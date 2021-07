Le choix intelligent pour le nettoyage des sols et la surveillance des animaux de compagnie, même lorsque vous êtes loin de chez vous – Samsung Global Newsroom

Peu de gens diraient que le nettoyage des sols est un passe-temps bien-aimé pour eux – en fait, étant donné la moitié des chances, la plupart des gens opteraient plutôt pour des sols qui se nettoient eux-mêmes.

Jusqu’à ce qu’une telle chose existe, la meilleure solution suivante est un aspirateur robot alimenté par l’IA qui sait quand, où et comment faire le travail. Entrez sur Bespoke Jet Bot AI+ de Samsung Electronics, un aspirateur robot élégant et intelligent qui peut être programmé pour nettoyer pendant que vous faites d’autres choses, y compris faire des courses à l’extérieur de la maison.

De plus, Bespoke Jet Bot AI+ peut également vous aider à surveiller vos animaux de compagnie lors de vos déplacements, ce qui en fait l’appareil parfait pour ceux qui mènent une vie active jonglant avec le travail, l’exercice et plus encore. Si le nettoyage de vos sols finit constamment en basse priorité sur votre liste de tâches, Bespoke Jet Bot AI+ l’a couvert pour vous.

Navigation intelligente pour un nettoyage des sols plus intelligent

Les utilisateurs peuvent faire confiance à Bespoke Jet Bot AI+ car il est équipé de technologies de détection et de reconnaissance d’objets de pointe qui non seulement rendent le nettoyage des sols plus intelligent et plus pratique, mais aussi plus personnalisé et même plus respectueux des animaux.

Bespoke Jet Bot AI+ peut identifier et classer les objets qu’il rencontre sur le sol en cartographiant leur emplacement. Cela lui permet de nettoyer de près autour de vos meubles, appareils ménagers1 et des objets tels que des lampes ou des plantes afin que vous n’ayez pas à les déplacer avant de commencer un cycle de nettoyage. De plus, Bespoke Jet Bot AI+ peut évaluer si un article est fragile ou délicat, comme un vase en porcelaine,2 et maintenez une distance de sécurité avec celui-ci. Il peut également classer si un objet est dangereux, comme les câbles électriques, et les éviter en conséquence.

Bespoke Jet Bot AI+ est le premier aspirateur robot au monde à être alimenté par une solution Intel AI et équipé d’un capteur 3D actif de type stéréo. Cela lui permet de réfléchir et de prendre des décisions par lui-même et d’évaluer la disposition de votre espace de vie afin de conduire plus efficacement dans toute votre maison et de naviguer autour des objets, y compris vos animaux de compagnie, sans avoir besoin de supervision manuelle.

Bespoke Jet Bot AI+ dispose également d’un capteur LiDAR un peu comme ceux des véhicules autonomes pour suivre avec précision son emplacement et optimiser son chemin de nettoyage pour couvrir une plus grande partie de votre maison afin qu’il puisse ramasser la saleté, la poussière et les squames dans les recoins qui pourraient avoir autrement passé inaperçu.

De plus, les propriétaires d’animaux peuvent être tranquilles car le Bespoke Jet Bot AI+ peut reconnaître les excréments d’animaux et les contournera simplement pour éviter toute propagation indésirable ou contamination secondaire.

Nettoyage personnalisé à portée de main

Grâce à l’intégration de SmartThings, Bespoke Jet Bot AI+ peut vous aider dans vos tâches même lorsque vous n’êtes pas à la maison. Pour une expérience fluide et connectée, le Bespoke Jet Bot AI+ peut être synchronisé avec votre smartphone via Wi-Fi à l’aide de l’application SmartThings.3

La fonction Select & Go permet aux utilisateurs de programmer facilement le nettoyage à distance de leur Jet Bot AI+ sur mesure, et peut même le programmer pour nettoyer des pièces spécifiques. SmartThings vous permet également de définir des zones interdites virtuelles pour empêcher l’appareil d’entrer dans certaines zones de votre maison, ce qui signifie que vous n’avez pas à vous soucier que votre Bespoke Jet Bot AI+ tombe dans les escaliers ou s’emmêle dans un tapis pendant que vous êtes dehors et environ.

Une paire d’yeux supplémentaires pour vérifier avec vos animaux de compagnie

Lorsqu’ils sont loin de chez eux, de nombreux parents d’animaux de compagnie connaissent bien le sentiment de se demander ce que font leurs animaux sans eux. Avec Bespoke Jet Bot AI+, vous pouvez enregistrer vos animaux de compagnie à tout moment et de n’importe où. La fonction Jet Live Home Monitoring diffuse un flux en direct de la caméra frontale de Bespoke Jet Bot AI+ via l’application SmartThings et peut surveiller automatiquement l’état des pièces que vous souhaitez vérifier ou simplement vous montrer ce que fait votre animal en utilisant le mode patrouille de Bespoke Jet Bot AI+ . Pour plus de tranquillité d’esprit, les clips vidéo sont cryptés de manière sécurisée et ne peuvent être visionnés que par un utilisateur autorisé.

Il est également naturel que les propriétaires d’animaux cherchent des moyens de mieux interagir et de prendre soin de leurs animaux à distance, c’est pourquoi Samsung a développé son service SmartThings Pet. Non seulement ce service de soins pour animaux de compagnie inclut le Bespoke Jet Bot AI+ dans son écosystème d’appareils de soins pour animaux de compagnie, mais il rend également les routines quotidiennes plus simples et pratiques en se synchronisant avec les produits de PETKIT..4

Par exemple, la maison intelligente pour animaux de compagnie PETKIT COSY est livrée avec son propre ensemble de capteurs pour ajuster les températures et suivre les habitudes de repos de votre animal tout en offrant un sentiment de sécurité, tandis que la série de mangeoires Element de PETKIT vous permet de nourrir votre animal de compagnie avec les repas programmés (ou une petite gâterie). -tous gérés à distance via l’application SmartThings. Après tout, tout ce qu’un propriétaire veut vraiment, c’est s’assurer que ses animaux de compagnie bien-aimés sont heureux et en bonne santé.

* Les nouveaux noms de produits entreront en vigueur le 5 juillet 2021. Il s’agit uniquement d’une modification du nom du produit. Jet Bot AI+ va devenir Jet Bot sur mesure AI+.

1 Exemples d’articles : climatiseur (type support), réfrigérateur, télévision, lave-linge/sèche-linge, purificateur d’air, AirDresser, canapé, lit, étagère, table, sur mesure (réfrigérateur, lave-vaisselle), excréments, câble électrique, serviette/chaussette, tasse, tasse en verre, bouteilles, bol, vase.

2 La reconnaissance d’objets peut être affectée par la forme d’un objet ou les conditions environnementales.

3 Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont requis.

4 SmartThings Pet se synchronise avec la série de mangeoires Element et la maison intelligente pour animaux de compagnie COSY de PETKIT, une société de technologie dédiée à la mise sur le marché de produits intelligents pour animaux de compagnie.