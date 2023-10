Le choix n°1 Bryce Young a du mal tandis que le choix n°2 CJ Stroud brille

Greg Auman Journaliste NFC Sud

Ce n’est pas le début que Bryce Young envisageait pour sa carrière dans la NFL avec les Panthers de la Caroline.

La Caroline a une fiche de 0-5, la seule équipe sans victoire restante de la ligue, et Young compte quatre interceptions et trois échappés perdus lors de ses quatre départs. Les Panthers ont perdu pour d’innombrables raisons au-delà de leur quart-arrière, mais cela a été un ajustement difficile pour le choix n ° 1 au repêchage de cette année, qui a obtenu une fiche de 23-4 en tant que titulaire en Alabama et a déjà égalé ce total de défaites sur deux ans en tant que joueur. pro sans connaître une seule victoire.

« C’est difficile », a déclaré Young lundi, réfléchissant à une défaite de 42-24 contre les Lions. « Nous sommes tous des compétiteurs. En fin de compte, la seule statistique qui nous importe est la victoire. Évidemment, c’est difficile quand ce n’est pas votre résultat. Mais nous devons être constructifs. En tant qu’équipe, nous devons prendre le bon avec le mauvais. Nous devons être capables de reconnaître les points positifs, afin de pouvoir construire à partir de cela, de s’approprier évidemment les choses qui étaient négatives et d’essayer de résoudre ces problèmes. … Tout ce à quoi vous pensez, c’est le résultat, car c’est vraiment tout ce qui nous importe. à propos de. »

Dans une division qui ne comptait pas d’équipe au bilan gagnant, les Panthers ont creusé un trou dès le début, à trois matchs de la troisième place après des débuts prometteurs des Bucs (3-1), des Falcons (3-2) et des Saints ( 3-2). Ils ont déjà perdu face à Atlanta et à la Nouvelle-Orléans, et leur début sans victoire se poursuivra probablement dimanche, sur la route contre une équipe des Dolphins qui marque en moyenne 36 points par match.

« Vous entendez les gens dire ‘C’est difficile de gagner dans ce championnat’, et d’un autre côté, j’aime dire et penser : ‘Ce n’est vraiment pas si difficile. Jouez simplement du bon football' », a déclaré mardi l’entraîneur Frank Reich. « Ne vous battez pas, faites en sorte que l’autre équipe vous batte et joue quelques jeux, et vous gagnerez beaucoup de matchs. … Perdre ne sera jamais acceptable. Cela ne devrait jamais avoir bon goût. Cela devrait toujours blessé. »

La Caroline a eu malchance avec des blessures – les deux gardiens partants ont été mis à l’écart et la défense a perdu le secondeur Shaq Thompson, le corner Jaycee Horn et le safety Xavier Woods à cause de blessures à long terme. La défense, un élément clé du redressement de l’équipe en seconde période l’an dernier, se classe 28e pour les points accordés, soit un touché par match pire qu’il y a un an. Avec les blessures de la ligne offensive, le jeu de course de la Caroline se classe au 21e rang de la ligue, après s’être classé 10e la saison dernière.

Mais une grande partie de l’attention se portera sur Young, surtout parce que les Panthers l’ont pris en premier, laissant les Texans utiliser le deuxième choix sur CJ Stroud de l’Ohio State, qui connaît un départ tout aussi formidable. Stroud a lancé sept touchés (Young en a cinq) et n’a pas encore lancé d’interception, battant dimanche le record de la NFL pour la plupart des passes sans choix pour commencer une carrière dans la NFL, maintenant à 186.

Young a la petite consolation de savoir que ses luttes correspondent beaucoup plus à celles des quarts recrue entrant dans la NFL. Aussi décevant que soit son jeu, sa note de passeur après quatre départs est meilleure que celle de nombreux quarts qui se sont très bien comportés : Baker Mayfield, Derek Carr, Russell Wilson, Kirk Cousins, Trevor Lawrence, Matthew Stafford, Jared Goff et Josh Allen, entre autres.

Même le baptême personnel 0-4 de Young dans la NFL n’est pas sans précédent, même parmi les choix n°1 au classement général. Alex Smith a ouvert sa carrière dans la NFL 0-5, avec zéro touché contre 10 interceptions, et Lawrence a connu le même départ 0-5. Eli Manning a commencé 0-6, avec trois touchés contre huit choix. Goff a terminé sa saison recrue 0-7 et Troy Aikman a terminé la sienne 0-11.

Dave Helman, Daryl Johnston et Chris Myers sur les difficultés de Bryce Young

Pour la plupart des équipes, avoir le pire bilan de la NFL conduit au moins à un choix de repêchage élevé, mais la Caroline a envoyé son choix de première ronde de 2024 aux Bears dans le cadre de l’accord pour passer du n ° 9 et repêcher Young. Les Panthers ont également abandonné le receveur DJ Moore, qui est à égalité en tête de la NFL avec cinq réceptions de touché et se classe cinquième pour les verges sur réception. Ils ont eu du mal à combler son vide en matière de gros jeu : en cinq matchs, ils n’ont réalisé que neuf jeux de plus de 20 verges, seuls les Browns (7) et les Bengals (5) totalisant moins. Les 4,9 verges par tentative de passe des Panthers se classent 30e sur 32 équipes.

Le début difficile de la Caroline ne changera probablement pas dimanche – les Panthers sont outsiders de 13,5 points à Miami, avec une semaine de congé à suivre. Ils reviendront dans une confrontation face-à-face entre Young et Stroud en accueillant les Texans le 29 octobre, avec une chance de faire tourner les choses dans la bonne direction pour l’équipe et son quart-arrière.

« Personne ne veut être ici », a déclaré Young lundi à propos du départ 0-5 de l’équipe. « Mais c’est là où nous en sommes. Évidemment, nous devons nettoyer tout ça et ensuite nous devons tourner la page. Peu importe à quel point quelqu’un se sent mal, à quel point nous nous sentons tous mal, nous en sommes propriétaires dans les vestiaires. Ce que nous pouvons faire, c’est de nous tourner vers la semaine prochaine. Nous le ressentons tous, mais nous devons essayer d’être aussi constructifs que possible. »

