Le choix, le secret du succès des plateformes en ligne

En à peine une décennie notre façon de regarder, jouer, ou encore écouter de la musique s’est totalement métamorphosé. La télévision a été remplacée par les plateformes de vidéo à la demande, les jeux de sociétés peuvent maintenant être joués en ligne et les artistes musicaux regardent plus souvent leurs chiffres de streaming en ligne que les ventes d’albums physiques. Une des raisons de ce succès est la possibilité pour les internautes de choisir. Là où avant les offres étaient limitées, Internet est venu agrandir les frontières de toutes les industries, pour le plus grand bonheur des consommateurs.

Légende : Les plateformes de vidéos à la demande sont devenues des concurrentes à la télévision.

Analyse d’un catalogue si vaste qu’il permet une liberté qui n’existait pas avant.

Les plateformes de vidéos à la demande, symbole du succès

Si la télévision continue de proposer un programme fixe, le replay permet de choisir une émission déjà diffusée. Sans doute une réaction salvatrice à une nouvelle concurrence pour une économie qui était en place sans concurrence depuis des décennies. Pourtant, avec les plateformes de vidéos à la demande comme Netflix ou Amazon Prime, tout a changé. En plus de proposer un très large catalogue, ces plateformes ont mis en place une nouvelle façon de consommer. Pas besoin d’attendre des semaines pour voir la saison d’une série dans son intégralité par exemple. Pas de publicités, mais un abonnement mensuel qui offre l’accès au catalogue de la plateforme.

Avec un tel système, les horaires ne sont plus un souci et le contenu est assez diversifié pour proposer quelque chose à tout le monde. Enfin, un habile système permet de filtrer vos goûts au fur et à mesure de votre consommation. La plateforme peut ainsi proposer des programmes très différents en fonction des goûts des personnes dans la famille. Si vous aimez les films de Bollywood, des séries indiennes pourront par exemple vous être proposées. La personnalisation comme la liberté de consommation étant plus grande qu’à la télévision, les internautes ont très vite fait un choix.

C’est qu’Internet semble tout soulever sur son passage. Et si la télévision en a souffert, le jeu vidéo, lui, a su saisir les possibilités infinies proposées par cette technologie.

Les jeux en ligne, toujours plus de genres

Le jeu vidéo a donc au contraire utilisé Internet dès son arrivée pour démocratiser ce qui était possible dans une petite pièce : le joueur contre joueur. Avec la connectivité, la compétition dans le jeu vidéo a pu naître, les développeurs ont dépassé les lacunes des intelligences artificielles et les genres de jeux se sont multipliés. Le MOBA par exemple, dont League Of Legends est l’ambassadeur le plus connu, est intrinsèquement lié à Internet et à la possibilité des joueurs de se coordonner et de s’affronter alors qu’ils sont à des milliers de kilomètres les uns des autres.

Mais Internet, c’est aussi la création de nouveaux genres de jeux adaptés d’anciens jeux. Le poker, les échecs ou les dames sont autant de jeux qui ont été adaptés au format numérique grâce aux possibilités offertes par Internet. Les amateurs de jeux casino ont enfin pu avoir un format adapté à ce style si particulier. Le succès fut bien entendu immédiat et aujourd’hui, une plateforme comme Vegas Slots Online propose un riche catalogue de jeux différents classés dans des catégories afin de guider les joueurs. Il est ainsi même possible de c hoisir son jeu en fonction des fournisseurs de logiciel casino afin de rester sur un concepteur que vous appréciez.

Une offre qui s’est développée rapidement, soutenue par son succès fulgurant qui tient à une chose simple, la possibilité de choisir où et quand on joue.

La musique, une nouvelle façon d’écouter les artistes

Légende : Le MP3 est au CD ce que le CD est à la cassette, un ancien format obsolète au quotidien.

Spotify ou encore Deezer sont devenus en quelques années des acteurs majeurs de l’industrie de la musique . Encore une fois, Internet a changé les codes. Si les albums physiques étaient à la mode, l’arrivée du format MP3 a permis aux amateurs de musique de la consommer n’importe où, sans risque de faire sauter les chansons au moindre mouvement. Plus encore, la possibilité d’avoir une discographie immense accessible en quelques clics avec un paiement mensuel a changé la façon dont les gens perçoivent l’achat d’un album.

De nos jours, acheter le format physique d’un album est plus perçu comme une forme de soutien à l’artiste que comme une simple façon d’obtenir la musique de celui-ci. Personne ne se ballade plus avec un lecteur de disque puisque un smartphone suffit.

En proposant un catalogue toujours plus immense de contenus, les plateformes en ligne ont réussi à conquérir le public et à ringardiser la concurrence. La course n’est cependant pas terminée tant ce succès amène de nouveaux acteurs, désirant leur part du gâteau chaque année.

