Le choix du prénom du bébé Justin et Hailey Bieber introduit-il une « nouvelle tendance » ?

Justin et Hailey Bieber ont accueilli leur petit garçon le mois dernier et ont décidé de faire découvrir au monde son nom unique mais simple.

Le couple de célébrités emblématique, qui est en relation amoureuse depuis 2018 et s’est marié en Caroline du Nord, un an plus tard, a ravi ses fans après avoir donné naissance à leurs enfants, notamment parce que Justin et Hailey, tous deux, sont restés très actifs sur le fait de fonder une famille.

Lorsque les deux ont révélé le nom de leur bébé, Jack Blues Bieber, le choix a été une joie supplémentaire pour tous leurs followers, car Hailey et Justin avaient opté pour un nom plutôt traditionnel.





Expert linguistique et culturel à BrouhahaNoël Wolf, s’est entretenu avec BONJOUR! sur la façon dont le couple choisissant un prénom « traditionnel » pourrait en fait lancer une tendance.

« Les tendances en matière de noms suivent souvent ce qui est actuellement populaire dans la culture, comme les influences des médias populaires, des événements historiques et même des célébrités », a-t-il déclaré au média, expliquant comment les choix des célébrités peuvent lancer des tendances.

« Lorsque des célébrités commencent à utiliser certains noms ou expressions, elles peuvent introduire de nouvelles tendances dans la vision du public. Ainsi, si les célébrités commencent à donner à leurs bébés des noms simples et directs comme « Jack », elles peuvent renforcer l’attrait de ces noms », a noté Noël.