatrices et le choléra ont aggravé la misère du Soudan. Au moins 225 personnes ont été tuées et environ 900 autres blessées dans les inondations, a déclaré le ministère de la Santé. Des infrastructures essentielles ont été emportées et plus de 76 000 maisons ont été détruites ou endommagées, a-t-il ajouté.

DOSSIER – Des gens font la queue devant une boulangerie lors d’un cessez-le-feu à Khartoum, au Soudan, le 27 mai 2023. (AP Photo/Marwan Ali, dossier)

Selon les experts internationaux du Comité d’étude sur la famine, la famine a également été confirmée en juillet dans le camp de déplacés de Zamzam, situé à environ 15 kilomètres de la capitale du Darfour-Nord, al-Fasher. Environ 25,6 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population du Soudan, seront confrontées à une famine aiguë cette année, ont-ils averti.

Les combats font rage à al-Fasher, dernière grande ville du Darfour encore aux mains de l’armée. Les RSF tentent de la reprendre depuis le début de l’année.

La semaine dernière, les forces paramilitaires et leurs alliés arabes ont lancé une nouvelle attaque contre la ville. L’armée a déclaré que ses forces, aidées par des groupes rebelles, ont réussi à repousser l’attaque et à tuer des centaines de combattants des RSF, dont deux hauts commandants.