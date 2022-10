Le choléra s’attaque aux enfants déplacés dans un État nigérian touché par les inondations

Des cas de choléra ont été confirmés dans sept zones de gouvernement local nigérian dans l’État de Borno.

Au 5 octobre, plus de 5 000 cas de choléra avaient été enregistrés à Borno.

Borno est au centre d’une insurrection islamiste qui a déplacé des milliers de personnes, aggravant l’épidémie de choléra.

Dans une course contre la montre, un tuk-tuk jaune a récupéré Salaeh Mohammed, neuf ans, dans un camp de personnes déplacées et l’a emmené d’urgence dans un centre de traitement du choléra dans la ville de Maiduguri, au nord-est du Nigéria.

Le trois-roues s’est arrêté devant une tente blanche où deux agents de santé en bottes de caoutchouc et tabliers de protection l’ont délicatement soulevé sur une civière, sous le regard anxieux de sa mère – mais le petit garçon déshydraté avait déjà cessé de respirer.

Le gouvernement nigérian a déclaré une épidémie de choléra dans l’État de Borno, dans le nord-est, le 14 septembre, après la confirmation de cas dans sept zones de gouvernement local.

La propagation rapide semble être liée à des mois de pluies exceptionnellement fortes qui ont provoqué des inondations là-bas et à travers le Nigeria.

Au 5 octobre, les Nations Unies ont déclaré que plus de 5 000 cas de choléra avaient été enregistrés à Borno, dont 178 décès. Environ la moitié des cas se trouvaient dans des zones à forte concentration de personnes déplacées par le conflit.

On estime qu’un million de personnes risquent de contracter la maladie intestinale, qui provoque de graves diarrhées et des vomissements. Communément propagé par l’eau et les aliments contaminés, il entraîne la déshydratation et la mort s’il n’est pas traité.

Les épidémies de choléra ne sont pas rares à Borno, l’épicentre d’une insurrection islamiste en cours qui a déplacé des milliers de personnes dans des camps, mettant à rude épreuve les installations sanitaires et les sources d’eau potable pendant plus d’une décennie.

“J’ai eu très peur”

De grandes flaques d’eau stagnante à Maiduguri, une ville d’environ 800 000 habitants, ont accéléré la propagation de la bactérie et l’ont rendue difficile à contenir, ont déclaré des travailleurs humanitaires.

“Par rapport aux autres années, il s’agit de la plus grande épidémie”, a déclaré l’infirmière Augusta Chinenye Obodoefuna, responsable du centre de traitement géré par Médecins sans frontières (MSF).

Elle a déclaré que les patients arrivaient deux fois plus vite cette année que lors de l’épidémie de l’année dernière et que la plupart d’entre eux étaient des enfants.

Au centre de traitement, les patients sous perfusion de réhydratation se reposaient sur des lits en toile. Des parents inquiets se sont assis sur des chaises en plastique à côté de leurs bébés.

Ali Mohammed, 17 ans, était assis faiblement appuyé contre un porte-goutte en métal, un pansement enroulé autour de sa main. Sa mère Yagana Mohammed l’avait emmené à l’hôpital après qu’il soit resté éveillé toute la nuit en vomissant, et ils ont été transportés d’urgence au centre.

Bien qu’il soit rassurant qu’il reçoive maintenant un traitement, elle a déclaré que cette nuit de vomissements et l’arrivée au camp avaient été une expérience effrayante.

“J’ai eu très peur”, se souvient-elle. “Quand nous sommes arrivés ici, les médecins ont couru pour venir nous voir, ils nous ont encerclés.”