Le choix du cabinet de Netanyahu a des condamnations pénales, retardant un gouvernement

M. Netanyahu devrait manquer une date limite dimanche pour former ce gouvernement, une probabilité qui a conduit vendredi le président israélien, Isaac Herzog, à accorder à M. Netanyahu sa demande de temps supplémentaire pour achever ses négociations de coalition.

Cette loi permettrait à Aryeh Deri – un allié clé de Netanyahu récemment reconnu coupable de fraude fiscale – d’occuper trois postes ministériels, dont le poste important de ministre de l’Intérieur. Cela ouvrirait la voie à M. Netanyahu pour enfin former le gouvernement.

Mais vendredi, M. Netanyahu a reçu 10 jours supplémentaires pour essayer de former un gouvernement car il négocie toujours avec ses partenaires, qui veulent entre autres faire adopter une nouvelle loi qui permettrait aux personnes condamnées à des peines de prison avec sursis de devenir cabinet des ministres.

Les analystes estiment toujours que M. Netanyahu est presque certain de revenir au pouvoir : il a conclu des accords initiaux avec la plupart des partis juifs d’extrême droite et ultra-orthodoxes de son bloc, le rapprochant de la formation du gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël. .

Mais l’impasse illustre pourquoi les détracteurs de M. Netanyahu interprètent son retour comme une menace pour l’état de droit d’Israël. Ses partenaires politiques ont annoncé leur intention d’affaiblir le système israélien de freins et contrepoids et de faire dérailler le procès en cours pour corruption de M. Netanyahu.