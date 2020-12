Son premier message a fait un clin d’œil à son personnage privé.

«Ils disent que vous apprenez quelque chose de nouveau chaque jour. Eh bien, aujourd’hui, j’apprends Twitter », a tweeté Austin, 67 ans. Il a rapidement suivi avec une vidéo et un appel aux représentants des services et à leurs familles. «Si cela est confirmé, ce sera l’honneur de ma vie de les conduire avec honneur et intégrité», a-t-il déclaré.

Austin serait le premier dirigeant noir du Pentagone, un choix historique dans une année de troubles raciaux, de manifestations et de violence à travers le pays. Mais il a besoin d’une déclaration des deux chambres du Congrès. Selon la loi, un membre du service ne doit pas porter d’uniforme pendant au moins sept ans avant d’exercer les fonctions de secrétaire à la défense. Austin a pris sa retraite en 2016.

Cette dérogation n’a été accordée que deux fois – plus récemment dans le cas du général de marine à la retraite Jim Mattis, qui a été le premier chef du Pentagone du président Donald Trump.

La plupart des autres choix de Biden pour les postes de haute administration et de cabinet ont des comptes Twitter de longue date. Beaucoup ont utilisé à la fois leur compte et le compte de l’équipe de transition pour se présenter à un public américain plus large.

Austin est connu pour éviter les commentaires publics, même s’il a occupé des postes militaires critiques et de haut niveau. Il était commandant à Bagdad du Corps multinational-Irak en 2008 lorsque Barack Obama a été élu président, et il est revenu pour y diriger les forces américaines de 2010 à 2011.

Il a ensuite été le premier chef d’état-major adjoint noir de l’armée, le poste numéro 2 du service. Et un an plus tard, il a pris le commandement du Commandement central américain, en tant que commandant américain le plus ancien pour le Moyen-Orient. Là, il a développé et a commencé à mettre en œuvre une stratégie militaire américaine pour faire reculer le groupe État islamique, qui a conquis des territoires en Irak et en Syrie.

La vidéo Twitter d’Austin établit une ligne de démarcation prudente entre l’exploitation de sa carrière militaire et la mise en valeur de son statut civil actuel. Il s’assied généralement à côté d’un drapeau américain, vêtu d’un costume et d’une cravate. Mais la première scène est une photo de lui, en uniforme de combat en tant que général trois étoiles, avec sa femme, et d’autres photos le montrent en tenue militaire au cours de sa carrière, des rencontres avec des soldats et des familles.

Le message est un message sûr et personnel qui résonne avec les familles. Il parle des travailleurs des services qui quittent leur domicile pour se battre pour leur pays, des anniversaires manqués et d’autres événements pendant que des maris inquiets attendent à la maison.

Ces familles, a-t-il dit, «ont absolument peur de répondre au téléphone s’il sonne tard dans la nuit. Vous avez peur d’ouvrir la porte à moins de voir qui est à la porte. Si vous pouvez imaginer effectuer plusieurs déploiements jour après jour, vous pouvez commencer à penser à combien nos conjoints et nos familles sacrifient. «

En début d’après-midi, Austin comptait plus de 7 000 adeptes, et le nombre augmentait rapidement.