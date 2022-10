Le choix six de Blake Kersting lance la victoire de Yorkville sur Libertyville – Shaw Local

YORKVILLE – Blake Kersting a anticipé le jeu de passe spécifique et a également reconnu la situation à laquelle Yorkville était confrontée à l’époque.

Il avait juste besoin de gagner la course à pied.

Kersting l’a fait. Le retour d’interception de 58 verges du secondeur senior de Yorkville pour un touché au début du deuxième quart a fourni un énorme élan.

C’était le premier des trois scores de Yorkville en cinq minutes, et les Foxes ont surfé sur la vague pour une victoire de 33-8 sur Libertyville lors du match de premier tour de classe 7A de vendredi.

“J’avais en quelque sorte une idée que le jeu arrivait et j’ai juste gâché mon alignement pour montrer qu’il était ouvert, puis j’ai sprinté là-bas pour le retirer”, a déclaré Kersting. « Nous avions besoin d’élan. Dès que je l’ai eu, j’ai dit “Je dois marquer”. Je savais que je devais juste battre le quart-arrière jusqu’à la zone des buts.

Le touché de Kersting n’était qu’un seul pointage, le premier du match de Yorkville. Mais à l’époque, cela ressemblait à beaucoup plus, un soupir de soulagement et d’élévation émotionnelle.

Libertvyille (5-5) avait marqué le premier, sur la première possession du match des Wildcats, la passe de 17 verges de Quinn Schambow à Kristian Gavric en quatrième et 16e.

Football, séries éliminatoires de classe 7A, Libertyville à Yorkville Le porteur de ballon de Yorkville Gio Zeman (32 ans) est taclé par le défenseur de Libertyville Andrew Neumann (5 ans) lors d’un match de football éliminatoire de classe 7A au Yorkville High School le vendredi 28 octobre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

C’était la première fois que les Foxes (9-1) étaient à la traîne dans un match depuis la semaine 5, et leurs premiers points accordés depuis la semaine 7. Les Wildcats étaient passés au milieu de terrain et cherchaient à marquer à nouveau lorsque Kersting a saisi l’occasion comme il le fait si souvent. .

«Je pense que tout le monde était un peu sur les talons là-bas, et nous n’avons pas vraiment eu ça depuis Plainfield North [Week 5]. C’était presque comme si cela devenait hors de portée », a déclaré l’entraîneur de Yorkville, Dan McGuire. “Merci à Blake. Il a fait un gros jeu pour nous. Nos meneurs de jeu se sont mobilisés quand il le fallait. C’est pourquoi il est capitaine et joueur universitaire depuis trois ans. Il savait ce dont nous avions besoin et il l’a fait. C’était presque comme si un ballon éclatait où tout le monde pouvait se détendre, entraîneurs inclus.

Pour Libertyville, malheureusement, ce fut la première de multiples erreurs qui revenaient hanter les Wildcats.

Yorkville a marqué son deuxième touché, une passe de 44 verges de Michael Dopart à Isaiah Brown, sur une couverture soufflée, puis l’a fait 20-8 sur le botté de dégagement bloqué de Luke Zook pour un touché. En seconde période, Zook a forcé un échappé que Kersting a récupéré lorsque Libertyville conduisait pour un score, et Yorkville l’a transformé en plus de points.

«Nous nous sommes en quelque sorte battus en première mi-temps. C’était le match », a déclaré l’entraîneur de Libertyville, Mike Jones. « Nous nous sommes présentés prêts à partir. C’est juste que ces erreurs sont difficiles à surmonter.

Football, séries éliminatoires de classe 7A, Libertyville à Yorkville Luke Zook (23 ans) de Yorkville récupère un botté de dégagement bloqué par le botteur de Libertyville Quinn Schambow (18 ans) et marque un touché lors d’un match de football éliminatoire de classe 7A au Yorkville High School le vendredi 28 octobre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Schambow avait complété ses sept premières passes jusqu’à l’interception, exécutant l’attaque sans caucus de Libertyville.

«Nous les avions sur leurs talons», a déclaré Jones, «et nous les avons en quelque sorte laissés sortir. Un couple joue juste une sorte de boule de neige et il était difficile de revenir.

Le score de Yorkville est en effet venu rapidement et furieusement au deuxième quart.

Lors du premier entraînement des Foxes après l’interception de Kersting, Dopart, expulsé de la poche, a trouvé Brown tout seul sur la ligne de touche droite, et le deuxième des Foxes est entré dans la zone des buts pour une avance de 14-8 avec 6:42 à faire. deuxième quartier.

Le botté de dégagement bloqué de Zook a suivi, sur la possession qui a suivi par Libertyville.

“J’étais sur le point de courir et j’ai vu les mains d’Isaiah à la dernière seconde”, a déclaré Dopart. «Je viens de le jeter là-haut. Je ne voulais tout simplement pas le renverser.

En seconde période, Hudson Fiene a lancé deux buts sur le terrain de 30 verges, pris en sandwich autour d’un touché de 9 verges par Gio Zeman, qui a couru pour 156 verges en 18 courses.

Pendant ce temps, la défense de Yorkville, qui a réussi cinq blanchissages cette saison, a blanchi Libertyville après son entraînement initial. Schambow a réussi 18 passes sur 30 pour 147 verges, 61 de ce total sur le premier entraînement du match, et les Wildcats n’ont pas été en mesure d’établir un semblant de match en cours.

“Nous nous sommes juste installés défensivement et avons joué notre propre jeu”, a déclaré Kersting. “Ils avaient un bon plan de match, ils obtenaient un tas de verges sur nous tôt, mais nous nous sommes juste resserrés et avons fait quelques ajustements.”

Yorkville, au deuxième tour pour la quatrième post-saison consécutive, avance pour accueillir Moline, un vainqueur 21-13 sur DeKalb, à 19 heures vendredi prochain. Les Foxes ont perdu au deuxième tour lors des trois dernières occasions où ils ont atteint ce tour.

“Nous essayons d’établir la norme”, a déclaré Kersting. “Continuez simplement, faites peut-être une course.”