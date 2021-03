Le choix du budget de Biden, Neera Tanden, abandonne le processus de nomination après l’échec du processus de confirmation

WASHINGTON – Neera Tanden, le choix controversé du président Joe Biden pour diriger le Bureau de la gestion et du budget, s’est retirée mardi après que sa confirmation se soit effondrée la semaine dernière, portant à Biden son premier coup dur dans ses nominations au Cabinet.

Biden dans un communiqué a déclaré que Tanden avait retiré sa nomination et a déclaré qu’il «attendait toujours avec impatience de la voir occuper un rôle dans mon administration», signalant qu’il pouvait toujours la nommer à un poste qui ne nécessite pas de confirmation du Sénat.

Tanden a dirigé le centre de réflexion de gauche Center for American Progress pendant une décennie, au cours de laquelle elle a acquis une réputation de guerrière partisane qui ciblait fréquemment les législateurs républicains sur Twitter et rivalisait avec des progressistes, dont le sénateur Bernie Sanders, I-Vt. L’opérante démocrate chevronnée a obtenu un élan de soutien pour sa nomination de la part de groupes extérieurs, y compris la Chambre de commerce américaine conservatrice et des groupes syndicaux, mais sa traînée de tweets abrasifs ciblant les membres des deux parties a peut-être torpillé sa confirmation.

Dans une lettre de Tanden retirant sa candidature envoyée par la Maison Blanche, elle a déclaré: « Il semble maintenant clair qu’il n’y a pas de voie à suivre pour obtenir une confirmation, et je ne veux pas que l’examen continu de ma candidature soit une distraction de votre autre priorités. «

En tant que directrice de l’OMB, Tanden serait devenue la première femme de couleur et la première personne sud-asiatique à diriger le puissant bureau exécutif et aurait joué un rôle démesuré dans l’élaboration de la politique intérieure de l’administration Biden.

Sa nomination a commencé à se désagréger après que le sénateur Joe Manchin, un démocrate modéré clé, a déclaré qu’il ne soutiendrait pas sa nomination, ce qui a déclenché une série de républicains pour annoncer qu’ils voteraient également contre elle.

Le Comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, les comités du Sénat chargés de vérifier sa candidature, ont reporté la semaine dernière leurs votes prévus, affirmant que les sénateurs avaient besoin de plus de temps pour examiner sa nomination au milieu de conversations bipartites entre les législateurs.

Les sens. Rob Portman de l’Ohio, John Cornyn du Texas, Mitt Romney de l’Utah et Susan Collins du Maine, ont annoncé qu’ils s’opposeraient à sa confirmation, citant ses précédentes déclarations partisanes. Collins et Romney étaient tous deux considérés parmi un groupe de républicains qui pourraient apporter leur soutien à Tanden.

La sénatrice Lisa Murkowski, R-Alaska, considérée comme l’un des seuls sénateurs restants du GOP à pouvoir traverser l’allée pour soutenir la nomination de Tanden, a déclaré aux journalistes qu’elle avait rencontré lundi Tanden. À la suite de l’annonce du retrait, Murkowski a déclaré qu’elle ne croyait pas que Tanden pensait que sa nomination «était retirée».

L’annonce est intervenue après que Shalanda Young, la candidate de Biden au poste de directrice adjointe de l’OMB, ait traversé sa première audience de confirmation devant le comité du budget du Sénat et se soit fait dire par les républicains du panel qu’elle ferait un bon directeur du budget. Young est considéré comme un candidat potentiel pour remplacer Tanden.

Carl Tobias, professeur de droit à l’Université de Richmond et expert en nominations, a déclaré qu’il était inhabituel pour la Maison Blanche de retirer Tanden, mais a averti qu’il était encore tôt dans l’administration Biden et que les responsables élaboraient une dynamique avec un Congrès divisé.

« Après quatre ans de tweets désobligeants de Trump, il est difficile de comprendre pourquoi les sénateurs du GOP ont été si offensés par les tweets de Tanden », a-t-il déclaré. « C’est malheureux mais cela ne semble pas être un revers majeur. »

Bien qu’un vote final du Sénat sur sa nomination n’ait pas été prévu, Tanden avait besoin d’au moins un sénateur républicain pour rompre en sa faveur en raison de la répartition 50-50 de la chambre haute entre républicains et démocrates. Le vice-président Kamala Harris aurait émis un vote décisif potentiel pour obtenir la majorité simple nécessaire à la confirmation.

Tanden, qui a poli sa réputation en tant qu’assistante de longue date d’Hillary Clinton et a ensuite joué un rôle clé dans le ministère de la Santé et des Services sociaux de l’administration Obama, a été confrontée à un processus de confirmation meurtrier dans lequel elle a été forcée de s’excuser à plusieurs reprises après que les républicains l’aient écartée de déclarations précédentes. à propos de leurs collègues.

Elle a également reconnu avoir supprimé plus de 1 000 tweets de son compte avant d’être nommée directrice de l’OMB, une décision selon Collins «soulève des inquiétudes quant à son engagement en faveur de la transparence».

Les démocrates ont souligné que les républicains indignés par les tweets conflictuels de Tanden ont fait tout leur possible pour éviter les attaques sur Twitter de l’ancien président Donald Trump.

La représentante Judy Chu, D-Californie, Présidente du Caucus Américain du Congrès Asie-Pacifique, a qualifié de « tragédie » le retrait de la nomination de Tanden.

« Nous attendons les plus hauts niveaux de professionnalisme et de civilité de la part de nos dirigeants au sein du gouvernement, ce qui est précisément ce que Neera a affiché en prenant la responsabilité de ses commentaires passés et en s’engageant à changer de ton », a déclaré Chu. « Je suis déçu qu’un candidat aussi qualifié ait été soumis à un double standard aussi négatif. »

Tanden a également attiré la colère de la gauche, où sa relation tendue avec le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., A conduit certains progressistes à remettre en question sa nomination. Sanders, qui préside le comité du budget du Sénat, l’un des deux groupes chargés de superviser sa confirmation, a ostensiblement grillé Tanden sur les «attaques vicieuses» passées contre lui et d’autres progressistes.

Les démocrates ont félicité Tanden pour une carrière axée sur la défense des familles américaines, une passion qui, selon elle, a été inspirée par sa propre expérience en tant que fille d’un immigrant indien et d’un parent célibataire.

Tanden a souligné son histoire personnelle alors qu’elle cherchait à être nommée, soulignant le recours de sa mère aux bons d’alimentation et au logement subventionné après le divorce de ses parents comme preuve de son engagement envers les programmes fédéraux qu’elle superviserait à la CAMO.

Décrite par Biden comme «un esprit politique brillant avec une expérience pratique critique dans tout le gouvernement», Tanden a évolué dans les cercles politiques démocrates remontant à l’administration Clinton, où elle a été directrice associée de la politique intérieure de la Maison Blanche et conseillère en politique intérieure pour l’époque. -première dame Hillary Clinton.

Dans les derniers mois de l’administration, Tanden a rejoint la campagne sénatoriale de Clinton en 2000 à New York, cimentant leur amitié de longue date qui s’étendrait aux élections présidentielles de Clinton en 2008 et 2016. puis le rival de Clinton lors de la primaire présidentielle démocrate, et des membres de l’aile progressiste du parti.

Sous l’administration Obama, Tanden a joué un rôle central en aidant l’ancien président Barack Obama à élaborer sa signature de la loi sur les soins abordables en tant que conseiller principal au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Elle est impliquée dans le CAP depuis sa création en 2003 par John Podesta, ancien chef de cabinet du président Bill Clinton et conseiller d’Obama, avant de lui succéder en tant que président-directeur général en 2011.

Contribuant: Nicholas Wu, USA AUJOURD’HUI