Déjà une légende grâce à son rôle de Sonny Corleone dans Le parrain, la star de cinéma vétéran a assumé le rôle de « Big Ed » Deline, le chef de la sécurité est devenu chef des opérations au Montecito, ainsi que la figure paternelle de Danny – et le père de Delinda, le futur amoureux de Danny .

« Alors je suis rentré en ville pour une visite. Et tout le monde me dit: ‘Jimmy, tu as l’air bien.’ Eh bien, qu’est-ce que cela signifie? J’ai l’air bien. Que suis-je, Anthony Quinn? Qu’est-ce que je suis, mort? New York Times en 2004, parler de son retour à Los Angeles – son ancienne maison de longue date – après avoir décampé pour Park City, Utah, quelques années auparavant alors qu’il ne travaillait pas autant.

La star de La chanson de Brian, Le joueur, Misère, Lune de miel à Vegas et Pour les garçons la gauche Las Vegas après quatre saisons, disant qu’il voulait avoir plus de temps pour faire des films. Il travaille depuis, co-vedette avec son fils Scott Caan dans le drame de 2009 Pitié, que Scott a également écrit; en vedette sur Hawaï 5-0; jouer un pivot de la foule dans la série Starz ville magique et prêtant sa voix à Nuageux avec une chance de boulettes de viande, parmi une myriade d’autres projets.

Caan a été marié quatre fois et a cinq enfants. Lui et sa quatrième épouse Linda Stokes ont divorcé en 2009 après 14 ans de mariage.