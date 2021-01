Janet Yellen, le choix de Biden pour diriger le département du Trésor, a été exhortée par les démocrates à sanctionner les adversaires des États-Unis de manière encore plus agressive que l’administration Trump. Elle a dit qu’elle avait déjà ses vues sur la Chine.

Lors d’une audience du Comité sénatorial des finances mardi, Yellen s’est prononcé en faveur de la proposition de Joe Biden «Code des impôts juste et progressif», que les républicains ont prévenu augmenterait le fardeau fiscal de la classe moyenne déjà comprimée des États-Unis. Elle a également parlé de la nécessité de « aller en grand » avec une relance économique et des allocations de chômage.

Cependant, Yellen a également été exhorté à «faire les gros» en exerçant le pouvoir du département du Trésor de sanctionner les adversaires étrangers des États-Unis. «L’administration Trump n’a pas été aussi agressive sur les sanctions», La sénatrice de Washington Maria Cantwell (D-WA) a affirmé, avant de dire à Yellen, « Je veux être sûr que vous utilisez cela comme un outil économique. »

L’administration Trump a largement sanctionné la Russie, l’Iran, le Venezuela, la Corée du Nord, la Turquie et une foule d’autres personnes, entreprises et gouvernements qu’elle jugeait peu recommandables. Loin d’être timide pour sanctionner les étrangers, le Trésor de l’ère Trump, sous Steven Mnuchin, a émis tant de sanctions que même les néoconservateurs bellicistes du magazine Foreign Policy ont mis en garde contre un « Réaction géopolitique croissante. »

Alfred-Maurice de Zayas, ancien fonctionnaire de l’ONU et avocat des droits de l’homme appelé sanctionne une forme de terrorisme, en déclarant «Impactent invariablement, directement ou indirectement, les pauvres et les vulnérables.» Au Venezuela seulement, le Centre de recherche économique et politique a estimé que les sanctions pourraient être directement liées à 40000 décès entre 2017 et 2018.

Si Yellen est confirmée, son utilisation des sanctions sera dictée par la politique étrangère de l’administration Biden dans son ensemble. Biden a jusqu’à présent emballé son département d’État avec des anciens de l’administration Obama, dont beaucoup sont en faveur d’une politique étrangère interventionniste.

Yellen a cependant déclaré que son département viserait Pékin. S’adressant au sénateur Ron Wyden (D-OR), Yellen a déclaré qu’elle était prête à utiliser une «gamme complète» d’outils pour lutter contre ce qu’elle a appelé la Chine « Illégal, injuste et abusif » politiques économiques.

