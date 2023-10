Le choix six de Jalen Johnson fait passer Joliet West devant Plainfield East 17-15 – Shaw Local

JOLIET – Cela faisait longtemps qu’une équipe de football de Joliet West n’avait pas remporté sept matchs en une saison.

C’était en 1969, lorsque les empreintes de chaussures de Neil Armstrong étaient encore fraîches sur la lune, lorsque cela s’est produit pour la dernière fois.

Jusqu’à vendredi soir, bien sûr.

Les Tigers ont résisté au courageux Plainfield East 17-15 pour remporter cette septième victoire et avec elle au moins une part du championnat de la division Sud-Ouest des Prairies Est. À 7-1, 4-0, ils sont la seule équipe invaincue en championnat à une semaine de la fin de la saison régulière.

Plainfield East est également entré dans le match invaincu dans la division.

« Nous visons un titre de conférence absolu », a déclaré l’entraîneur de Joliet West, Dan Tito. « Cela ne s’est pas produit non plus depuis plus d’un demi-siècle. »

La victoire n’aurait peut-être pas eu lieu sans l’héroïsme du sécurité senior Jalen Johnson. Il a renvoyé sa deuxième interception de la soirée sur 61 verges pour un touché, donnant à West une avance de 17-7.

« Je ne pensais pas que j’allais l’obtenir, mais je l’ai fait et j’ai fait mon truc », a déclaré Johnson.

Le quart-arrière de Plainfield East, Brandon Parades, a réalisé 12 passes sur 24 pour 175 verges et quatre interceptions. Lui et le receveur Quinn Morris (10 réceptions, 125 yards, un touché) ont rallié les Bengals après une terrible attaque en première mi-temps.

« Nous nous améliorons chaque semaine », a déclaré l’entraîneur des Bengals Harvey Jackson à propos de son équipe 3-5, 3-1. «Nous n’avons pas eu d’intersaison [lifting weights]alors je leur tire mon chapeau.

Le touché de 16 verges de Parades et une conversion de deux points avec 2:58 à jouer ont réduit l’écart à deux points.

Les Tigres ont dominé la première mi-temps et n’ont pas eu grand-chose à montrer. Ils ont forcé Parades à trois interceptions – par Johnson, Carson Trax et Austin Kittl – mais n’ont converti que le premier de ces revirements en points.

Gavin Garcia a terminé un entraînement de 10 jeux avec une course de 5 verges sur l’extrémité droite au troisième et au but avec 4:44 à jouer au premier quart. Sa réception de 37 verges sur les troisième et 20 passes de Juan Rico a maintenu l’entraînement en vie.

Après cela, les Bengals ont réussi à garder Joliet West secret, ne laissant pas les Tigres entrer dans la zone rouge.

La défense des Tigres a étranglé les Bengals en première mi-temps, les maintenant à 17 verges au total et moins-4 au sol. Plainfield East n’a réussi qu’un premier essai avant l’entracte, celui-là lors de son dernier entraînement.

Il reste une semaine à la saison régulière, mais on peut pardonner aux Tigres d’envisager d’organiser éventuellement un match éliminatoire. C’est quelque chose que Joliet West n’a jamais fait.